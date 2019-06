LA BUONA NOVELLA – QUALE SQUADRA ALLENERA’ ALLEGRI? INTANTO LUI E AMBRA HANNO COMPRATO CASA... - CLAUDIA GALANTI IN TILT: “SONO STATA HACKERATA. MI HANNO RICATTATO E CHIESTO DEI SOLDI" - TINA CIPOLLARI ACCUSA GEMMA:"C’HA I PROFILI FINTI LEI, È MARK CALTAGIRONE!" - DA VIRGINIA RAFFAELE A LOREDANA BERTE’ SVELATE TUTTE LE VOCI ITALIANE DE LA FAMIGLIA ADDAMS- IL PROFUMO DI NEYMAR (CHE SALTERA’ LA COPPA AMERICA) - BEATROCE BORROMEO E LA MODA DEGLI OCCHIALI A CUORE…

Ivan Rota per Novella 2000

Tutti pazzi per il concorso Michelin

Il web (più o meno vip) è in fibrillazione: è iniziato il concorso Michelin che fa diventare testimonial social di #madetolast (fatto per durare) campagna ispirata proprio alla filosofia dell’azienda che punta sulla “lunga durata a favore dell’ambiente”. Basta andare su www.livethemotion.it. Con l’Instant Win, chi risponde a domande facili può vincere scarpe Salewa (design e suole ispirati e sviluppati da Michelin). Chi invia foto sulla “durata nel tempo a favore dell’ambiente” può vincere pure un weekend a Berlino, Barcellona o Lisbona. C’è tempo fino al 30 giugno.

Claudia Galanti sotto attacco di un hacker

Claudia Galanti è stata hackerata da qualcuno che le avrebbe poi chiesto dei soldi. Così ha scritto l’ex Isola dei Famosi su Instagram: «Sono stata hackerata! Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei messaggi, nelle mie foto (...). Si è presentato con un nickname. Mi ha tempestato di messaggi, mi ha chiesto soldi. Surreale. Ancora non sono riuscita a riavere tutto. (...). Sono stata hackerata, (...) sembra una banalità. Non lo è perché non puoi fare nulla. E se non si riesce a tenere la freddezza e la calma si rischia di stare sotto scacco di queste persone».

Bertolucci inedito nel documentario di Sesti

Il regista Mario Sesti ricorda i suoi incontri con Bernardo Bertolucci, le numerose interviste pubblicate su giornali e settimanali, quelle in video, e prima di una lunga conversazione con lui, completamente inedita. Tutto questo è nel documentario No end travelling dove il regista, scomparso nel 2018, racconta dei suoi primi successi, dell’ammirazione per i suoi film da parte dei registi americani emergenti degli anni ’70, dell’avventura con Marlon Brando in Ultimo tango a Parigi, dell’indimenticabile serata degli Oscar per L’ultimo imperatore.

Svelate le voci della Famiglia Addams

Dopo Loredana Bertè, per la prima volta nel ruolo di doppiatrice della nonna, sono state rivelate tutte le voci italiane de La Famiglia Addams, lungometraggio animato che sarà sugli schermi in Italia a Halloween. Virginia Raffaele sarà la mitica Morticia Addams, la moglie di Gomez Addams, doppiato da Pino Insegno. E poi Eleonora Gaggero che sarà Mercoledì, Luciano Spinelli che presta la voce a Pugsley e, sorpresa, Raoul Bova che darà la sua allo zio Fester.

Tina accusa Gemma: «Sei Caltagirone!»

Tina Cipollari e Gemma Galgani non hanno nessuna intenzione di fare pace. La rivalità tra l’ex moglie di Kikò Nalli e l’ex fiamma di Giorgio Manetti è grande: le due si evitano in ogni modo anche fuori dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. E la Cipollari ha rivolto un’accusa pesantissima alla Galgani: «C’ha i profili finti lei, è Mark Caltagirone!».

Neymar e il profumo per coraggiosi

Diesel Fragrances e il calciatore Neymar hanno lanciato Spirit Of The Brave, la nuova fragranza creata in collaborazione. Al party del lancio, gli ospiti hanno potuto vincere un calco del pugno di Neymar in bronzo massiccio placcato in oro. Per i più coraggiosi, il Wall Of The Brave: dovevano mettere il braccio in un buco, senza vedere nulla, per essere tatuati con uno dei dieci disegni creati per l’evento dai tattoo artist preferiti di Neymar.

GRAN PREMIO DI STILE

Alessandro Cassaghi per Novella 2000

Un parterre vip, regale e molto “stiloso” quello presente a Montecarlo per l’attesissimo Gran Premio della Formula1. Beatrice Borromeo e sua cognata Tatiana Santo Domingo - mogli rispettivamente di Pierre e Andrea Casiraghi, anche loro presenti all’evento sportivo - indossavano degli occhiali da sole molto particolari, dalla montatura a forma di cuore.

