LA BUONA NOVELLA – SI DICE CHE MONICA BELLUCCI STIA PASSANDO UN PERIODO DI CRISI CON IL BABY FIDANZATO NICOLAS LEFEBVRE – AMANDA LEAR TORNA AL CINEMA – LA NONNA DI FEDEZ IMPAZZA SU INSTAGRAM – IL MOVIMENTATISSIMO PARTY DI BRAD PITT E DICAPRIO A CAP D’ANTIBES – L’EX TRONISTA FABIO COLLORICCHIO SI È INNAMORATO ALL’ISOLA DEI FAMOSI (VERSIONE SPAGNOLA): MA VIOLETA ASSOMIGLIA MOLTO ALLA SUA EX FIDANZATA NICOLE MAZZOCATO…

LA BUONA NOVELLA

Ivan Rota per “Novella 2000”

Parte il gioco e Terlizzi e Onestini si baciano

GF - BACIO TRA MICHEAL TERLIZZI E GIANMARCO ONESTINI

Gara di baci al Grande Fratello: i ragazzi della casa, ogni volta che partiva una musica romantica, per gioco hanno dovuto baciare il coinquilino più vicino, ma non sulla guancia, bensì sulla bocca con passione, come richiesto da Kikò Nalli. Ecco che si sono ritrovati vicini Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini che, dopo un attimo di esitazione, hanno “eseguito”: stavano ballando abbracciati quando, appena è partita Reality, la colonna sonora del film Il tempo delle mele, è scattato il bacio.

amanda lear 2

Amanda Lear torna a fare l’attrice al cinema

Due anni dopo Metti una notte di Cosimo Messeri, Amanda Lear torna sul set con Si muore solo da vivi, commedia di Alberto Rizzi che la vede recitare al fianco di Alessandra Mastronardi, Francesco Pannofino, Alessandro Roja e Neri Marcorè. Primo ciak a Bologna, per un film che narra la vicenda di uomini e donne provati dal terremoto emiliano del 2012, costretti ad affrontare vita e destino con ottimismo. Un argomento drammatico che viene però trattato in chiave leggera.

Chi vincerà la gara per il tormentone estivo?

irene grandi

La caccia al tormentone italiano dell’estate 2019 è più agguerrita che mai: dopo Achille Lauro, Mahmood, Coez, Malgioglio con Barbara d’Urso, Loredana Bertè, Elodie con i The Kolors e Ivana Spagna, scende in campo un’altra cantante che di tormentoni se ne intende. E allora ecco nell’arena anche Giusy Ferreri con Jambo, una canzone firmata Takagi & Ketra. All’appello manca solo Baby K. Chi la spunterà?

fabio colloricchio e violeta all'isola dei famosi spagnola

Irene Grandi ci insegna “I passi dell’amore”

Cantanti italiane in gran spolvero: dopo la Spagna e la Bertè, ecco un altro inedito inaspettato. I Passi dell’Amore segna il ritorno di Irene Grandi nel panorama musicale di oggi. Un pezzo straordinario che segna il ritorno di una grande musicista. Un pezzo che “spacca”: sarà un tormentone?

violeta magrinan 7

Il tronista in Spagna si innamora di Violeta

L’ex tronista Fabio Colloricchio, ex di Nicole Mazzocato, è in Honduras per partecipare a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Lì ha conosciuto e si è innamorato di Violeta Mangrinan, anche lei tronista di Uomini e Donne versione spagnola. Fabio, messo alle strette dal conduttore di Supervivientes che ha fatto notare quanto Violeta assomigli molto alla sua ex fidanzata Nicole, si è lasciato sfuggire delle parole che hanno fatto arrabbiare i fan della Mazzocato. «Violeta è più bella della mia ex», ha detto Colloricchio, scatenando un putiferio in chi sperava in un suo ritorno con Nicole.

C’è su Instagram una nonna da 200 mila fan

gianluigi martino e valeria marini foto di bacco (2)

Chi è Luciana Violini? Vi diciamo solo che su Instagram ha 200 mila fan e un nipote molto famoso. Per forza, è la nonna di Fedez! Il nipote ha deciso che anche per lei fosse giunto il momento di essere social, e la signora adesso si diverte anche a postare numerose Instagram Stories: si vede proprio che il nipote le ha insegnato bene!

