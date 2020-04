LA BUONA “NOVELLA” - NELLE PROSSIME SETTIMANE SARÀ TRASMESSO IN TV UN CULT IMPERDIBILE: "FIORINA LA VACCA". UN PECORECCIO CON GASTONE MOSCHIN. MA SAPETE QUAL É IL VERO INTERESSE DEL FILM? C’ENTRA IL PREMIER CONTE (FOTO) - LAURA CHIATTI SI SPOGLIA E IL MARITO MARCO BOCCI…FOTOGRAFA – LA “MALGY” CONTINUA A SCRIVERE CANZONI…- E DAMANTE E LA DE LELLIS..

Nelle prossime settimane sarà trasmesso in tv uno (s)cult imperdibile: "Fiorina la vacca". La trama é semplice:Ruzzante è un contadino che va soldato di ventura e lascia la moglie e la vacca (che si chiamano entrambe Fiorina). La donna diventa l'amante del signorotto, così che quando Ruzzante torna, la moglie si rifiuta di tornare con lui. Un pecoreccio con Gastone Moschin. Ma sapete qual è in vero interesse del film? Nel cast c’è Ewa Aulin, attuale suocera del nostro premier Giuseppe Conte...

La quarantena fa male e ora si é superato ogni limite.E' una cosa inaccettabile vedere augurare il male alle persone. Speriamo solo sia stato un momento non felice, ma augurare a una conduttrice come Barbara D'Urso di morire é inaccettabile. Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power che compie 47 anni, quindi non é un bambino, ha abbondantemente oltrepassato il confine della decenza. A Barbara D’Urso la solidarietà di tutti.

La sempre bella Naomi Campbell impegna questo periodo di "reclusione" con la sua più grande passione: passa ore nella stanza delle parrucche e se le prova per ore e ore. Ne ha a decine: quasi tutte uguali, cambia solo la lunghezza.

Cristiano Malgioglio, oltre a cucinare la sua specialità, ovvero la crostata alle banane, continua a scrivere canzoni. Vuole che Carla Bruni reinterpreti "Non Finirà", una struggente canzone scritta e interpretata da Enrico Ruggeri, ma portata al successo da Loredana Berté. Pare che l'ex prémière dame di Francia gli abbia risposto su Instagram. Carlà ha accettato l'invito.

Praticamente è certo. Sanremo Bis per Amadeus e Fiorello, con Jovanotti che lo scorso anno aveva detto no. Fiorello ha detto che Amadeus lo ha già chiamato tre volte per convincerlo e lo ha fatto con un post su Instagram logicamente visibile a tutti .

E' una star dei social, é diventato famoso per il suo ruolo in "Magic Mike" e stupisce sempre con le sue foto sexy che lui definisce artistiche. Parliamo di NicoTortorella che si è definito genderfluid e bisessuale in un’intervista del 2016 a “Vulture” e nel novembre 2017 ha affermato di essere in una relazione poliamorosa con Bethany C. Meyers, imprenditrice ed insegnante di fitness statunitense, al suo fianco da più di 11 anni.I due si definiscono genderfluid e sono sposati da due anni.

È partita alla grande la nuova versione di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha dovuto adattare il suo storico format alle regole del Coronavirus e il successo é stato immenso. Una boccata d’ossigeno per il pomeriggio di Canale 5. Ora toccherà vedere se le avventure di Gemma Galgani e Giovanna Abate continueranno ad appassionare il pubblico anche nei prossimi giorni.Le due dame sembrano attrici consumate di una sitcom.

Cosa ci fanno insieme #distantimauniti DJ Mitch B., Francesca Lovatelli Caetani e Van der Kirche? In epoca di pandemia, cresce per molti la creatività; è il caso della giornalista ed esperta di trend Francesca Lovatelli Caetani, che, in una notte insonne, ha scritto un testo, dedicando le parole alla consapevolezza e al lifestyle che da sempre condivide. Come fare però in un momento del genere a registrare su una musica e con chi? Il giorno dopo ha telefonato al suo amico Lorenzo Tiezzi che ha coinvolto DJ Mitch B. noto a livello internazionale e Van der Kirche, eclettico produttore e musicista. Con la musica di DJ Mitch B. e Van der Kirche sul testo di Francesca Lovatelli Caetani, è quindi nata “Ciao Terra”, un'intensa poesia in musica in cui la voce della Lovatelli Caetani si mescola ad una base elettronica tipo Camel Power Club.

La notizia è risaputa e bisogna dire che anche quando l’abbiamo appresa siamo rimasti poso sorpresi fino a un certo punto, visto che della reunion tra Andrea Damante e Giulia De Lellis si parlava già da molto tempo. Anche Raffaella Mennoia aveva intuito qualcosa, e a raccontarlo è stata proprio lei in una diretta Instagram pubblicata dal Vicolo delle News: l’autrice di Uomini e Donne si è detta molto contenta del riavvicinamento e ha raccontato un po’ come l’ha saputo. Direttamente da Giulia ovviamente. “Quando Giulia – ha spiegato la Mennoia – mi ha detto ‘Ti devo dire una cosa’ le ho detto ‘Ti blocco’. In maniera simpatica. Le voglio un gran bene, e voglio anche molto bene ad Andrea. Li ho sempre sentiti”. In molti, però, si chiedono ancora se sia vero....

Laura Chiatti si spoglia e il marito Marco Bocci fotografa. I social impazziscono per la passione che in quarantena travolge la coppia. Per far passare il tempo si concedono uno shooting hard nel loro appartamento romano.E' lei a pubblicare su Instagram il servizio fotografico. Si tratta di una foto in cui si mostra spogliata (logico) nella vasca da bagno. L'attrice è completamente nuda e' nuda e si rivolge all'obiettivo fotografico, dietro il quale si nasconde appunto il marito Marco. "Bella, bellissima", commenta l'attore. Bravi:trentamila like collezionati dallo scatto in poco tempo. "La più sexy", scrive l'attrice Michela Quattrociocche. "Stupenda", dice Bianca Atzei. E i maschi: "Quanto sei fortunato, Marco".

E' una ronde che non finisce più: una lobby gay che non ha una fine, ma chi sta con chi? Il manager, unito a una donna, sta con il suo tuttofare o quest'ultimo si é rimesso con lo "sportivo"? in ogni caso pare che la pacchia stia passando...