Con questi occhiali, chiamati “alla Lolita” perché simili a quelli indossati da Sue Lyon nella copertina del film di Kubrick - firmati Yves Saint Laurent e che hanno un prezzo a partire da 305 euro - le due hanno davvero rubato la scena a tutti gli altri ospiti della gara automobilistica. Curiosamente, come possiamo anche notare dalle foto di queste pagine, le due cognate hanno deciso di non indossarli mentre erano insieme, ma solo “singolarmente”. Infatti, se con la famiglia Tatiana indossa un paio scuro, quando raggiunge Beatrice il suo occhiale sparisce, ma rimane quello bianco indossato come cerchietto dalla cognata. Si saranno giocate a “pari o dispari” la supremazia dell’occhiale?

MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

Allegri con Ambra Angiolini si é concesso una vacanza a Disneyland Paris. Si dice che l’allenatore potrebbe passare al Manchester United: ma la coppia viene avvista spesso in Piazza Argentina a Milano. Secondo alcuni, avrebbero preso casa in zona. Se così fosse realmente, magari la squadra a cui é destinato Allegri potrebbe essere un'altra....

Musica dal vivo con sassofonisti da urlo, folla da grandi occagioni e bollicine a fiumi per l'inaugurazione milanese del brand di occhiali Eyepetizer in Via Malpigli. Tra i presenti Ivana Icardi, Annamaria Bernardini De Pace, Cristiano Malgioglio e Daniela Iavarone, tutti nella foto. Inoltre c'erano le bellissime Chiara e Francesca Giordano, figlie di Annamaria Bernardini De Pace.

Anteprima nazionale di successo al programma tv RAI2 "Stracult" per il singolo “BOH!”ed il Maestro Franco Micalizzi, che questo frizzante e bizzarro pezzo estivo, cosi distante dalla Musica Pulp di cui è Re indiscusso, lo ha musicato arrangiato ed anche prodotto. Con l'interpretazione di Maurizio Ferrini, presente con lui in studio tutta la puntata - la penultima della stagione - ed il featuring di Orietta Berti negli incisi registrati, questo ironico pezzo estivo ha esordito alla grande ed è piaciuto al pubblico. “BOH!” è anche una gustosa satira sul mondo del web, che allude a tutte le numerose manipolazioni possibili che avvengono nella Rete . Maurizio Ferrini, quasi un novello Doald Trump, vuole scalare i vertici del mondo politico, proponendo un gigantesco show per promuovere le sue ambizioni tra il virtuale ed il reale. E sono tante le trappole!

I banconi dei bar nel mondo si tingono sempre più di rosa: non ci sono dati ufficiali, ma parlano le adesioni costantemente in crescita all’unico concorso internazionale dedicato esclusivamente alle donne specialiste di mixology: Lady Amarena, nato nel 2015 in occasione del centenario dall’ “invenzione” dell’Amarena Fabbri. Invenzione, non a caso, femminile: fu proprio Rachele Fabbri, bisnonna dell’attuale dirigenza dell’azienda bolognese, a dare vita al prodotto, rivoluzionando le sorti di quella che era nata come piccola distilleria e divenuta oggi ambassador del gusto made in Italy nel mondo. Le concorrenti sono arrivate a oltre 200 provenienti da 17 nazioni nel 2018, dopo che la competition è diventata internazionale e ha visto la nascita dell’edizione speciale Lady Amarena China, mercato in cui l’azienda opera già da decenni. Lady Amarena è tuttora l’unico concorso internazionale dedicato all’universo femminile della miscelazione professionale al mondo.

Valeria Marini international: ha scelto una cover limited edition "baci stellari" realizzata in un unico esemplare esclusivamente per lei da Crystal Couture Milan per lo shooting Tv della BBC con il presentatore - ex parlamentare britannico- Ed Balls qui nella foto insieme a Davide Bertellini - managing director del lifestyle brand made in Italy ideato da Paola Boscolo.

A Milano tutti tutti a farsi curare il banana roll di Dvora Ancona: è una delle più comuni aree di cellulite da trattare: spesso può essere percepito come una condizione di grasso ma non è sempre così.Ridurre questo grasso localizzato dalla coscia è importante non solo per ragioni antiestetiche ma anche perché di solito se in eccesso può compromettere la circolazione. Oggi esiste una tecnica che ha il nome dello stesso banana roll, si chiama BANANA TAKE OFF e arriva dagli Stati Uniti: tratta la zona con radiofrequenza a micro aghi .

Il giornalista televisivo ha chattato per settimane con un presunto escort e i messaggi si sono fatti sempre più hot sino a che hanno fissato un appuntamento in un hotel defilato. Solo che il giornalista si é trovato di fronte il fidanzato con cui sta da tempo. Sono volati stracci....

