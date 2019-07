LA BUONA NOVELLA - NAIKE RIVELLI DICE NO AL "GRANDE FRATELLO VIP". E TAYLOR MEGA … - LA GNOCCHISSIMA ELODIE SI BACIA CON MARRACASH - RUFFINI CONDURRA’ "LA PUPA E IL SECCHIONE?" AL SUO FIANCO CI POTREBBE ESSERE DIANA DEL BUFALO, SUA ALTALENANTE FIDANZATA. MA IL NOME DELLA RAGAZZA È STATO FATTO ANCHE PER LA CONDUZIONE DI "AMICI VIP" - L’EX CORTEGGIATORE GIORDANO MAZZOCCHI AVVISTATO A FORMENTERA CON RACHELE RISALITI, VINCITRICE DEL CONCORSO "MISS ITALIA" NEL 2016 – VIDEO

Ivan Rota per Novella 2000

naike rivelli

Gli attori si danno alla pittura... a fin di bene

Pioggia di flash sul red carpet per i vip pittori a fin di bene che hanno esposto le loro “opere” a Palazzo Doria Pamphilj di Roma, in occasione dell’annuale Cena di Gala di Anlaids Lazio. Nei giorni scorsi, infatti, si è ripetuta l’iniziativa che ha coinvolto artisti e personalità del cinema, dello sport e dello spettacolo nella realizzazione di dipinti divenuti strumento di raccolta fondi per lotta contro l’Aids. Sopra, l’attore Giorgio Marchesi, 45 anni, con il suo quadro.

Scoop: Giordano visto con Rachele

naike rivelli

L’ex corteggiatore Giordano Mazzocchi, a cinque mesi dalla rottura con Nilufar Addati, sembrerebbe aver ritrovato la serenità accanto a Rachele Risaliti, vincitrice del concorso Miss Italia nel 2016. A scoprire i due (ora in vacanza a Formentera) è stato un utente che ha inviato la foto al sito Isa e Chia che ha pubblicato lo scoop.

C’è chi dice no... al Grande Fratello Vip

Naike Rivelli, come inteso dalle frasi pubblicate su Instagram, avrebbe detto no al Grande Fratello Vip: l’attrice ha speso parole poco carine nei confronti del programma Mediaset. Ora, inoltre, si fa avanti anche Taylor Mega che dice di non voler far parte del reality come concorrente. L’influencer dice di voler sfondare nel mondo del cinema.

naike rivelli

Cantanti e musicisti uniti per la ricerca

Il mondo della musica “è buono”. Sono tanti gli artisti italiani che hanno deciso di mettersi a disposizione per un’iniziativa di raccolta fondi sul web. Sulla piattaforma CharityStars sarà possibile aggiudicarsi i cimeli dei propri beniamini e di incontrarli in occasione dei loro concerti. Irama, Fiorella Mannoia, Il Volo e Nek non vedono l’ora di conoscere i vincitori.

E ancora, Paola Turci consegnerà personalmente all’utente più generoso la sua maglia autografata con dedica. Benji & Fede mettono a disposizione i loro cappellini autografati, Rocco Hunt la sua maglia, mentre la Mannoia ha deciso di donare la sua chitarra personale autografata da celebri colleghi italiani: Mahmood, Fabrizio Moro, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, Thegiornalisti e Paola Turci. I proventi raccolti supporteranno la Fondazione del Gruppo Ospedaliero San Donato, centro di eccellenza impegnato nella ricerca e cura delle patologie cardiovascolari.

naike rivelli

Ruffini condurrà La Pupa e il Secchione?

Il reality La Pupa e il Secchione, dopo le edizioni del 2006 e 2010, dovrebbe tornare in tv a settembre, salvo posticipi dell’ultimo momento. Alla conduzione viene dato per sicuro Paolo Ruffini, ma manca ancora il nome della donna che lo affiancherà. Si parla di Diana Del Bufalo, altalenante fidanzata proprio di Ruffini. Ma il nome della ragazza è stato fatto anche per la conduzione di Amici Vip, anche se ad oggi pare più accreditata Michelle Hunziker per quel ruolo.

