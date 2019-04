LA BUONA NOVELLA - TIZIANO FERRO PAZZO DELLA COLLEGA ROMINA FALCONI (VIDEO) - FEDEZ SI E’ RIVISTO CON L’EX GIULIA? – IL KEN UMANO CANTA UN MONDO DI PLASTICA – ALESSANDRO CATTELAN COLTO IN FALLON - LA “MALGY” PENSA DI TRASFERIRSI IN SPAGNA - PERCHE’ SI SONO LASCIATI MELISSA SATTA E BOATENG? INTANTO LEI… - VIDEO

ALESSANDRO CATTELAN CON JIMMY FALLON

Ivan Rota per Novella 2000-www.novella2000.it

Rodrigo Alves, il Ken Umano, fa il suo esordio nel mondo della musica con Plastic World, una canzone che parla di chirurgia plastica e sarà per molti una risposta a Barbie Girl, hit degli Aqua del 1997, dove descrivevano una realtà di plastica immaginando il punto di vista di Barbie e Ken. Ecco invece il punto di vista di Rodrigo e del suo chirurgo Giacomo Urtis. Chi meglio di Rodrigo, che ha subito più di 70 interventi, spendendo centinaia di migliaia di euro, può descrivere un mondo di plastica?!

Malgi: dopo il “Gf” conquista la Spagna

ALESSANDRO CATTELAN CON JIMMY FALLON

Bertin Osborne, il cantante famoso anche in Italia e ora considerato il Carlo Conti spagnolo, si è innamorato professionalmente di Cristiano Malgioglio e lo vuole nei suoi programmi. Per questo Malgioglio, dopo la sua partecipazione con Iva Zanicchi al Grande Fratello, potrebbe trasferirsi in pianta stabile a Madrid. «Presto potrei anche lasciare l’Italia. Ho ricevuto numerose offerte molto stimolanti dalla Spagna, dove mi apprezzano come artista e non come opinionista». Malgioglio in Spagna ha tanti fan, anche tra i vip. «Mónica Naranjo è rimasta stupita, alla notizia. Lei è una celebre cantante spagnola, un’icona gay».

ALESSANDRO CATTELAN CON JIMMY FALLON

Tiziano Ferro è pazzo di Romina Falconi

Tiziano Ferro è impazzito per la collega Romina Falconi definendola «Un genio» su Instagram. Si riferiva alle 12 tracce di Biondologia, il nuovo disco della cantautrice che, come lei racconta, è un po’ come una seduta dall’analista: guardarsi negli occhi e raccontare, o raccontarsi, attraverso le tortuose tappe della mente. Il cd si compone di 12 canzoni, 12 suoni, 12 stili diversi. Non importa se il filo conduttore è il pop elettronico, probabilmente lo avrebbe scelto anche uno stanco Jimi Hendrix. Il batterista Gary Novak e il bassista Reggie Hamilton sono i musicisti eccellenti di questo disco. Il primo ha collaborato con Alanis Morissette, Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti mentre il secondo, oltre agli artisti citati per Novak, ha suonato anche per Whitney Houston, Mariah Carey e Christina Aguilera.

Strepitosamente flop? No, ora è un cult!

fedez giulia valentina

Strepitosamente... flop, film d’esordio dietro la macchina da presa del bravo regista romano Pierfrancesco Campanella, è uscito quasi trent’anni fa ma ora è per la prima volta in dvd. Nel film vengono mostrati in tempi non sospetti, sia pure in chiave grottesca, quei retroscena un po’ piccanti balzati recentemente al “disonore” delle cronache.

Attori e attrici alle prime armi costretti a subire imbarazzanti avances da parte di registi e produttori un po’ sporcaccioni! Tante risate e applausi a scena aperta, alla presentazione del film in dvd, soprattutto nei confronti della mitica Donatella Rettore. Apprezzatissimi anche gli altri interpreti del film: la sempre affascinante Dalila Di Lazzaro, la brava Adriana Russo, Yvonne Sciò, nel momento delle riprese meravigliosa fanciulla in fiore, Urbano Barberini e Claudia Cavalcanti.

Fedez e la sua ex allo stesso evento?

giulia valentina 43

Il rapper Fedez e l’influencer Giulia Valentina (che dice di stimare molto la collega Chiara Ferragni, moglie del cantante) hanno vissuto in passato una lunga storia d’amore, e ora forse si sono rivisti: erano infatti due degli invitati alla prima milanese dell’esposizione dell’artista francese Mr. Brainwash alla Galleria Deodato Arte, dove è in programma per altri due mesi. Pare che al vernissage Fedez e Giulia abbiano fatto di tutto per non incrociarsi, e soprattutto non farsi fotografare insieme.