luciana violini la nonna di fedez su instagram 4

Veronica Pivetti e la seconda possibilità

Potrebbe tornare nelle sale Né Giulietta né Romeo, il primo film da regista di Veronica Pivetti, passato insordina nel 2015. Il film è incentrato sulla storia di Rocco, sedicenne gay che fa coming out in famiglia, e, al rifiuto dei suoi genitori, scappa di casa insieme a due amici. Si tratta di una commedia che tratta argomenti molto importanti come il bullismo, senza però rinunciare ad essere divertente.Valeria rivede l’ex ma ha un altro

violeta magrinan 9

Valeria rivede l'ex, ma ha un altro

La showgirl Valeria Marini, 52 anni, è arrivata agli Antinoo Awards accompagnata da Gianluigi Martino. Lui ha 35 anni, è laureato in legge e lavora nel mondo dello spettacolo. «C’è una persona molto speciale per me, che frequento da poco. Mi fa stare bene» ha detto Valeria di Gianluigi all’Oggi. Martino collabora inoltre con la Action Academy, scuola di recitazione romana fondata da Maria Grazia Cucinotta e Nando Moscariello, che sono anche gli organizzatori degli Antinoo Awards, i premi di cui in queste pagine vi facciamo vedere i retroscena. Proprio la Marini ha ricevuto il premio come personaggio dell’anno. Agli Antinoo Awards era presente anche Vittorio Cecchi Gori, ex di Valeria Marini.

violeta e nicole

MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

Si sono dati alla pazza gioia Leonardo Di Caprio e Brad Pitt a Cannes dove hanno presentato il film "C'era una volta...Hollywood" diretto da Quentin Tarantino: secondo indiscrezioni, le due star avrebbero organizzato una festa molto movimentata in quel di Cap d'Antibes alla quale avrebbero partecipato anche le colleghe Virginie Ledoyen e Chloe Sevigny.

NICOLAS LEFEBVRE MONICA BELLUCCI

Si dice che Monica Bellucci stia passando un periodo di crisi con il baby fidanzato Nicolas Lefebvre. L'attrice a Cannes non ha comunque voluto rispondere a domande sulla sua vita privata. Al Festival era protagonista del nuovo film del celebre autore francese Claude Lelouch, che a due anni dal suo ultimo lavoro, ha portato sul grande schermo Les plus belles années d’une vie, una storia d’amore senza tempo, fatta di ricordi e tenere reminiscenze, con due icone del cinema francese come Jean-Louis Trintignant e Anouk Aimée. Monica Bellucci ha ammaliato il red carpet posando insieme ai colleghi e rubando inevitabilmente la scena

brad pitt e leonardo dicaprio sul red carpet di cannes 3

Alla “Biblioteca Ambrosiana” di Milano il celebre “Gran Ballo” realizzato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca che sarà ospite di Roberto Bolle a “OnDance – Accendiamo la danza”. Un evento eccezionale ed unico, come quelli di un tempo, grazie alle romantiche, divertenti e coinvolgenti danze ottocentesche. Il Gran ballo aprirà le danze con un carnet ricco di famose e meravigliose melodie: da Carl Michael Ziehrer a Leo Delibes; da Johann Strauss Jr a Giuseppe Verdi. Non mancheranno le magiche musiche di Nino Rota realizzate per il Gattopardo in cui la Compagnia Nazionale di Danza Storica avrà l’onore di ballare accanto al padrone di casa, Roberto Bolle.

luciana violini la nonna di fedez su instagram 2

La giornalista e scrittrice Barbara Benedettelli è presidente dei Magna Grecia Awards. Per il 2019 si è deciso di premiare le donne, ecco chi ha ricevuto il prestigioso riconoscimento e gli ospiti presenti alla serata:le giornaliste Cristina Parodi, Annalisa Chirico, Giulia Bosetti, Simona Branchetti , per l’impegno civile Fiammetta Borsellino , figlia più piccola del magistrato Paolo Borsellino che riceverà il Premio Eccellenza Franco Salvatore, e Ivana Fava , figlia dell’appuntato Antonino Fava, assassinato dalla ‘ndragheta nel 1994, le attrici Diana Del Bufalo , Aurora Ruffino, Tosca D’Aquino e Alice Pagani . La regista e attrice Michela Andreozzi , riceverà la Menzione Speciale dedicata a Remo Remotti per mano di sua figlia Federica. La conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu , la influencer internazionale, imprenditrice digitale italiana Elisa Maino , la cantautrice, voce calda del sud Teresa De Sio e tante altre.Madrina Lorella Cuccarini.

violeta magrinan 12

Raduno di blogger, influencer, youtuber, tronisti e rintronati per la festa in elicottero di una delle regine di Instagram, ovvero Francesca Del Taglio, con il compagno Eugenio Colombo, ex tronista di "Uomini e Donne" e ora DJ. Il tutto a Villa Marzia a Firenze.

fabio colloricchio e violeta

Le due svalvolate di cui si parla tanto hanno convinto la showgirl del fatto che un ex tronista fosse gay. Solo che lui è assolutamente etero e dopo che la notizia ha fatto il giro non solo di Milano, essendo sposato con un figlio, minaccia azioni legali. Per le due nuovi guai in arrivo.

nicole mazzocato 17 nicole mazzocato 4 fabio colloricchio violeta magrinan 14 nicole mazzocato 6 nicole mazzocato 15 violeta magrinan 13 violeta magrinan 8 violeta magrinan 10 nicole mazzocato 2 nicole mazzocato 11 nicole mazzocato 5 violeta magrinan 15 nicole mazzocato 16 nicole mazzocato 7 nicole mazzocato 14 nicole mazzocato 13