Ivan Rota per Novella 2000

Greta ama Piero Pelù anche se non è ecologico

Da sempre sensibile alle tematiche dell’ambiente e del clima, Piero Pelù riprende in modo musicalmente inaspettato il discorso che Greta Thunberg fece nel dicembre 2018 a Katowice in Polonia elaborando un brano in cui la sua voce si incontra e si alterna con quella della giovane attivista svedese, in una sorta di originalissimo duetto. Certo che i pantaloni di pelle nera e i capelli tinti (ma con sapienti striature grigie effetto nature) non sono sicuramente ecologiche.

La figlia della Rocca, talento emergente

Cristiana Alagna, figlia della pr Tiziana Rocca e del suo ex marito - ora Tiziana è moglie di Giulio Base - è un talento della moda. Nata e cresciuta a Roma si è poi trasferita a 18 anni a Londra per studiare disegno di moda alla Ravensbourne University of Art & Design. Durante il suo percorso accademico ha anche intrapreso uno stage presso l’azienda Givenchy a Parigi nell’ufficio stile uomo. Nel suo ultimo anno di corso - come da tradizione a Londra - ha dovuto creare una collezione interamente disegnata, tagliata, e cucita da lei, per competere alle selezioni per la London Graduate Fashion Week, un evento per la promozione e la scoperta di talenti emergenti.

Jonathan Kashanian balla da solo

A Detto Fatto, Jonathan Kashanian ha parlato di fratelli e sorelle famosi, e quando ha preso come esempio Gabriella e Milly Carlucci ha lanciato un appello alla conduttrice Rai. L’ex isolano vorrebbe partecipare a Ballando con le Stelle, ma esiste una clausola che non permette ai concorrenti di reality di essere nel cast...

Damante prende in giro Cartasegna

Marco Cartasegna, ex Uomini e Donne, ha tenuto in Parlamento un discorso sul cyberbullismo, e ha poi condiviso l’esperienza con i suoi fan di Instagram. «Un onore essere invitato a parlare al Parlamento, soprattutto se su un tema così importante e che mi sta a cuore come la lotta al cyberbullismo e alla violenza online in generale». Nei commenti al post, però, si è fatto vivo Damante, che ha scritto: «Penso al video del coccodrillo». L’ex di Giulia De Lellis si riferisce a un filmato ridicolo pubblicato quest’estate da Cartasegna sul proprio profilo in cui combatte contro un coccodrillo gonfiabile. «Tu ci scherzi – la risposta a Damante–ma ho saputo che l’Università Luiss non mi ha invitato a parlare dopo aver visto quel video perché ritiene che il mio profilo sia troppo trash».

Arriva Sissi a Roma, in una serata storica

Venerdì 1 novembre la Compagnia Nazionale di Danza Storica celebrerà a Roma il Gran Ballo di Sissi. Nino Graziano Luca, presidente della Compagnia, annuncia così l’evento di Ballo che lega Roma a Vienna. Gli eleganti saloni di Palazzo Brancaccio accoglieranno oltre cento ballerini e ospiti in costume dell’800.

Quest’anno Sissi sarà l’attrice Jennifer Mischiati, prossimamente protagonista di due film: Creators – The Past con Gerard Depardieu e del film americano Little America. Francesco Giuseppe sarà interpretato da Francesco Ferdinandi, l’attore visto nelle fiction L’Allieva, Don Matteo e Furore. Ha terminato le riprese del film internazionale The Big Other diretto dal regista tedesco Jan Schomburg.

Boni con anima

Demas Milano ha presentato le collezioni sposi 2020 nel corso di un grande evento nella sua sede, tra gli ospiti i fratelli Italo e Pierangelo Petrelli che sono arrivati con i modelli che posando nelle loro collezioni hanno riconfermato la loro fama. Come Akash Kumar, visto a Ballando con le stelle, Simone Susinna ex Isola dei Famosi, Valerio Logrieco ex “gieffino”.

C’era anche Moreno Merlo tentatore a Temptation Island, di cui si parla oggi in quanto fidanzato di Paola Caruso. Con Moreno, Paola ha trovato una nuova serenità dopo la fine drammatica con il padre di suo figlio, che non ha voluto riconoscere il bambino. Gli abiti di Petrelli Uomo sono indirizzati ad uno sposo decisamente creativo, che giustamente pretende di apparire nella cerimonia con abiti sofisticati che richiamano un’eleganza più che sofisticata, che sembra uscire da un film in costume.

Il Concertone per Gianni Brera

Per i cento anni dalla nascita ecco Il Concertone a Gianni Brera, con la lettura di Sabina Negri dell'esilarante racconto " Serenata ai polli", un’intervista a Gianni Rivera, interpretato dall’attore Francesco Butteri,che ci racconta gli attriti e i momenti di gioia tra il grande giornalista sportivo e l’Abatino, le lettere dei tifosi nel dialogo a due dei giornalisti Deborah Schirru e Stefano Borghi. Il tutto accompagnato dalle canzoni di Vecchioni, De Gregori, Svampa, adattate ed eseguite da Simone Spreafico. Lo spettacolo è a cura Sabina Maria Negri.

Un omaggio sentito e coinvolgente per ricordare, attraverso le sue parole, gli aneddoti e le battute del gran gioàn. Nella splendida cornice di villa Trecchi a Maleo,in provincia di Lodi, lunedì 29 ottobre alle 20.30, il sindaco Dante Sguazzi con l'assessore alla cultura Nicoletta Riboldi hanno reso omaggio al grande giornalista. Applausi a scena aperta per tutto il cast e standing ovation .

I 50 anni di carriera di Lorenzo Riva

Dalle sfilate per Balenciaga con Jerry Hall e Brooke Shields all'Alta Moda romana, dalle collezioni per la sposa al prét-a-porter: una vita dedicata alla moda quella di Lorenzo Riva. Ora il Museo della Seta di Como, in occasione dei 50 anni di attività dedica al maestro la grande mostra "Il maestro é nell'anima, Lorenzo Riva, cinquant'anni di alta moda". Abiti, bozzetti, foto e filmati che rimarranno in esposizione sino al 31 marzo 2020.

Fa strano vedere il presidente del Corriere della Sera (ma anche del Torino calcio e molto altro) Urbano Cairo cantare e divertirsi all’Anema e core, la storica taverna di Capri. Qui, duettando con Gianluigi Lembo della taverna, Urbano ha preso una pausa dagli impegni di editore e imprenditore prendendo il microfono in mano e cantando Una lunga storia d’amore, la canzone di Gino Paoli.

party di colore

L’opinionista tv Turchese Baracchi ha festeggiato il suo compleanno alla grande con un party blindatissimo, esclusivo e a dir poco faraonico, targato “Turchesando”. La Baracchi ha spalancato le porte della villa del nonno, Fausto Saraceni, noto produttore cinematografico degli anni d’oro della commedia all’italiana, accogliendo i suoi 500 invitati venuti da tutta Italia in un’atmosfera magica sui toni del turchese. Fiumi di champagne Comte de Montaigne prodotto dall’amico Stephan Revol e dolci in cofanetti deliziosi di Marie Ange Di Costa hanno accolto gli ospiti. La famiglia Cherubini ha curato il catering. Musica dal vivo ha accompagnato la cena, interrotta da una performance canora dell’amico Erminio Sinni, che ha cantato la sua E tu davanti a me. Tra gli ospiti Vittorio Sgarbi, Claudia Gerini e l’onorevole Giorgia Meloni.

