LA BUONA “NOVELLA” – SANREMO 2021: A FIANCO DI AMADEUS E FIORELLO, CI DOVREBBERO ESSERE JOVANOTTI, ELENA SOFIA RICCI E MIRIAM LEONE. LA RIUNIONE IMMORTALATA DA LUCIO PRESTA SU INSTAGRAM – SELVAGGIA AL VELENO SU SIGNORINI IN COPERTINA SU CHI: "DOPO BEPPE SALA CHE LEGGE IL SUO LIBRO, ALFONSO SI METTE IN COPERTINA SUL SUO GIORNALE. ASPETTIAMO CHE PAPA FRANCESCO SI PROCLAMI SANTO" - ANDREA IANNONE SGASA TRA LE BRACCIA DI UNA INFLUENCER CHE ASSOMIGLIA ALLA DE LELLIS...

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

"Chega" è disco d'oro.! Il brano di Gaia, vincitrice dell'ultima edizione di "Amici"' éormai diventato una hit, consacrandola per due settimane consecutive come l’artista femminile più ascoltata in radio, viene certificato ORO.Il brano è contenuto anche in “NUOVA GENESI”, il nuovo album della cantautrice italo-brasiliana che ad una settimana dall’uscita ha debuttato al terzo posto della classifica degli album più venduti della settimana.

Firmato Lucio Presta, agente di Amadeus, é stato finalmente ufficializzato come conduttore bis del prossimo Festival. A fianco di Amadeus e Fiorello,ci dovrebbero essere non solo Jovanotti, ma anche Elena Sofia Ricci e Miriam Leone, le due attrici "viagra" del tubo catodico: la Ricci é in pratica la regina delle fiction. Per ora nessuna conferma su Gerry Scotti e Simona Ventura.

Dove vanno Fedez e Chiara Ferragni quando vogliono rimanere (si fa per dire) tranquilli? All'Harry's Bar a Cernobbio, quello tanto amato da George Clooney. L'ultima volta , la scorsa settimana, abbracciati tubavano come due piccioncini.

Emma Marrone, creatura di "Amici", sarà uno dei giudici di "X Factor": la sua mamma televisiva Maria De Filippi come l'avrà presa? La cantante dice che Maria ne è felice e che si é congratulata con lei.

Il tenore Matteo Macchioni ha festeggiato 10 anni di carriera.Dal Teatro Verdi di Salerno, in cui si esibì nel 2010 nell’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, in questi anni ha calcato i palchi di teatri internazionali prestigiosi, come il Teatro alla Scala di Milano e il Royal Danish Theatre di Copenaghen.Dopo l’esperienza televisiva al talent “Amici di Maria De Filippi”, infatti, dieci anni fa venne notato e scritturato per il ruolo di Nemorino nell’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti. Esordì, così, al Teatro Giuseppe Verdi di Salerno sotto la direzione del Maestro Daniel Oren, registrando il tutto esaurito.

Alfonso Signorini ha lanciato la nuova "veste" di "Chi" che parlerà molto di amore e di emozioni: per farlo il direttore del magazine ha deciso di mettersi in copertina. Ecco la frecciatina che Selvaggia Lucarelli gli ha lanciato via Instagram:" E dopo Beppe Sala che legge il suo libro, abbiamo Alfonso Signorini che si mette in copertina sul suo giornale. Aspettiamo che Papa Francesco si proclami santo."

Durante questo periodo di pandemia, Piero Mascitti, storico braccio destro del maestro del Dècollage Mimmo Rotella e candidato a sindaco di Catanzaro, ha scritto con Laura Pacelli il libro "La Dolce Vita" dedicato al grande film di Federico Fellini che uscì nei cinema sessanta anni. Prestigiose "partecipazioni" come quelle di Mimmo Calopresti e Vincenzo Mollica. Inoltre il ricordo di Marcello Mastroianni e Anita Ekberg scritto dal giovane attore Francesco Butteri.

Andrea Iannone, ex di Giulia De Lellis, che é tornata con il suo ex Andrea Damante, e di Belen Rodriguez é stato visto con una ragazza che assomiglia come una goccia d'acqua a Giulia De Lellis. Su Instagram la ragazza ha il nome Jasadjai_official e ha 290.000 followers. Altra influencer, altra corsa...

L'ex gieffino Daniele Santoianni era stato accusato di appartenere a un clan mafioso. Ora le accuse sono state ritirate ,é stato scarcerato e ha dichiarato: "..hanno distrutto me e la mia famiglia. Sono stato massacrato sulla base di informazioni infondate: sarei stato un riciclatore di soldi della mafia."

Chi é quella famosa showgirl e presentarice che si vede spesso nei pressi di un hotel milanese a due stelle con svariati accompagnatori? Un piccolo aiuto: ha a che fare con la cucina....

