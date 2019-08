LA BUONA NOVELLA – AGITAZIONE IN CASA CARRISI DOPO LA NOTIZIA CHE LOREDANA LECCISO POTREBBE PARTECIPARE AL “GF VIP”: AL BANO AVREBBE IMPOSTO IL VETO, MA LEI SE NE FREGA –PAMELA PRATI NON HA GRADITO IL VIDEO DI MALGIOGLIO SU INSTAGRAM – IL WEEKEND LIBERTINO DI MALENA E LE “MALENITE” – SCAMARCIO DIMENTICA INCORVAIA-SARCINA ALL’ANEMA E CORE DI CAPRI – LA ISOARDI A ''BALLANDO CON LE STELLE''?

LA BUONA NOVELLA

Ivan Rota per “Novella 2000”

Ron omaggia l’amico Lucio Dalla a teatro

ron lucio dalla 1

Partito a giugno, prosegue per la penisola italiana Lucio!! - Il Tour, l’omaggio di Ron all’amico di sempre Lucio Dalla. Il tour ha fatto tappa al Teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta con la partecipazione straordinaria di Adriano Giannini. Uno spettacolo pensato come una pièce teatrale, in cui Ron racconta Lucio, dall’infanzia agli ultimi tempi, attraverso le sue canzoni e contributi video e fotografici inediti.

ron lucio dalla

A volte ritornano: Tony Hadley

Squadra che vince non si cambia. A distanza di quattro anni dal grande successo del “Memorial Concert” che celebrava i cento anni dalla nascita di Frank Sinatra, Tony Hadley è tornato a far coppia e a farsi dirigere dal maestro Gerardo Di Lella. Hadley, l’ex frontman degli Spandau Ballet che spopolavano negli anni ’80 e la Gerardo Di Lella Pop O’rchestra si sono di nuovo trovati insieme per il concerto alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, all’interno del festival Roma Summer Fest, per un grande successo.

tony hadley gerardo di lella

Va in onda la moda italiana

milano fashion lovers

Partito come Milano Fashion Lovers, il format televisivo ideato e prodotto da N&M Management è pronto a sbocciare trasformandosi in Italia Fashion Lovers. Rimasto invariato nella forma e nei contenuti, il programma si arricchisce con una scenografia tutta nuova e con la presenza in studio del pubblico. Potremo assistere a questa metamorfosi, nelle due puntate speciali in onda il 19 e il 26 agosto su Canale Italia 53.

ron lucio dalla 2

riccardo scamarcio all'anema e core di capri 4

Primo appuntamento di Italia Fashion Lovers sarà dedicato alla moda, alla sua storia e agli artisti che l’hanno resa grande e celebre in tutto il mondo. Ospiti in studio la giornalista e scrittrice Silvana Giacobini, la giornalista Lorella Ridenti, l’attrice Milena Miconi e la sempre affascinante Demetra Hampton. A entrare nel vivo della trasmissione parlando di tendenze, di icone di stile ma anche dei cambiamenti estetici che hanno interessato il fashion system, anche quattro maestri della moda. Come sempre al timone il padrone di casa Anthony Peth.

riccardo scamarcio all'anema e core di capri 2

All'Anema e Core Scamarcio canterino

riccardo scamarcio all'anema e core di capri 3

L’attore in vacanza a capri si diverte alla taverna di gianluigi lembo. Nel locale si scatena il delirio, delle donne, e non solo loroUn nuovo ospite eccellente alla taverna Anema e Core di Capri: Riccardo Scamarcio. L’attore, in vacanza tra la fine delle riprese di Tre piani, prossimo film di Nanni Moretti che arriverà in sala l’anno prossimo, e l’inizio delle riprese di Ciccio Paradiso che è in fase di riprese e che vedremo su Netflix. Scamarcio a Capri si è fatto trascinare dal ritmo della musica finendo addirittura a cantare sul palco in compagnia di Gianluigi Lembo. I due hanno intonato le più belle canzoni della tradizione napoletana, ma anche della disco music come I will survive. Il pubblico femminile, manco a dirlo, è letteralmente andato in ebollizione alla vista (ma anche all’udito, aggiungiamo) di uno dei sex symbol italiani.

MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

cristiano malgioglio

Cristiano Malgioglio ha postato un video su Instagram che Pamela Prati non ha gradito: si tratta di un video in cui l'ex primadonna del Bagaglino, intervistata da Mara Venier, dice di essere "moglie e mamma", a seguire, il cantautore dice di non poterne più, spezzone tratto dal "Grande Fratello Vip". A quanto ci risulta, la Prati avrenne chimato diverse amiche dicendo di togliere i like dal post, ma loro hanno fatto spallucce.

AL BANO LECCISO

loredana lecciso 1

Pare che ci sia agitazione in casa Carrisi dopo la notizia che Loredana Lecciso potrebbe essere una dei concorrenti della prossima edizione del "Grande Fratello Vip": Al Bano e famiglia avrebbero imposto il veto, ma Loredana prosegue per la sua strada.....

elisa isoardi

PAMELA PRATI A DOMENICA IN

Elisa Isoardi è solo uno dei tanti volti che Milly Carlucci avrebbe contattato per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Oltre alla conduttrice de La Prova del Cuoco, e a Francesca Piccinini, si fanno i nomi di Marco Carta, Melissa Satta e Jane Alexander, attrice e ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

cottarelli e artom

Arturo Artom ogni mese ospita leader provenienti da differenti settori, dall’arte al design, dall’imprenditoria allo spettacolo. La prima parte della serata si concentra quindi sulla storia personale di Carlo Cottarelli: capacità e visioni si combinano negli aneddoti di una vita all’interno dei quali sliding doors e contaminazioni culturali diventano ingredienti essenziali. A seguire, un forte approfondimento sulle tematiche di attualità economica e sulle sfide che il Paese dovrà affrontare in autunno, con ampio spazio per rispondere alle domande dei partecipanti.Il tutto a Courmayeur.

elisa isoardi

malena con le malenite 9

La scorsa settimana la temperatura è diventata bollente in provincia di Bologna, con la prima vacanza nudista e libertina, dedicata alle donne . L'idea del trasgressivo weekend al femminile è di Milena Mastromarino, in arte Malena : la stella italiana dell'intrattenimento per adulti, volto noto della TV generalista ed ex eletta all'assemblea nazionale del PD nel 2013 ha chiamato a raccolta le sue più intraprendenti fan per dare vita al primo weekend di villeggiatura, naturista e libertina, declinato al femminile . Niente Mikonos, Formentera o altre mete per scattarsi selfie da influencer: la vacanza che Malena ha organizzato per le sue più intime seguaci è una reale immersione nel mondo dell'eros e della trasgressione, alla luce del sole e in totale relax, in una riservata location. Il fine settimana si é svolto infatti nel club Certe Notti: un nome, una garanzia.

elisa isoardi beppe convertini coni malena renzi

Si è svolto al CONI a Roma la manifestazione ‘Ko al terremoto’ per non dimenticare il 24 agosto 2016 alle 3:36 una scossa di terremoto magnitudo 6.0 con epicentro tra Accumoli e Arquata del Tronto che fa tremare il Centro-Italia. Accumoli, Amatrice e i comuni limitrofi ne escono distrutti.I morti sono 303..La solidarietà e l’abbraccio di Beppe Convertini conduttore della Vita in diretta Estate su Rai 1 alle famiglie delle vittime,ai feriti e a tutti gli sfollati.

mirko casadei 2

In estate l’Italia balla con Mirko Casadei, alla guida della storica Orchestra Casadei che ha recentemente superato i 90anni di carriera. Continua con successo il tour estivo del cantautore romagnolo in tutta la penisola. In scaletta, oltre a brani di repertorio che intrecciano suoni e sapori di generi musicali pop-folk di svariate provenienze (liscio, reggae, ska e taranta), Mirko Casadei presenta il suo nuovo singolo “Solo per stare con te”, attualmente disponibile in radio e in digitale. “Solo per stare con te” è un brano, scritto a 4 mani insieme al cantautore Zibba, che racconta dei viaggi di ritorno a casa durante le calde notti estive, viaggi di lavoro che portano l’artista lontano da casa e dalla propria terra.

malena con le malenite 5

Quella terrazza romana ne ha viste di cose, ma il personale dell'hotel mai avrebbe pensato di potersi provare davanti il famoso attore, da poco lasciatosi con la fidanzata, in versione "nature" con un collega in rampa di lancio. Era notte e i due pensavano di non essere scoperti. Travolti dalla passione, non avevano avuto tempo di raggiungere la camera da letto....

