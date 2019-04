LA BUONA NOVELLA - EVA GRIMALDI NON CREDE ALLE VOCI SULL’AMICIZIA SPECIALE TRA IL SUO EX GARKO E GABRIELE ROSSI - MILLY NON VUOLE A ‘ BALLANDO’ CONCORRENTI DI ALTRI REALITY - L’EX TRONISTA ROSSELLA SFOTTE TINA CIPOLLARI: “MA IL GABIBBO NON È A STRISCIA LA NOTIZIA?” - UN CORTEGGIATORE SPARA A SU SARA AFFI FELLA: ‘HAI PRESO PER IL C**O TUTTI’ – A 4 MESI DALL’INCIDENTE CHE HA CAUSATO LA MORTE DI UNA DONNA, MICHELE BRAVI TORNA E... - MALGIOGLIO TRIONFA NELLA VERSIONE SPAGNOLA DI "C'É POSTA PER TE"

Ivan Rota per Novella 2000

Baruffa social tra Tina, Rossella e Deianira

L’ex tronista Rossella Intellicato ha attaccato Tina Cipollari pubblicando una foto dell’opinionista di Uomini e Donne vestita di rosso e scrivendo «Ma scusate, il Gabibbo non è la sera a Striscia la Notizia? (...) A lavorare la terra ti manderei». Le due erano state protagoniste di una furiosa lite alcuni anni fa proprio nel programma di Maria De Filippi. Al post ha fatto eco l’opinionista Deianira Marzano:

«Ma questa Rossella Intellicato consulente d’immagine si permette di criticare Tina Cipollari? Tu cara ti vesti come Postalmarket. Siamo nel 2019, ma tutt’apposto?». La Intellicato ha replicato: «Scusate. Aiutatemi un attimo. Come si chiama quella, Diani, Daia, Deian… Doianira? Quelle con le labbra grosse. Quella che parla strano. (...) Ma chi è? Non ho capito. Lei commenta le mie storie. Ma chi sei? Non capisco. Ma cosa vuoi da me. Con quella bocca che ti ritrovi a paperotta. (...) Ma riprenditi e vai a lavorare anche tu». La Marzano ha poi risposto, ma in maniera... “indelicata”!

Dopo quattro mesi Bravi torna sui social

«Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene». Quattro mesi dopo il suo ultimo tweet, legato al drammatico incidente che l’ha visto implicato e che ha inevitabilmente coinvolto la magistratura, il cantante Michele Bravi, vincitore di X Factor nel 2013, è tornato sui social. Con queste brevi, ma intense, parole per i suoi follower ha pubblicato anche un’immagine completamente bianca, come un foglio non ancora scritto. Ricordiamo che in seguito all’incidente avvenuto nel novembre scorso, quando il ragazzo era alla guida di un’auto, una donna in scooter è deceduta nella dinamica.

Eva Grimaldi non crede alle voci

Continue illazioni sull’amicizia speciale che legherebbe Gabriel Garko e il collega Gabriele Rossi: divertente la faccia stupita di Eva Grimaldi, ex di Garko, quando, a Live - Non è la d’Urso si è affrontata la questione. Di recente la Grimaldi ha passato una vacanza in montagna con la futura sposa Imma Battaglia, Garko e Rossi, forse proprio per decidere chi sarà il testimone di nozze della coppia. Le due donne si sposeranno a maggio, stanno insieme da otto anni, ed è stata proprio l’attrice ad annunciare le nozze con un post su Instagram.

Sara Affi Fella, parla un corteggiatore

Si continua a parlare di Sara Affi Fella. La notizia sul ritorno della tronista di Uomini e Donne sui social è diventata virale. Ora anche Emanuele Mauti ne parla. Il corteggiatore di Uomini e Donne ha scritto: «Carissima Sara Affi Fella, tu hai dei problemi e te lo dico da fratello maggiore, da amico. Penso che questi non possano essere risolti tramite Instagram, né chiudendoti in casa né chiedendo scusa alla redazione di Uomini e Donne e alle persone. Io mi preoccupo veramente per te. Hai preso per il c**o tutti. Hai fatto tanti, tanti, tanti soldi grazie alla partecipazione a un programma dove non avresti dovuto partecipare perché eri già fidanzata. Vieni scoperta e chiedi scusa. Nonostante tutto, continui a prendere ancora in giro tutti».

2. PERRONE E DI LUZIO

Alessandro Cassaghi per Novella 2000

Uno è Angelo Perrone, il press agent tra gli altri di Maria Grazia Cucinotta e Rita Rusic, spesso ospite dei salotti tv di Barbara d’Urso e di Eleonora Daniele. L’altro è Cristiano Di Luzio, modello di 28 anni. Amici da anni, sono diametralmente opposti: il primo è pigro e poco incline alle attività fisiche, il secondo iperattivo. Li accomuna l’intraprendenza e la passione per i viaggi, ecco perché la produzione di Pechino Express ha puntato gli occhi su di loro, candidati per la prossima edizione.

3. MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

In un'intervista, Milly Carlucci, a proposito di "Ballando con le Stelle" ha dichiarato riguardo al fatto di scegliere concorrenti che non abbiano partecipato ad altri reality:“In realtà non c’è un veto vero e proprio, un editto promulgato dal dittatore. Cerchiamo di non proporre sempre le stesse facce, siamo un programma di ballo ma il pubblico vuole anche conoscere le persone. Se hai già svelato in altri programmi che gusto c’è?” Solo che, come notato da Fabiano Minacci, questa scelta porta a non aver voluto in gara personaggi come Rossana Cancellieri e Sandra Milo che non sono immuni da reality. Forse bisogna rivedere il modo di fare casting.