Cattelan e l’intervista al suo idolo Fallon

Alessandro Cattelan è riuscito a realizzare un sogno per il ritorno l’11 aprile del suo E poi c’è Cattelan - EPCC, il suo programma su SkyUno: un’intervista con Jimmy Fallon, il conduttore del The Tonight Show che il conduttore italiano ha sempre considerato uno dei suoi modelli di riferimento proprio per la realizzazione di E poi c’è Cattelan. Fallon ha ringraziato direttamente sul suo profilo Instagram, e ha scritto che Cattelan è la sua versione italiana.

IL Mito in bottiglia

GIULIA VALENTINA

Moët & Chandon ha celebrato il 150° anniversario dell'iconico Moët Impérial svelando la nuova limited edition con un party esclusivo nella fantastica Katara Royal Suite dell'Excelsior Hotel Gallia a Milano.Musica e Champagne sono state l’accoppiata perfetta per l'apertura dello Studio 54 nel 1977 e Moët Impérial ha celebrato la bella vita di New York: negli anni, infatti,le star più note del mondo del cinema, della musica o della moda, come Woody Allen, Jerry Hall, David Bowie, Lauren Bacall e Diana Vreeland hanno attraversato il leggendario cordone di velluto della discoteca.Il padre della Pop Art, Andy Warhol, che ha documentato la scintillante vita notturna di New York con ritratti fotografici in bianco e nero dei suoi amici famosi, è stato spesso fotografato con personaggi noti ed in compagnia di una bottiglia di Moët Impérial. Le magiche foto si sono viste al party al quale hanno partecipato , tra gli altri, Ludmila Radchenko con Matteo Viviani, Natasha Stefanenko, Giulia Valentina e Luca Vezil, il bellissimo compagno di Valentina Ferragni

.

MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

romina falconi

Ad oggi non sono ancora chiari i motivi della rottura tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Fino alla scorsa estate, con l’arrivo del centrocampista al Sassuolo, tutto sembrava tranquillo. Lo sportivo si era detto più volte felice di poter giocare di nuovo in Italia, vicino alla moglie e al figlio Maddox, che ha 5 anni. E poi il gelo. Melissa ha definitivamente scelto di cancellare la presenza di Boateng persino su Instagram. La scorsa settimana, molto nervosa, alla fine di una festa,ha chiesto alla guardarobiera se ci fosse un'uscita secondaria perché non voleva essere infastidita dai fotografi all'uscita. Solo che loro se ne erano già andati....

Alessi, il marchio di design italiano da sempre sinonimo di incessante sperimentazione e qualità progettuale, presenta in occasione della Milano Design Week il progetto A new moka is blooming in cui la Moka, nella sua nuova edizione pensata dall’architetto David Chipperfield, diventa il centro di un racconto che vede protagonista l’anima democratica di questa icona del disegno industriale, simbolo di una memoria condivisa celebrata in tutto il mondo.Dal 9 al 14 aprile gli spazi del Mudec – Museo delle Culture ospitano Moka Alessi. Design & Re-Design, una mostra che racconta l’evoluzione delle caffettiere nella storia di Alessi,da Richard Sapper (1979) a David Chipperfield (2019); in mostra anche un’immaginifica installazione di Virgilio Villoresi, una “fiaba in movimento” realizzata con un linguaggio che evoca gli esperimenti del pre-cinema, e il film realizzato dal cineasta per il progetto.

romina falconi

Gli abiti firmati Francesco Scognamiglio, indossati dalle donne più belle del mondo sono stati protagonisti di una mostra unica, che ha inaugurato il bridal week milanese, lo scorso venerdì 5 aprile:Francesco Scognamiglio Icons.Un ideale viaggio in compagnia delle creazioni indossate da Beyoncé e da Madonna, da Miley Cyrus, da Lady Gaga e da Bjork con il quale lo stilista ha voluto, visivamente, sintetizzare la signature del suo stile amato dalle star e della donne di tutto il mondo.Una mostra-evento che è stata anche l’occasione per aprire le porte della sua nuova abitazione, cornice di un esclusivo cocktail party successivo alla preview.Un appuntamento che ha riunito gli amici di Francesco Scognamiglio -Piero e Silvia Piazzi, Masha Zayrseva, Rosa Sarli, Fabio Borriello, le bellissimeMagdalena Frackoviak e Paola Iezzi, Paolo Santambrogio, Dalila Di Lazzaro Madalina Ghenea, gli stilistiAndrea Incontri, Alessandro dell’Acqua e Gigi Vezzola - insieme ad alcuni giornalisti italiani e ai principali buyer del settore sposa.

