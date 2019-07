LA BUONA NOVELLA – SAPORE DI PIPPA (MIDDLETON) IN VERSILIA: LA SORELLA MINORE DI KATE SI ATTOVAGLIA IN UN RISTORANTE DI LIDO DI CAMAIORE – DIACO VUOLE LA MAGLIE A “IO E TE” – ECCO I PRIMI NOMI PER “TEMPTATION VIP”: DA AIDA YESPICA A CECILIA RODRIGUEZ (FOTO DA URLO) - CASA TOTTI: TRA GLI OSPITI DELLA SIT-COM ANCHE VALERIONA MARINI E ULTIMO

Ivan Rota per Novella 2000

pippa middleton

Casa Totti e i primi ospiti della sitcom

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno iniziato a girare la loro sitcom “formato famiglia”, Casa Totti. Amici, risate, gag (compresa quella con il sacerdote durante il matrimonio della sorella di Ilary, Silvia, celebrato nei giorni scorsi) e momenti di riflessione, sono questi gli ingredienti delle due “puntate zero” finora registrate. Primi due ospiti dello show saranno Teo Mammucari, collega della Blasi, ed Emma Marrone, molto amata dai figli di Francesco e Ilary. Poi dovrebbero esserci Valeria Marini e Ultimo in questa sorta di Casa Vianello.

Che fanno Diaco e la Venier al Baretto?

pippa middleton

Pierluigi Diaco ha invitato a cena nella sontuosa sala del Baretto all’Hotel Baglioni, a Milano, Mara Venier, Teresa De Santis, Monica Setta, il suo agente Alessandro Lo Cascio e Donato Fratoianni, il marketing manager di Rai 1. A tavola si parlava del programma di Diaco Io e te nel quale il giornalista vorrebbe un nome di spicco come Maria Giovanna Maglie. Nell’altra sala del Baretto, invece, Laura Morino Teso aveva apparecchiato un dinner per gli amici Flavio Insinna, Michele Mirabella e Vira Carbone, regina del benessere di Rai 1, riconfermata alla guida del suo programma campione di share Buongiorno Benessere.

kate meghan pippa

Il Cenacolo con un super ospite: Morgan

Cenacolo di Arturo Artom nel gazebo dell’Hotel Bulgari a Milano. Tanti i personaggi “attovagliati”, tra cui Claudio Brachino, che ha anche parlato del suo passato da autore teatrale con Eduardo De Filippo. Con lui, la moglie Barbara Benedettelli, scrittrice, che ha illustrato il suo impegno per le vittime della strada e per gli uomin vittime di colluttazioni domestiche. Grande sorpresa quando, verso fine serata, è arrivato Morgan, genio e sregolatezza, ma soprattutto genio.

pippa

La Panicucci vince la sfida del panino

Che successo la seconda serata del Panino Ignorante Gourmet, il format culinario ideato da chef Vittorio Gucci che sfida i personaggi dello spettacolo in divertenti competizioni gastronomiche. Protagonista della serata, la conduttrice Mediaset Federica Panicucci che, accompagnata dal suo compagno Marco Bacini, ha sfidato Gucci (vincendo) nel suo nuovo locale in Via Vigevano 34 a Milano.

pippa middleton e il marito

Una serata all’insegna della buona cucina, musica e creatività che ha visto la presenza di Sergio Candido a capo di Camicissima, del cantante Lorenzo Fragola, della “Miss Milano” Sofia Plescia, Morena Zapparoli Funari, il protagonista dello spot Idealista Brando Bertrand, Sylvie Lubamba e tanti altri. Moltissimi i curiosi arrivati per provare le specialità culinarie ideate e realizzate da Federica Panicucci e Vittorio Gucci. «Ogni panino nasce da una mia idea» - dichiara Vittorio - «le materie prime utilizzate sono di ottima qualità, accompagnate da ingredienti semplici come la maionese, burrata, uovo, che rendono il panino, appunto, “ignorante”.