BEAUTY PARTY

naike rivelli

Milano. Grande festa per i 48 anni di Rajka Radulovic, moglie del chirurgo plastico Alessandro Gualdi. In uno splendido terrazzo di 400 metri quadri in centro a Milano, sono arrivati tanti amici per festeggiare Rajka, che ha voluto che la festa avesse per tema James Bond e le Bond girls. A ballare con lei e gli amici tutta la notte, c’era anche Barbara d’Urso la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live non è la d’Urso (ora in pausa, ritorneranno dopo l’estate) programmi dove il Professor Gualdi è ospite.

ELODIE

All’evento dedicato a Glo, il dispositivo a tabacco scaldato di BAT, c’era un’ospite d’eccezione: la cantante uscita da Amici Elodie (29 anni). L’artista ha cantato le sue hit più famose come Nero Bali e Pensare male. Ma anche Margarita, l’ultima hit cantata con il rapper Marracash con cui Elodie è stata pizzicata a baciarsi a un incontro di boxe a Milano.

MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per dagospia

elodie

Jeje Dido, dolce barboncino, non è solo famoso tra le sue amiche cagnoline, che non sono poche essendo un grande rubacuori, ma anche nel mondo social. Infatti Jeje gira il mondo con la sua padroncina Manuela e colleziona moltissimi like. Sempre più persone scelgono di seguire il cagnolino che fa impazzire il web per la sua tenerezza e bellezza, ma soprattutto perché è un viaggiatore esploratore e raggiunge luoghi inusuali dove nessun cane é mai stato prima d'ora. Jeje Dido é già pronto per il prossimo viaggio: l’America lo aspetta per un percorso intenso e pieno di nuove avventure.

elodie marracash

Irene Furlan, classe 1938, infuencer over 80.Vive tra Forte dei Marmi e Milano, non disdegna le gite fuori porta: ama viaggiare e in particolar modo le crociere .Superata la soglia degli 80 anni di slancio, con il sorriso e la forza di chi ha ancora molto da chiedere alla vita. Da sempre passa da un vernissage d'Arte, alla presentazione di un libro ad un sfilata di moda, , seguendo il figlio Alessio che si occupa di comunicazione, mai avrebbe pensato di divenire un’influencer a furor di popolo. La personalità ha sempre messa in evidenza Irene Furlan , mai sopra le righe, curiosa, e dinamica a tal punto da poter essere da esempio anche a molte teen ager Ultimo in ordine temporale che ha dato il via a questa avventura , è stato il fotografo Carlo Mari che di immagine se ne intende : l'ha scelta come come modella protagonista di un workshop dedicato ai ritratti.

diletta leotta elodie

Epocale, leggendario e per alcuni mitologico: l'allunaggio del 20 luglio 1969 ha visto i 3 astronauti statunitensi Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin sbarcare sulla luna come equipaggio della Missione Apollo 11. Il lancio avvenne 4 giorni prima e il punto di arrivo fu il Mare della Tranquillità nella conquistata Luna.L'imprenditrice, Marina Castelnuovo , storica sosia di Liz Taylor, ha personalmente conosciuto, diventandone amica, l’astronauta Buzz Aldrin. Si sono incontrati per la prima volta tantissimi anni fa a Parigi, in occasione del prestigioso Premio The Best di Massimo Gargia, facenti entrambi parte del Comitato d’Onore. La signora ha organizzato nella sua villa di Varese il party Around the Moon...omaggio a Buzz Aldrin . Tra gli ospiti Franco Micalizzi, presente a Villa Liz insieme a Vince Tempera, Dario Ballantini, Marco Tullio Barboni, Claudio Limontini Presidente del Gran Ballo della Venaria Reale.

diletta leotta elodie didy

Dopo l’anteprima live in occasione dei Diversity Awards all’Alcatraz di Milano, è da oggi disponibile su tutti i digital store “MAGARI MUORI”, il nuovo singolo inedito scritto e composto dalla cantautrice Romina Falconi con un featuring d’eccezione, la Taffo Funeral Services, celebre agenzia di pompe funebri agli onori delle cronache per la tagliente comunicazione sui propri social, tra attualità politica e sottili metafore sull’argomento tabù della morte. Tra Romina e Taffo una liaison artistica dissacrante e un modo decisamente originale per dare il benvenuto all’estate. Il brano è prodotto da Marco Zangirolami e vede la partecipazione di Renzo Di Falco come speaker nell’introduzione del brano.

