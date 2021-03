LA BUONA "NOVELLA" (AGENZIA STICAZZI!) – FRANCESCA CIPRIANI: “IL GIORNO 11 TUTTI I CHILI DELLA PANDEMIA IL CHIRURGO ME LI PORTERÀ VIA. FARÒ UNA LIPOSCULTURA, UNA VITA STRETTISSIMA. POI FARÒ GLUTEI MOLTO “STRONG”. INSOMMA, MI TRASFORMERÒ IN UNA VIA DI MEZZO TRA UNA BARBIE E KIM KARDASHIAN!” – ELETTRA LAMBORGHINI E IL COLPO DELLA STREGA - FEDEZ TRA MEDITAZIONE, MICHAEL JORDAN E I TAROCCHI DELLA NONNA – COME FAR INCAZZARE MARIA LA SANGUINARIA…

Ivan Rota per Novella 2000 – www-novella2000.it

Non è che i fan brasiliani di Dayane Mello non abbiano capito la domanda fatta dal GF Vip? Era chi vuoi eliminare e non chi vuoi salvare, altrimenti non si spiega l’eliminazione della showgirl senza show,

Per tutta la puntata del GF Vip nessun abbraccio, nessuna stretta di mano. Nel finale, dopo la vittoria di Tommaso Zorzi, un vero é proprio assembramento con baci e affettuosità di ogni tipo. In pratica, nessuna regola: robe da focolaio.

Una delle concorrenti bionde del GF Vip, seduta in prima fila anche durante l’ultima puntata, disturba da sempre Cristiano Malgioglio perché non indossa gli slip.

Si dice che Sergio, il fratello di Pierpaolo Pretelli, secondo classificato al GF Vip, fosse in predicato per partecipare all’Isola dei Famosi. Solo che il ragazzo avrebbe chiedo alla produzione se gli altri concorrenti fossero famosi quanto lui...

Pierpaolo Pretelli sa che il suo errore è stato quello di immaginare una storia, un ipotetico futuro insieme con Elisabetta Gregoraci. Infatti, ha detto letteralmente: “Provavo ad idealizzare un po’ fuori. Capite che se non scatta qua anche solo un bacio”.

Il vero opinionista del GF Vip é stato Marco Marfella con il suo divertentissimo blog @ilmenestrelloh. Le sue gif su Andrea Zelletta che ha preso in giro per sei mesi sono diventate virali così come le sue battute. Una delle ultime dopo aver visto piangere Elisabetta Gregoraci: “anche Eligreg ha un cuore nascosto in un rubino in una cassaforte a Montecarlo”.

Una grande amicizia. Dopo aver girato la grande fiction “ Il Sangue e La Rosa” insieme, Isabella Orsini ha incontrato di nuovo Gabriel Garko a Roma ed é sembrato non si fossero mai lasciati. Isabella é sposata da anni con il principe Edouard La Ligne de La Tremouille e ha tre meravigliosi figli per i quali Garko é come uno zio.

Ecco cos’ha dichiarato Francesca Cipriani ospite da Barbara D’urso a Pomeriggio Cinque:“Il giorno 11 marzo divento Barbie. Tutti i chili della pandemia, il chirurgo me li porterà via. Farò una liposcultura, una vita strettissima alla Kim Kardashian. Poi farò glutei molto “strong”. Insomma, mi trasformerò in una via di mezzo tra una Barbie e Kim Kardashian! Barbara, poi ti farò sapere!” Non é che la prossima volta cambi sesso?

Rosalinda Cannavò è uscita dalla casa del Grande Fratello VIP e già deve chiamare gli avvocati. Non per volontà sua però. Il suo finto ex fidanzato, poi coinquilino e poi amico l’ha querelata. Stiamo parlando di Massimiliano Morra. Per ora, l’attrice siciliana non ha commentato le varie accuse di Morra. Ora, probabilmente, la ragazza deve pensare a sistemare prima le cose con il suo vero ex fidanzato.Sembra infatti che per Giuliano Condorelli non ci siano più speranze. L’attrice sembra essere innamorata di Andrea Zenga, il ragazzo con una sensualità degna di un palo della luce.

Elettra Lamborghini e il colpo della strega la mattina di domenica. Un dolore intenso anche durante il pomeriggio che le ha impedito di svolgere serenamente l'intervista con Mara Venier. Elettra ha confidato che ha deciso di sopportare il dolore pur di non rifiutare all’ultimo minuto l'invito di «Domenica In».Mara venierl'ha poi rassicurata, dicendo che in studio era presente un medico che l'avrebbe potuta aiutare. Per ridere “zia Mara”, si è offerta per “la punturina” di antidolorifico. “Sono bravissima, io me le faccio da sola!”,ha detto

Come fare incazzare Maria De Filippi.A “C’é Posta per te” Katia, madre di Francesco, ha raccontato che suo figlio è stato offeso e umiliato dal suocero Danilo molte volte come quando gli ha detto che non sarebbe mai stato in grado di fare il padre. Martina, moglie di Francesco invece ha mantenuto un atteggiamento molto freddo nei confronti del padre Danilo, anche dopo averlo visto in lacrime. La ragazza ha iniziato anche a ridere, dicendo “Scusate sembra una scena da film…”. A quel punto Maria De Filippi ha perso le staffe e si è infuriata : “Non ci trovo un cavolo da ridere”. Il confronto è andato ancora avanti per circa 50 interminabili minuti, ma la decisione sembrava già presa sin dal principio. Neanche il puntuale appello della conduttrice è riuscito a fare breccia nel cuore di Francesco, che perdonando Danilo avrebbe potuto spingere Martina a riallacciare i rapporti col padre.

Fedez, prima del Festival di Sanremo dichiara a Gente :“Ho un po’ d’ansia. Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr. Poi ho sempre con me un’immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna”. Che ne penserà la moglie Chiara Ferragni?