Salite in sella al cavalluccio marino del Ristorante da Giuliano a Milano e preparatevi al più piacevole dei viaggio.Quello che vi farà scoprire le meraviglie del mare attraverso i cinque sensi.Alessio Sassi ha festeggiato il secondo compleanno del suo locale con una serata ad alto tasso vip. Buona cucina e tanta allegria. Tra gli ospiti Raffaello Tonon, Daniela Javarone, Andrea Radich, Giannino della Frattina,Daniela Bossari e Filippa Lagerback. A proposito di quest'ultima, riguardo al ruolo che ricopre nel programma "Che Tempo che fa" condotto da Fabio Fazio, si diverte a fare una battuta:" Per lui non sono Filippa, sono la sua filippina."

Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio trionfa al Premio Cinema Giovane e Festival delle Opere Prime,un evento speciale del Cinecircolo Romano che quest'anno festeggia il cinquantaquattresimo anno di attività. Il Film di D’Emilio conquista non solo il premio principale, quello attribuito dal pubblico, ma anche quello attribuito dagli studenti che visionano i tre film in concorso in matinée .Fanno incetta di riconoscimenti anche gli altri due film in concorso: La terra dell’abbastanza di Damiano e Paolo D’Innocenzo,e Ride di Valerio Mastandrea.A quindici anni dalla nascita, l’evento può vantare un albo d’oro di tutto rispetto che vede tra i premiati:Saverio Costanzo, Edoardo Leo, Beppe Fiorello, Vinicio Marchioni, Donatella Finocchiaro, Micaela Ramazzotti, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Giuseppe Battiston, Valentina Lodovini, Sabrina Impacciatore, Fausto Brizzi, Alice Rohrwacher e Andrea De Sica

Festa allo Chateau Monfort, l’unico Urban Relais Chateaux di Milano: al lounge bar Mezzanotte , Giansante Gioielli famoso in tutto il mondo per il suo made in Italy ricercato, ha presentato la collezione con i pezzi più preziosi a tema primaverile e devolvendo parte del ricavato a CasAmica Onlus , da sempre impegnata al sostegno e all’accoglienza di malati e dei loro famigliari che devono soggiornare lontano da casa.Amici di Chateau Monfort e clienti internazionali , avvolti come in un sogno nel centro della città di Milano e accompagnati dalla Musica travolgente del Dj Max Mantovani, pioniere dello stile Montecarlo nel mondo e ricercatissimo per i party delle celebrities.

Da MIlano a Phoenix in Arizona dove si è svolta la XXV^ edizione della Celebrity Fight Night uno dei più importanti e celebrati eventi di beneficienza degli Stati Uniti che da 25 anni supporta la fondazione del celebre pugile Muhammed Ali attiva nella lotta contro le malattie neurologiche. Crystal Couture Milano, unico brand italiano presente,è stato scelto per il quarto anno consecutivo dalla CelebrityFight Night per realizzare il bracciale ufficiale dell'evento..Attraverso questo grande evento in 25 anni sono stati raccolti oltre 125 milioni di dollari che sono andati a finanziare l'attività del Muhammad Ali Parkinson Center .Il fondatore della CFN Jimmy Walker e il ceo Sean Currie hanno accolto gli oltre mille ospiti della cena di gala nel salone delle feste del JW Marriott Desert Ridge Resort di Phoenix per una splendida serata all'insegna del divertimento e della beneficenza.

Grande successo personale per Cristiano Malgioglio alla versione spagnola di "C'é Posta per Te": il cantautore é stato applaudito dal pubblico . Qui é diventato molto amico di Bertin Osborne che ricordiamo anche in Italia come cantante bellissimo e che ora é considerato il Carlo Conti spagnolo.

Grande serata all'Hotel Palazzo Parigi per la fondazione Aiom, Uniti per vincere il cancro. Un fantastico charity party con la partecipazione di Rudy Smaila e Miss DJ Paulette che hanno deliziato i conevenuti con la loro musica, Una serata allegra e divertente che ha dadunato medici famosi e personaggi del mondo dello spettacolo come Simona Ventura con Giovanni Terzi, e Barbara D'Urso. Presenti Saniela Javarone, Dora Invernizzi, Elena Gnutti, Stefania Gori, presidente di Aiom e molti altri.

Volare restando seduti in una boutique: anche questo è successo a Cortina durante la 14ª edizione di Cortinametraggio, il Festival organizzato da Maddalena Mayneri che riunisce, una settimana all’anno, registi, attori, produttori ed esperti di cinema nella Perla delle Dolomiti. Con dei visori futuribili infatti, gli ospiti del department store Franz Kraler in pieno centro città, grazie alla realtà virtuale 3D e al video mapping 3D, sono riuscivi a sorvolare virtualmente dall’altro i paesaggi di Cortina D'Ampezzo vivendo un'esperienza sensoriale coinvolgente e unica. Ospite d’onore quest’anno Barbara Bouchet. Ma i veri protagonisti sono stati i lavori presentati: ben oltre 670 progetti tra cortometraggi e videoclip musicali arrivati in selezione, da registi emergenti e non. E proprio in un momento di grande dibattito sociale e politico del nostro Paese sul tema dell’immigrazione, a vincere è stato il corto dal titolo “La Gita” per la regia di Salvatore Allocca.

Il giovane attore si é legato a una ricchissima donna esotica che stravede per lui e lo ricopre di regali. Lui chiede soprattutto gioielli e soggiorni in lussuosi hotel dove però, invece che la sua signora, porta numerosi escort oltre al fidanzato in carica che é anche suo collega...

