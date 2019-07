LA BUONA NOVELLA – LA VENTURA DA OTTOBRE IN “COLLEGIO”: ANDRA’ CONTRO ‘TEMPTATION ISLAND VIP’ DELLA MARCUZZI ? - ALBERTO URSO, VINCITORE DI AMICI, È UN PLAYBOY? ECCO PERCHE’ - A VOLTE RITORNANO: DOPO MIETTA, TOCCA A MARCELLA BELLA CON "TI MANGEREI" (SECONDO ALCUNI IL VIDEO E’ STATO GIRATO A CAPOCOTTA) - LE NOTTI CAPRESI CON BARBARIE D'URSO, BALIVO E TOMMASO PARADISO - MAI PIU’ SERE NERE: LE NOZZE DI FERRO CON IL SUO COMPAGNO VICTOR ALLEN. SI DICE CHE IL FILM PREFERITO DAL CANTANTE SIA IL DIVERTENTISSIMO "CHE BOTTE SE INCONTRI GLI ORSI” – NO CIPRIANI, NO PARTY… - VIDEO

Ivan Rota per Novella 2000

Simona al collegio, Alessia a Temptation

simona ventura

Simona Ventura, in attesa di vederla al timone di uno show musicale nella primavera del prossimo anno (potrebbe essere lo storico Music Farm), in autunno torna su Rai Due con due programmi: la domenica a mezzogiorno con un programma sportivo e poi, in prima serata, sarà al timone di Il Collegio come voce narrante.

alessia marcuzzi 2

Il programma è ambientato negli anni Ottanta e sarà seguito da Il Collegio in Famiglia, con protagonisti i genitori degli studenti. Iniziando ad ottobre, Il Collegio potrebbe scontarsi con Temptation Island Vip - condotto la scorsa edizione proprio dalla Ventura - quest’anno condotto da Alessia Marcuzzi dal 17 settembre.

Alberto Urso ha il cuore conteso?

Alberto Urso, vincitore di Amici, è un playboy? Il tenorino è stato infatti paparazzato con Valentina Vernia, conosciuta proprio ad Amici. Però corre voce che si sia anche visto con Emma Muscat, ex fidanzata del cantante Biondo. L’estate è ancora lunga, e Alberto è ufficialmente single: ci saranno altre sorprese?

ALESSIA MARCUZZI IN VACANZA ALLE MALDIVE 1

A volte ritornano: Mietta e Marcella Bella

A volte ritornano: dopo il brano bomba Milano è dove mi sono persa di Mietta ecco il ritorno di Marcella Bella con Ti mangerei, un brano che vuole ripetere il successo della mitica Nell’aria. Nel videoclip, un ragazzo mezzo nudo tra le dune del deserto. Ma alcuni dicono che il video sia stato girato a Capocotta.

La vita della Garland al cinema con Renée

marcella bella

L’attrice Judy Garland, interpretata da Renée Zellweger nel nuovo film di Rupert Goold, tornerà in vita in autunno grazie al film Judy. La pellicola vedrà l’ex Bridget Jones nei panni della Garland durante il suo ultimo anno di vita,il 1969, passato a Londra recitando a teatro. A quei tempi Judy è fragile. Dopo aver lavorato per 45 dei suoi 47 anni, è esausta, ossessionata dai ricordi di un’infanzia mai vissuta (è l’indimenticabile Dorothy Gale nel film del 1937 Il Mago di Oz), attanagliata dal desiderio di tornare a casa con i suoi figli. Avrà la forza di andare avanti?

la liz italiana omaggia buzz aldrin

mietta

Il 20 luglio si celebrano i 50 anni dall’allunaggio, e Marina Castelnuovo, la sosia di Liz Taylor e cara amica di Buzz Aldrin (uno dei tre astronauti dell’equipaggio Apollo 11) ha voluto ricordare l’anniversario con un ricevimento a Villa Liz, Varese, tirando fuori dal cassetto i ricordi legati a Buzz, oggi 89 anni. Sopra, Buzz e Marina .

il cenacolo di artom al bulgari

Il Cenacolo di Arturo Artom si è riunito nel gazebo del Bulgari Hotel a Milano. Tra i presenti, anche l’imprenditore Canio Mazzaro, la wedding planner Alessandra Grillo, che ha organizzato il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez lo scorso anno a Noto in Sicilia.

Capri è vip

caterina balivo foto di bacco

Parata di vip a Capri, alla storica taverna Anema e Core: c’erano la conduttrice Mediaset Barbara d’Urso, la presentatrice Rai Caterina Balivo, il cantante Tommaso Paradiso leader dei Thegiornalisti, e Veronica Maya. Una sera trascorsa tra balli, canti e musica. A sorpresa, sulle note di Da sola/ In the night il frontman dei Thegiornalisti ha afferrato il microfono ed improvvisato uno show tra il pubblico per poi salire sul palco con Gianluigi Lembo e la band.

