Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

La marchesa Daniela del Secco d’Aragona tuona. Dice di non voler più essere strumentalizzata da persone che cercano attraverso lei la fama. Ultimo in ordine di tempo l’ex cameriere e poi figlio adottivo di Marina Ripa di Meana che attraverso la marchesa tenterebbe la scalata al successo e ad entrare nella casa del prossimo Grande Fratello Vip come un tempo fece Maria Concetta La Rosa in arte Monsè . Basta basta basta, dice la marchesa. E tra un pó rivelazioni shock sulla nobiltà della marchesa che metteranno le cose a tacere una volta per tutte.

Franceska Pepe, (il cui termine “comodini”, usato per definire alcuni concorrenti della casa, é diventato virale), ha fatto arrabbiare molti parenti degli inquilini del Grande Fratello Vip facendo allusioni pesanti un pó su tutti, ma soprattutto con Miriam Catania e Dayane Mello. Molti sospettano sia “imboccata” un pó come faceva Gianni Boncompagni con Ambra Angiolini...

Mara Venier potrebbe affiancare Carlo Conti alla conduzione de Lo Zecchino d’Oro 2020. Dopo il volontario (?) addio alla Rai di Lorella Cuccarini, Magari a Venier é data in pole position per assumere la guida della manifestazione. Ora sono affiorati diversi nomi, tra cui anche la suggestiva ipotesi di Lui e Sofi, noti come i Me contro Te

Zorzi for president. A tirare fuori il pomo della discordia al GF Vip è Tommaso Zorzi, che ha fatto varie accuse ad alcuni coinquilini. Gli accusati sono Andrea Zelletta o anche Enock. “Matilde, Enock e Andrea sono un po’ una specie di Svizzera, dove tutto si ammortizza tra di loro, un po’ si parano il c**o“, queste le parole di Tommaso Zorzi in confessionale. Inoltre la Brandi ha detto la parola fr...o per ben due volte. Se il regolamento é uguale per tutti dovrebbe essere eliminata.

Il Principe William e Kate Middleton sono molto preoccupati per le sorti della monarchia, soprattutto dopo l’arrivo di Meghan Markle. Non ancora spenta l’eco della biografia “Finding Freedom” dedicata al Duca e alla Duchessa del Sussex, sugli scaffali delle librerie è già arrivata una nuova opera pronta a svelare alcuni piccoli segretucci della Royal Family. Soprattutto riguardo le preferenze sessuali di Megan.

Nella sala del Consiglio comunale di Venezia, a Ca' Farsetti , presentazione della conferenza internazionale tra le più importanti al mondo "ESREL 2020 - PSAM 15 affidabilità delle tecnologie, prevenzione e gestione del rischio naturale e tecnologico, per coniugare sicurezza e sostenibilità ambientale" alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro e di Enrico Zio, General Chairman della conferenza. L’ appuntamento, che si tiene solo ogni otto anni, più é il piú importante per gli esperti di gestione del rischio, che si confronteranno a Venezia dall’1 al 5?novembre al Palazzo del Casinò al Lido di Venezia.

Dopo i nomi di Claudio Sona e Mario Serpa come potenziali nuovi inquilini della casa del Grande Fratello Vip nel ruolo di potenziali corteggiatori di Tommaso Zorzi, ora si fa il nome di Gianmaria Sainato, l’infuencer che litigó con Zorzi nel reality Riccanza di cui erano entrambi concorrenti. Sarebbero scintille...

Ormai a Pulcinella suoneranno le orecchie. Dopo che Gabriel Garko ha confessato il suo segreto di Pulcinella, le sue presunte ex, ovvero Eva Grimaldi, Adua Del Vesco e Manuela Arcuri, hanno ammesso che le storie erano inventate. Al coro ora si è aggiunta anche Serena Autieri, ultima finta ex di Garko.

Ecco il lancio di “Madame X – Eau de Parfum”, nuova fragranza creata da Madonna. Un profumo a tiratura limitata (solo 400 bottigliette), con cannella, lampone e fiori d’arancio, rosa, patchouli, muschio, incenso e ambra. Acquistabile solo da residenti negli States alla modica cifra di 250 dollari

Alla base dell’ odio tra i due icon-blogger non c’ é solo la guerra per aver piú followers. Uno si era innamorato dell’ altro che però non ha mai ceduto. Apriti cielo. E ora continua la faida degna di un film con Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson....