Un tavolo speciale per Pippa in Versilia

Settimana scorsa Pippa Middleton, sorella minore di Kate, assieme al marito James Matthews ha cenato al ristorante Il merlo, dello chef Angelo Torcigliani (a Lido di Camaiore) in incognito. Ha chiesto che le venisse apparecchiato un tavolo speciale. Dove? Sotto l’ombrellone del bagnino! E le foto? Vietatissime.

Doppio compleanno targato Marocco

pippa middleton e il marito 6

Grande festa a Milano, al Riad El Yacout, per il doppio compleanno del generale Mauro Del Vecchio e dell’editrice Anna Repellini: tutta Milano è accorsa a festeggiare la coppia per una cena con musica, cibo marocchino e danza del ventre. Tra i presenti, Laura La Russa, l’imprenditore Giovanni Bozzetti con la moglie Ludmilla Voronkina, Daniela Iavarone, la nutrizionista Evenina Flachi, Marinella Di Capua, Isabella e Daniela Mayer. Balli e allegria sino a tarda notte.

aida yespica

Al Twiga si balla per beneficenza

Al Twiga Beach Club di Forte dei Marmi, Red Passion Party No Fear, serata benefica in sostegno di Progetto Itaca Firenze, una Onlus che offre gratuitamente servizi di prevenzione, di informazione e di riabilitazione sociale e lavorativa per giovani che soffrono di disturbi psichiatrici e per i loro familiari. Alla serata, 300 amici dell’associazione fiorentina, molti dei quali provenienti dal mondo della politica, dell’imprenditoria e dello spettacolo sono stati accolti direttamente sulla spiaggia sotto le tende. Cuscini, poltrone e luci soffuse hanno completato l’allestimento, dando vita ad un’atmosfera affascinante.

Dresscode dell’evento: amore, gioia, e un tocco di rosso. Buffet e vini della tradizione italiana accompagnati dalla musica della band Alessandro Ristori & The Portofinos: un manifesto di italianità “da esportazione”, visto che Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam hanno chiesto loro di suonare al loro matrimonio.

Madame Betty, la dj che ama gli anni Venti

aida yespica

Roberta Torres, meglio conosciuta come la dj Madame Betty, non è solo una disc jockey: è suo il Sushi Jazz in via Stagi a Pietrasanta. Madame Betty usa ancora i dischi in vinile, e proprio questa sua passione per le mode del passato l’ha convinta ad aprire un locale controtendenza, ispirato agli anni Venti e alle atmosfere del proibizionismo. Ecco dunque cameriere in abitini con frange in stile charleston, barman con bretelle, papillon e coppola, bicchieri rigorosamente dell’epoca e un arredamento a tema. Il locale, poi, pullula di vip amici di Madame Betty conosciuti negli anni: nel 2012 ha suonato nella villa di Madonna per un suo party a Miami ed è stata opinionista tv da Piero Chiambretti.

Temptation Island Vip: ecco i primi nomi

aida yespica

Circolano i primi nomi per la seconda edizione di Temptation Island Vip, che inizierà il 17 settembre su Canale5 condotto, forse, da Alessia Marcuzzi. Come scritto da Fabiano Minacci sul sito BitchyF, «In pole position (...) ci sarà la coppia composta da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni e quella formata da Andrea Dal Corso e Teresa Langella (vedi servizio su di loro a pag.60, ndr).

Entrambe sono nate a Uomini e Donne e i secondi hanno pure partecipato in qualità di tentatori all’edizione 2018 del programma». Potrebbero tornare anche Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, già tentatori, ma anche Aida Yespica e Geppi Lama, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, Lory Del Santo e Marco Cuculo. Ancora Alex Belli e Delia Duran, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova. Quotato il debutto di Rebecca Staffelli con il compagno Alessandro Basile.

2. MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

aida yespica

Come riporta Fabiano Minacci,Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati e il cantante due settimane fa le ha scritto una dedica. “Ho perso parte di me, forse la più importante. Da una parte la mia corsa finisce qui chissà. Magari un giorno tornerò più veloce che mai. Non ho mai conosciuto una persona come te, avrei voluto conoscerla ancor di più sai. La frase che dicono tutti no. Che il valore di qualcosa lo tangi davvero solo quando viene perduto. Beh, non è proprio così. Il tuo valore l’ho riconosciuto dal primo sguardo un anno fa. Ora so che c’è una stella in più nel mio taschino. – ha continuato Federico Rossi – Una stella che però, per me, non smetterà mai di brillare. E allora brilla come solo tu sai fare. Ti voglio bene. Tuo per sempre. Fede.” Belle parole, ma pare che il cantante abbia già una nuova donna; Emma Muscat, lanciata dal programma "Amici".

aida yespica

Mesi fa scrivevamo: "Cii sarebbero già attriti tra il cantante Mahmood e il suo amico Lorenzo Tobia Marcucci: i due sono stati pizzicati mentre litigavano per strada. Il motivo della discussione pare c’entri con il cellulare del cantante. Si parla di possibili messaggi affettuosi rivolti al vincitore del Festival di Sanremo da parte di un’altra persona, e questo avrebbe dato fastidio a Marcucci. E i messaggi in questione pare siano stati mandati a Mahmood da un collega.” I due infatti non si sono più visti a alcuni dicono che il cantante vincirore avrebbe un nuovo amore. Sarebbe Dario Faini, meglio noto come Dardust, produttore di alcune canzoni di Mahmood tra cui la hit Soldi,

aida yespica 3

La Puglia è sempre più gettonata in questa estate 2019. A dare il la alle feste è stata Ilaria Tatò medico e imprenditore dal 18 luglio scorso anche ingegnere al politecnico di Bari. Per brindare alla seconda laurea a 25 anni dalla prima lady Tatò ha allestito una sontuosa festa al circolo Barion sul mare di Bari chiamando a raccolta i bei nomi del jet set pugliese. Champagne a fiumi e musica by anema e core di capri Ilaria ha brindato con la sua amica Monica Setta con Giuditta Nitti Daniela mazzacane olimpia Leo e con Mariella Milani. Tutte elegantissime in lungo griffato. Scenografica la torta coperta da 5mila rose rosse. Il 5 agosto compleanno sul mare della stessa Monica Setta che organizza una cena sull'acqua a Capitolo dopo un aperitivo al tramonto sulla spiaggia privata della Peschiera il lido più chic di monopoli.

aida yespica 2

Per Monica arrivano da tutta Italia gli amici del cuore a partire dalla bella manila Nazzaro ex miss Italia 1999 fino al manager tv Antonio Azzalini e ad Alessandro locascio reduce dalla memorabile festa di Adriano Aragozzini con la mitica Gina Lollobrigida. E sempre ad agosto il 26 la Bari bene si sposta a Capri per il matrimonio più cool dell'anno. Si sposa Giuditta Ileana Nitti una delle regine del salotto pugliese con il penalista di grido Sergio marasciulo e sull'isola arrivano celebs e super vip. Prenotati tutti gli alberghi, il 25 cena nella magnifica magione caprese di Ilaria Tatò con festa a tema barbie e Ken ed il giorno dopo cerimonia ai giardini di Augusto e ricevimento al Rooftop del Luna. Dress code rosa confetto e sorprese tra musica e spettacolo. L'amica e testimone Ilaria ha già regalato alla sposa un bellissimo anello di brillanti by chantecler. Auguri

Flash impazziti all’arrivo di tantissimi ospiti ed amici provenienti da ogni parte d’Italia per festeggiare il compleanno di Beppe Convertini, a testimonianza della stima e l'affetto nei suoi confronti. E' un momento felice per l’attore e conduttore che è impegnato tutti i pomeriggi a condurre su Rai 1 “La vita in diretta estate”. La serata è stata organizzata al ristorante Moku di via Tiburtina, dove per l'occasione gli chef hanno dato il meglio di sè stessi preparando un gustoso e variegato menù fusion giapponese, thailandese e cinese, accompagnato da ottimi vini italiani.

aida yespica 1

E sono accorsi in tantissimi, infatti Beppe ha voluto accanto a sé gli amici di sempre e anche i suoi compagni di viaggio. Prima tra tutti Lisa Marzoli, che lo accompagna nella conduzione del programma pomeridiano e poi tutta la squadra de “La Vita in diretta estate”. Più di duecento invitati per brindare con lui e candeline finali tra gli applausi e il coro di tutti i presenti che a gran voce hanno intonato la celeberrima “happy birthday”.

