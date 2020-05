LA BUONA “NOVELLA” – RITORNO DI FIAMMA E BISTICCIO SOCIAL PER ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS: “SEI MIGLIORATA”; “MA COME TI PERMETTI? TU SEI INVECCHIATO IN UN MODO…” – FEDEZ CON LO SMALTO SCATENA COMMENTI OMOFOBI: “FAI IL MASCHIO E BASTA CON QUESTE COSE". LA PASSERA DELLA GUACCERO, LA FICTION CIAVARRO-INCORVAIA - CHI É IL FAMOSO GIORNALISTA CHE SCALPITAVA PER ANDARE DALLA SUA AMATA? ECCOLO IN UN PALAZZO DI PERIFERIA CON LA STILISTA TRANS...

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

damante de lellis

Fedez ha pubblicato una foto insieme alla moglie Chiara Ferragni in cui entrambi hanno lo smalto alle unghie. Quella foto scherzosa ha scatenato commenti omofobi a dir poco allucinanti. Per tanti un uomo che si mette lo smalto è gay:" "Sei sposato e hai un figlio. Fai il maschio e basta con queste cose". No comment.

Prima foto ufficiale dopo il ritorno di fiamma per Giulia De Lellis e Andrea Damante: il loro amore rinato é stato ufficializzato con una foto romantica sul Lago di Como. E pensare che l'influencer e tuttologa aveva dichiarato dopo i tradimenti di lui:" Damante mi rivedrà l'anno del mai"...

Ha incantato tutte le telespettatrici l'attore e modello madrileno, Maxi Iglesias grazie a serie come Fisica o chimica, interpretando Cèsar Cabano, Velvet, L’Ambasciata e in Valeria, serie spagnola Netflix in cui il bel Maxi indossa gli abiti di Victor, personaggio misterioso che farà colpo sulla protagonista, in crisi col proprio marito. Risbel Magazine gli ha dedicato un gran bel servizio fotografico molto "hot" che ha incantato i suoi fan.

Alberto Urso, il cantante rivelatosi ad "Amici" ha confidato ai suoi fan su Instagram che si é fatto un "tatuaggino" anche se invece si tratta di un grande tatuaggio raffigurante un leone che gli copre quasi tutto il braccio destro. Il cantante si é scusato in quanto deve aver pensato che la cosa cozza contro la sua immagine di bravo ragazzo. Poteva farne a meno: i suoi followers hanno gradito.

giulia de lellis e andrea damante a letto

Bianca Guaccero é una ragazza molto verace, ma nessuno si aspettava che certe parole uscissero dalla sua bocca: non accorgendosi di essere ancora in onda ha chiesto a alcune colleghe durante una puntata di Detto Fatto. "Ma come si fa a igienizzare la passera?". Quando se ne é accorta, è sbiancata in volto, ma poi si é fatta una grande risata. Ormai il guaipo era fatto.

“L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama Coronavirus”. Questo é quanto ha detto Al Bano a "Domenica In" ospite di Mara Venier. In pratica, uno scienziato...

giulia de lellis e andrea damante a letto

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno fatto infuriare Barbara D'Urso che aveva organizzato la loro "esclusiva" reunion dopo mesi di lontananza: i due protagonisti si erano già visti per posare per un servizio fotografico. Il loro primo incontro si stava tramutando in una fiction, ma la conduttrice di "Live" é stata avvertita in tempo e ha rimproverato i due piccioncini.

Festa di compleanno per solo otto persone sedute a debita distanza tra cui Raffaello Tonon e Daniela Iavarone sull'immenso terrazzo dell'imprenditrice e scrittrice Cesarina Ferruzzi: ad allietare i convitati Leonardo Moretti, un giovanissimo violinista già richiesto in tutto il mondo.

giulia de lellis

Sopravvivere al virus e alla crisi è possibile, anche per il mondo dell'arte contemporanea. In un contesto storico così complesso in cui l'Arte Contemporanea è considerata alla stregua di un “bene di consumo non necessario”, gli artisti contemporanei sono una fascia debole, non tutelata e a serio rischio di estinzione. In questa complessa situazione, un barlume di speranza arriva dal noto Atelier Montez, centro di produzione d'arte contemporanea diretto da Gio' Montez e situato in zona Pietralata, a Roma, che ha lanciato una incredibile proposta, o meglio "una sfida da record", a tutti gli artisti, italiani e internazionali:.

giulia de lellis 1

Laura Morino , passati cinque anni da "Il Benessere Biologico" ne riprende il format per intrattenere il suo pubblico digitale con il format IGTV “Una Chiacchera con...”Dirette Instagram con amici e ospiti dei più vari settori giornalismo, arte, moda, cultura, lifestyle e attualità per parlare di BENESSERE e di quanto sia importante sia OGGI che DOMANI!”. Tra gli ospiti Giovanni Gastel,Vera Castagna,Katia Noventa,Francesca Senette e Marcello Forti,Januaria Piromallo ,Fabiana Giacomotti, Gianluigi Nuzzi,Roberto Alessi e Betta Guerreri,Roberto D'Incau,Filippo La Mantia,Enzo Miccio,Vira Carbone, Antonio Capitani,Laura Zeni, Eliana Miglio.

giulia de lellis 3

Chi é il famoso giornalista che scalpitava per andare dalla sua amata? Dopo le varie restrizioni l'ha potuta rivedere: eccolo in un palazzo di periferia tutte le sere per convegni intimi con la stilista trans...

giulia de lellis 4

fedez ferragni fedez giulia de lellis giulia de lellis gq giulia de lellis 4 giulia de lellis 5 giulia de lellis unghie giulia de lellis tutorial 1 giulia de lellis topless andrea damante giulia de lellis giulia de lellis giulia de lellis giulia de lellis giulia de lellis de lellis giulia de lellis giulia de lellis 1 giulia de lellis 2 andrea damante 7 andrea damante 5 giulia de lellis 6 GIULIA DE LELLIS NUDA ALLE TERME giulia de lellis andrea damante 4 andrea damante