MILANO CONFIDENTIAL

ivan rota per dagospia

Compleanno rosa per la statuaria Francesca Cipriani che ha festeggiato con gli amici più cari all’ insegna del suo colore preferito. Orsacchiotti , fiori, nutella, crema, mozzarella e persino una bicicletta personalizzata, tutto completamente rosa per la bella showgirl. Tra gli ospiti presenti da ‘Beato te”, ristorante frequentato spessissimo dalla festeggiata, Lucia Bramieri, Angelo Sanzio, Lorella Maselli, Dottor Marco Citro, Maicol Terlizzi, Daniel Missori, Paolo Ruffini, Massimo Boldi, Alessandra Moschillo , Franco Terlizzi e tanti altri. .

francesca cipriani

Red Passion Party No Fear, serata benefica al Twiga Beach Club di Forte dei Marmi, in sostegno di Progetto Itaca Firenze, Onlus che offre gratuitamente servizi di prevenzione, di informazione e di riabilitazione sociale e lavorativa per giovani che soffrono di di disturbi psichiatrici e per i loro familiari. . Nel corso del'evento oltre 300 amici dell’associazione fiorentina, molti dei quali provenienti dal mondo della politica, dell'imprenditoria italiana e dello spettacolo, sono stati accolti direttamente sulla spiaggia del Twiga a Marina di Pietrasanta, sotto le tende. Buffet e vini tipici della tradizione italiana sono stati accompagnati dalla musica della band Alessandro Ristori & the Portofinos: un manifesto di italianità “da esportazione”, un nome recentemente balzato agli onori delle cronache mondane per essere stato scelto da Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam per suonare al loro matrimonio. Tra i presenti Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore, Cesara Buonamici, Jas Gawronsky, Matilde Marzotto,Mafalda d'Aosta Savoia

simona ventura

Grande festa a Milano, al Riad El Yacout, per il doppio compleanno del generale Mauro Del Vecchio e dell'editrice Anna Repellini: tutta Milano é accorsa a festeggiare la coppia per una cena con musica , cibo marocchino e danza del ventre. Tra i presenti Laura La Russa, l'imprenditore Giovanni Bozzetti con la moglie Ludmilla Voronkina,Daniela Iavarone, la nutrizionista Evenina Flachi,Marinella Di Capua, Isabella e Daniela Mayer. Balli e allegria sino a tarda notte.

La dj Toberta Torres, meglio conosciuta come Madame Betty,nella foto, ha da tempo aperto il Sushi Jazz in via Stagi a Pietrasanta (Lucca), 13 maggio 2018 Dalla consolle dei party leggendari di Madonna all’apertura di un locale dal sapore tutto vintage a Pietrasanta . Madame Betty é una delle dj più note, e unica professionista del settore a usare ancora i vinili. E proprio questa sua passione per le mode del passato, l’ha convinta a proporre un locale decisamente controtendenza, tutto ispirato agli anni Venti e alle atmosfere del proibizionismo.Ecco dunque cameriere in abitini con frange in stile charleston, barman con bretelle, papillon e coppola, bicchieri rigorosamente dell’epoca e un arredamento a tema, frutto della creatività degli architetti Fabio Madiai e Massimo Fiorido. Tra l’altro, visti i trascorsi nello showbiz di Madame Betty – che nel 2012 ha suonato nella villa di Madonna a Miami, al ‘Glory’ di Umberto Tozzi a Ibiza, oltre che essere stata opinionista nei salotti tv di Piero Chiambretti – il locale pullula di volti noti dello spettacolo.

cipriani

Sergei Polunin a soli 19 anni e stato il piu giovane primo ballerino nella storia del Royal Ballet di Londra. La sua stella e stata paragonata a quella di tre miti: Nureyev, Baryshnikov, Nijinsky. Sergei e anche un’Icona Pop-Rock: il suo «Take me to Church» diretto da David LaChapelle ha avuto oltre 27.000.000 visualizzazioni su YouTube, numero mai raggiunto per la danza. Romeo e Giulietta, capolavoro di Shakespeare, e la piu celebre storia d’amore mai raccontata e si svolge proprio a Verona. Ispirandosi al dramma, Prokofiev ha composto musiche straordinarie per un balletto oggi proposto con le innovative coreografie di Johan Kobborg, artista di fama mondiale.In prima assoluta, il 26 agosto all'ìErena di Verona, Giulietta sara ALINA COJOCARU, prima ballerina dell’English National Ballet di Londra.

carlo parodi, arturo artom, enrico bartolino

Matrimonio con tanto di lancio di bouquet per Tiziano Ferro che ha sposato il suo compagno Victor Allen. Si dice che il film preferito dal cantante sia il divertentissimo "Che botte se incontri gli orsi."

Arriva una coppia in un ristorante top: lei bellissima, lui inguardabile. La famosa attrice, al tavolo di fianco, si mette a parlare in romanesco con il marito facendo illazioni sulla signora che dopo un po’ si gira e le dice; "Sa che sono stata sette anni con un calciatore della Roma?"

canio mazzaro, alessandra grilli, arturo artom