Nell'anno del 500esimo dalla morte di Leonardo Da Vinci, l'Artista Adele Ceraudo, , invitata come rappresentante dell’arte contemporanea Italiana , inaugura la sua mostra "Opera Unica" ad Osaka esponendo "la Donna Vitruviana" tratta dalla collezione "Le Affinità Elettive " reinterpretate dalla stessa artista fotografata da diversi fotografi...e dagli scatti nascono disegni a Bic su carta Fabriano....che diventeranno quadri serigrafati su diversi supporti.

aida yespica 4

La Donna Vitruviana è stata stampata Fineart , stampa che per l'occasione è stata curata in ogni dettagli e particolare dal Fotografo Carlo Mari, con il quale l'Artista collabora su diversi progetti. Durante la serata inaugurale , il Dott Stefano Fossati , Direttore dell'istituto di Cultura Italiana di Osaka, davanti ad una platea composta da Artisti designer architetti, galleristi , rappresentanti del consolato italiano e delle istituzioni locali, ha presentato l'Artista citando l'Uomo Vitruviano di Leonardo, e la forza dell'interpretazione al femminile di Adele Ceraudo.

aida yespica 6

Whiskey e bourbon hanno incontrano la carne della Filetteria Italiana in Ripa di Porta Ticinese a Milano. Il locale popone, oltre alla tradizionale carne di manzo, vitello, Chianina e Fassona, anche filetti di zebra, renna, struzzo, cammello, canguro, cervo e bisonte, un giro nel mondo dei sapori ispirato ai viaggi internazionali fatti dal titolare, il giovane, ma esperto imprenditore Edoardo Maggiori. La carne è servita su piastre fumanti, accompagnate da tegamini e terrine con salse e patate deliziose, cotte in modo speciale dallo chef. Il bar propone cocktail in abbinamento ai piatti, creazioni del mixologist Lorenzo Allegrini . Al menu della serata sono stati abbinati whiskey e bourbon della distilleria Michter’s di Louisville, Kentucky, distribuita da Velier.

cecilia rodriguez 32

Chi è l'autore che urla improperi negli studi televisivi e che non ha fatto lavorare per mesi due storiche inviate? Le due signore si sono sedute in riva al fiume aspettando che il "cadavere" del nemico passasse e così é stato. L'autore é stato rimosso dal programma....

cecilia rodriguez cecilia rodriguez 26 cecilia rodriguez 20 cecilia rodriguez 22 cecilia rodriguez 34 cecilia rodriguez 23 cecilia rodriguez 37 cecilia rodriguez 33 cecilia rodriguez 27 cecilia rodriguez 21 cecilia rodriguez 46 cecilia rodriguez 52 cecilia rodriguez 53 cecilia rodriguez 51 cecilia rodriguez 47 cecilia rodriguez 50 cecilia rodriguez 9 cecilia rodriguez 54 cecilia rodriguez 55 cecilia rodriguez 8 cecilia rodriguez 6 cecilia rodriguez e il cavallo 4 cecilia rodriguez 7 cecilia rodriguez 5 cecilia rodriguez 4 cecilia rodriguez cecilia rodriguez belen e cecilia rodriguez Cecilia Rodriguez-8 ignazio moser

pippa middleton e il marito 3 pippa middleton e il marito 4 pippa middleton 5 aida yespica aida yespica piange jeremias rodriguez e aida yespica aida yespica lato b aida yespica aida yespica 7 pippa 1 il lato b di pippa middleton al royal wedding middleton 1 pippa middleton 2 pippa middleton 4 pippa 3 pippa e il marito pippa middleton e il marito 1 pippa middleton e il marito 5