ROMINA FALCONI 9

È una vita rock quella di Carla Milesi di Gresy, così come appare nel suo libro Come facevano a vivere nell’Ottocento senza tranquillanti. Immaginiamo un’esistenza tra Milano, Parigi, New York con puntate a Gstaad e Ibiza negli anni in cui tutto sembrava succedere in quei luoghi.A New York ­erano gli anni ’80: naturalmente Carla frequentava l’Area, la discoteca cult con Madonna di casa, i pitoni in vetrina attorcigliati a ballerine nude, le coppie in fila per fare pipì insieme per testare le complicità. La ragazza Carla, qui trasfigurata letterariamente nel personaggio di Liz, entra in quel mondo dalla porta principale, scortata dalla sua amica Maripol. Un mondo dove erano tutti amici tra loro: Madonna, Rod Stewart, Britt Ekland, Michael Jackson, Basquiat, Keith Haring.Ora ha scritto un bellissimo libro "Come facevano a vivere nell'Ottocento senza tranquillanti" che narra di Liz, una donna che naviga senza rotta tra le sue molteplici personalità, alla costante ricerca di un'identità.

ROMINA FALCONI

In occasione del Salone del Mobile, Vogue e GQ hanno organizzato due bellissime serate.Vogue ha aperto la sua sede in Piazza Cadorna dove i convitati sono stati accolti dal direttore Emanuele Farneti.Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno Vogue Italia apre i suoi spazi al pubblico per Life in Vogue, l’appuntamento che, nei giorni del Salone del Mobile, vuole offrire un’occasione di scambio e confronto tra moda e design.Per quattro giorni, potrete visitare la nostra redazione, completamente trasformata dall’intervento di otto progettisti, figure di spicco del design internazionale, che hanno accettato la sfida di reinventare i nostri uffici.I designer e architetti -Jonathan Anderson, David/Nicolas, Rafael de Cárdenas/Architecture at Large, Ana Kraš, Massimiliano Locatelli, Pierre Marie, storagemilano, Studio Proba- hanno lavorato al progetto immaginando un luogo in cui prenda forma il legame tra moda e design come espressione della personalità di chi lo abita.La Spring Issue di GQ Italia è stata celebrata ieri nel giardino dell’Hotel Bulgari di Milano. Protagonista del party e della cover del numero Ghali, uno fra i più famosi e apprezzati trapper del momento.All’Hotel Bulgari, allestito per l’occasione con video wall del backstage di copertina e gigantografie delle foto scattate da Philippe Gay, si è svolta una serata di festa grazie alla performance del Dj Davide Dev che ha visto la partecipazione di influencer, personaggi del mondo della moda e dello spettacolo, designer, architetti e tanti gentlemen della community di GQ tutti accolti dal direttore Giovanni Audiffredi.

CRISTIANO MALGIOGLIO CON IL KILT

Fa la voce profonda all'interno del reality in cui é entrato non per caso, ma é quasi una recita. Il suo nome é stato accostato a quello di un protagonista della cronaca (di tutti i tipi) italiana, ma ha un altro santo in paradiso. Si tratta di un attore bello, ma con scarsi doti recitative, che lo ha "ricevuto" nel suo letto.Dicono sia come un toro...

tiziano ferro con il maglione di natale MELISSA SATTA Cattelan Ludovica Sauer malgioglio MELISSA SATTA melissa satta melissa satta melissa satta party di compleanno melissa satta melissa satta 4 melissa satta melissa satta 2 melissa satta 7 melissa satta 3 diletta leotta melissa satta melissa satta 3 melissa satta melissa satta 5 melissa satta 6 melissa satta 2 melissa satta 3 melissa satta 4 boateng melissa satta melissa satta MELISSA SATTA melissa satta 2 melissa satta 1 melissa satta party elisabetta franchi melissa satta 5 melissa satta melissa satta CRISTIANO MALGIOGLIO romina falconi ospite kika4267312 romina falconi canta insieme a immanuel casto Romina Falconi fabio canino romina falconi e immanuel casto ken umano il ken umano e simone coccia cattelan Ludovica Sauer Romina Falconi Romina Falconi romina falconi kika4266981 romina falconi ospite kika4267565 alessandro cattelan ludovica sauer cattelan Ludovica Sauer cattelan Ludovica Sauer Cattelan Ludovica Sauer cattelan Ludovica Sauer Cattelan Ludovica Sauer