diana del bufalo

La Tempesta (immaginaria ma non troppo) dentro ognuno di noi. Alla ricerca di quell’isola che non c’è. Un approdo esistenziale in mezzo a tanto dolore. È questa la visione onirica di Luca De Fusco nel brillante adattamento dell’opera shakespeariana, prima assoluta della rassegna Pompeii Theatrum Mundii, andata in scena nella cornice del teatro degli Scavi. Immagina il demiurgo Prospero (uno straordinario Eros Pagni, un ragazzo di 80 anni), chiuso nel suo luogo di studio e riflessione che si trasfigura attraverso un gioco di allucinazioni multimediali. Tra questi l’apparizione pop di Marilyn Monroe. Le dà voce e corpo una sensuale Alessandra Pacifico. Segnatevi questo nome, perché la ragazza, 28 anni, che da quando ne ha 14 studia teatro, di strada ne ha fatta e ne farà. Per ora, in tournée da San Pietroburgo a Parigi con il maestro De Fusco.

paolo ruffini diana del bufalo 4

Ecco i probabili concorrenti di Tale e Quale Show:Jessica Morlacchi , ex cantante dei Gazosa,Lidia Schillaci, Tiziana Rivale: cantante vincitrice del Festival di Sanremo nel 1983 Sara Facciolini : ballerina e showgirl,Flora Canto , ex tronista di Uomini e Donne e compagna di Enrico Brignano,Eva Grimaldi,Davide De Marinis, cantautore,David Pratelli: imitatore professionista,Francesco Monte: ex tronista di Uomini e Donne e ed ex concorrente di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, i comini Gigi e Ross, il panista Agostino Penna, il cantautore Davide De Marinis, l'imitatore David Pretelli. Dulcis, e stranamente, in fundo l'attore Francesco Pannofino.

taylor mega

Grande festa a Milano, al Riad El Yacout, per il doppio compleanno del generale Mauro Del Vecchio e dell'editrice Anna Repellini: tutta Milano é accorsa a festeggiare la coppia per una cena con musica , cibo marocchino e danza del ventre. Tra i presenti Laura La Russa, l'imprenditore Giovanni Bozzetti con la moglie Ludmilla Voronkina,Daniela Iavarone, la nutrizionista Evenina Flachi,Marinella Di Capua, Isabella e Daniela Mayer.

E' Un famosissimo imprenditore sposato con una donna dal nome strano, é stato a capo di importanti istituzioni. E' stato beccato con una giovane signora in un ristorane gay friendly alla periferia di Milano dove forse pensava di non incontrare nessuna persona conosciuta. Invece non é andata così: tutta Milano ne parla e sul sesso della ragazza si mormora.....

naike rivelli 6 naike rivelli (2) naike rivelli paolo ruffini diana del bufalo 10 IL LATO B DI TAYLOR MEGA IL LATO B DI TAYLOR MEGA paolo ruffini diana del bufalo 3 paolo ruffini diana del bufalo 2 paolo ruffini diana del bufalo 8 paolo ruffini diana del bufalo 11 paolo ruffini diana del bufalo 13 naike rivelli taylor mega 1 paolo ruffini diana del bufalo 7 taylor mega 2 taylor mega 3 taylor mega 4 elodie 18 taylor mega al gf taylor mega taylor mega al gf naike rivelli taylor mega francesca de andrè naike rivelli giuseppe marchese elodie 12 elodie 39 elodie 29 elodie 4 elodie 41 elodie 2 elodie 19 elodie 3 elodie 4 elodie 7 elodie 8 elodie 9 elodie 15 elodie 42 elodie 37 elodie 43 elodie 23 elodie 35 elodie 34 elodie 30 elodie 24 elodie 18 elodie 9 elodie 8 elodie 19 elodie 31 elodie 33 elodie 32 elodie 26 elodie 17 elodie 7 elodie 16 elodie 28 elodie 14 elodie 1 elodie 38 elodie 10 elodie 3 leotta elodie didy elodie 2 leotta elodie didy naike rivelli 2 leotta elodie didy leotta elodie didy diletta leotta elodie diletta leotta elodie 4 2 naike rivelli 1 naike rivelli 3 naike rivelli 3 naike rivelli 22

naike rivelli 4 naike rivelli 1 naike rivelli 2