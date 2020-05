LA BUONA “NOVELLA” – LE VOCI A MEDIASET SU PAPI E IL RITORNO DELLA FANTASMAGORICA LEOSINI - CLIZIA INCORVAIA E LA CASTA (VISTA LA LONTANANZA) STORIA CON PAOLO CIAVARRO - DOPO IL DANDOLO FLASH, RAFFAELLA LONGOBARDI E’ DIVENTATA UNA STAR. A QUANDO LA CONDUZIONE DI UN PROGRAMMA? GIULIA SALEMI SCATENATA SU 'TIK TOK' - CHI É QUELL'ATTORE SUPERDOTATO PER IL QUALE NON SI TROVANO MAI CALZINI LUNGHI PER COPRIRE LE VERGOGNE NELLE SCENE DI SESSO?

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Un nuovo programma in Mediaset per Enrico Papi? Si, secondo le voci di corridoio. Le quotazioni del conduttore stanno salendo alla grande dopo il successo del suo game show "Guess my Age" su canale 8. Per lui si sono scomodati anche intellettuali come Simone Emiliani che su una rivista elitaria come Film Tv ha incensato Papi dicendo:"Sa tenere alla grande i tempi della trasmissione. E' un presentazione vecchia scuola proiettato nel futuro."

Dopo il flash di Alberto Dandolo che l'ha definita "un'icona gaya", Raffaella Longobardi, inviata storica della "Vita in Diretta", é diventata una star: il suo camerino é invaso da mazzi di fiori che i fan le mandano.I suoi collegamenti sembrano dei piccoli film e i conduttori del programma Alberto Matano e Lorella Cuccarini l'adorano. A quando la conduzione di un programma?

Proseguono con successo le dirette Instagram di Gianmarco Senna, Consigliere Regione Lombardia e Presidente attività Produttive. Folla di partecipanti per le dirette di Arturo Artom e Daniela Iavarone.

Clizia Incorvaia sta per rivedere Paolo Ciavarro con il quale sta vivendo una casta (vista la lontananza) storia d’amore iniziata all'interno della casa del "Grande Fratello Vip". Notata da molti la somiglianza della ragazza con Marianne Faithfull, compagna di Mick Jagger ai tempi della Swinging London. Cristiano Malgioglio vorrebbe proporle una cover di "As Tears go by" scritta da Keith Richard e Jagger e interpretata proprio dalla Faithfull. Ma Clizia sa cantare?

"Solo un anno fa non credevo sarei stato in grado di farlo (di cantare). Dopo essere stato in silenzio per mesi, un silenzio totale, visto che per almeno due non ho detto una parola, un anno fa avevo deciso di provare, andando ospite a un concerto della mia amica Chiara. Ma non pensavo di farcela. La voce è un luogo di incontro per me, ci ritrovi le persone che si riconoscono in quello che canti. Quando per me era impossibile stabilire una connessione anche con le persone più care, era impensabile tornare a cantare. Con il tempo invece ho sentito il desiderio di trasmettere questo messaggio semplicissimo ma travolgente: bisogna farsi aiutare, il dolore non scompare per inerzia. Se non viene curato, diventa letale.

Sarà una banalità ma per me è stata una rivelazione enorme e ora sto semplicemente ripetendo le cose che mi sono state dette per un anno e mezzo". Questo ha detto Michele Bravi, intervistato dalla brava Chiara Maffioletti, nel giorno del grande ritorno con La vita breve dei coriandoli, nuovo fantastico singolo.

Non solo Papa giovane nelle serie di Paolo Sorrentino. Jude Law é un papà molto prolifico: avrà il primo figlio con la moglie Phillipa Coan (32), paparazzata con il pancione.Il primo con la Coan, ma il sesto per Jude, che ha avuto tre figli dalla sua ex moglie Sadie Frost, Rafferty (23 anni), Iris (19) e Rudy (17). Poi ha avuto Sophia (10 anni) con la modella Samantha Burke e Ada (5 anni) con la cantautrice Catherine Harding.Lo batte solo Mario Biondi, arrivato a quota 9.

"Il mandante di un delitto è un vigliacco che si macchia la coscienza ma non si sporca le mani? Oppure accade che paghi per una colpa che non ha commesso?" Questo pubblica Istarai per annunciare la nuova serie di "Storie Maledette" che segna il ritorno di un'altra icona gay: la fantasmagorica Franca Leosini.

È un momento davvero d’oro, questo, per Giulia Salemi. Aspettando l'uscita del suo primo libro (Giulia De Lellis scansati!), l’ influencer ha pubblicato un Tik Tok con l’imitazione di Kourntey Kardashian, che poco dopo l’ha menzionata nelle storie di Instagram, provocando la reazione della modella italo persiana. Giulia Salemi adora le Kardashian e ora é impazzita dalla gioia.

Pivio, noto compositore e Presidente dell' ACMF, parla della Associazione che lo vede attualmente guida ed insiste oggi più che mai sull'importanza della Musica cinematografica d'autore L'Associazione Compositori Musica da Film, conosciuta come A.C.M.F., è una associazione giovane, ma pur essendo una realtà di recente costituzione, non ci sono dubbi che siamo di fronte ad un concentrato di talenti ed eccellenze nostrane in campo musicale internazionale. Tra i soci onorari leggende come Ennio Morricone, Michael Nyman, Nicola Piovani, Roger Waters e Hans Zimmer.

Chi é quell'attore (non hard) superdotato per il quale non si trovano mai calzini abbastanza lunghi per coprire le vergogne nelle scene di sesso?

