UNA BUONA NOTIZIA PER LA MUSICA: LA BAND "LO STATO SOCIALE" SI RITIRA TEMPORANEAMENTE DALLE SCENE - L'ANNUNCIO ALLA FINE DEL CONCERTO A PADOVA: “CI PRENDIAMO UNA PAUSA, ABBIAMO BISOGNO DI TEMPO, TANTO O POCO NON LO SAPPIAMO. SIAMO ABITUATI A VEDERE GLI ARTISTI CORRERE SEMPRE, PER SODDISFARE IL MERCATO. NOI ABBIAMO SCELTO DI NON FARLO" – A PESARE SULLA DECISIONE, LA MORTE DEL MANAGER MATTEO ROMAGNOLI, SCOMPARSO POCO PIÙ DI UN ANNO FA...

Estratto dell’articolo di Caterina Giusberti per "la Repubblica"

«Ci prendiamo una pausa, torneremo quando saremo contenti di farlo. Andiamo in vacanza, e siamo contenti perché com'è gestito il mercato della musica adesso non ci rappresenta». Alberto "Bebo" Guidetti la spiega così. Dopo 15 anni, sei dischi, due partecipazioni a Sanremo e due romanzi, la band bolognese de La vita in vacanza, in vacanza ci va sul serio. Per quanto, non si sa.

«Non ci siamo dati una data, o un termine — prosegue Bebo — È una decisione che fa molto rumore perché siamo abituati a vedere gli artisti correre sempre, per soddisfare le richieste del mercato. Noi abbiamo scelto di non farlo e lo abbiamo detto al nostro pubblico, per chiarezza, perché sono loro quelli di cui ci importa di più». Lo hanno fatto a modo loro, dal palco del Sherwood festival di Padova, biglietti a un euro e zero prevendite. […]

Impossibile non pensare alla morte di Matteo Romagnoli, fondatore della Garrincha Dischi, produttore, amico, artefice e manger della band, scomparso poco più di un anno fa. […] «Nel 2023 questa band ha cambiato per sempre la sua forma, da sei siamo diventati cinque, senza volerlo e senza poterlo evitare. Ora abbiamo bisogno di tempo, tanto o poco non lo sappiamo, per guardarci dentro negli occhi e capire cosa fare da grandi.

Prima di prenderci questo tempo noi vorremo salutarvi tutti e per farlo abbiamo pensato a un ultimo concerto, in un posto del cuore: Sherwood festival, dove siamo sempre stati a casa e dove torneremo ogni volta a fare la festa di cui abbiamo bisogno», scrivevano qualche mese fa, dando appuntamento ai fan per il 25 giugno, martedì scorso.

E arriviamo a oggi. «Dal palco abbiamo ripetuto due volte che non era l'ultimo concerto — prosegue Bebo — Quindi che altro dire? Nella nostra storia ci siamo già fermati anche molto a lungo, anche per due anni, per dire. Solo che lì non eravamo ancora nessuno e non eravamo stati a Sanremo. Adesso? Ci sono da fare tante cose». […]

