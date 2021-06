Ivan Rota per Novella 2000- www.novella200.it

Miryea Stabile è diventata famosa dopo la vittoria nel programma La pupa e il secchione (e viceversa): bionda, solare, autoironica e anche un po’ “svampita” . Poi é approdata all’ Isola dei Famosi” dove per un pelo non ha raggiunto la finale. Ieri sera infatti é stata eliminata. Su di lei un rumor fresco fresco. Ma é vero, come dicono in tanti, che ha avuto un flirt con Achille Lauro?

Ieri sera penultimo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Dopo quasi quattro interminabili ore si sono decisi i finalisti : sono Andrea Cerioli , Ignazio Moser, Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti. Awed e Matteo al televoto La Marchetti é il leader e quindi immune. Tra nomination, televoto flash a gogó e lo spacco abissale di Ilary Blasi, i momenti (si fa per dire) clou sono stati le lacrime di Ignazio Moser alla vista del padre, il bagno nudi della Marchetti con Roberto Ciufoli e l’eliminazione di Isolde Kostner che per salvarsi si era mostrata nella improbabilissima versione di cubista...

Pare che il centrodestra la voglia candidare a sindaco di Milano: si tratta di Annarosa Racca. Sessantanove anni, da quindici anni presidente di Federfarma Lombardia, associazione che riunisce i titolari di farmacie e a sua volta proprietaria di una farmacia (la Rombon, proprio a Milano), Annarosa Racca ha un curriculum tutto professionale e poco politico in senso strettamente partitico.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavó, alias Adua Del Vesco, sono di nuovo insieme, vicine vicine, dopo il secondo terribile lutto della brasiliana. Le due ex concorrenti del GF Vip si riuniscono per un progetto insieme a sole ventiquattro ore dalla morte della mamma della modella 32enne, deceduta per un cancro che non le ha dato scampo. Si abbracciano strette e fanno sognare i fan. “Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre con te”, scrive Dayane. Pare peró che la Mello sia sempre più in intimità con Taylor Mega...

Durante una serata ,tempo fa, Andrea Damante incitava tutto il pubblico femminile a prendere in considerazione l’amico Ignazio, come se fosse single. Queste le sue parole: Per tutte le single di San Teodoro c’è qui mio fratello Ignazio Moser! Questo non aveva fatto piacere a Cecilia Rodriguez, fidanzata di Moser. Ci son stati problemi, ma ieri sera Damante era in studio all’Isola dei Famosi a sostenere l’amico Ignazio.

Monica Setta vola al 24 per cento con Uno mattina in famiglia che si concluderà questa stagione il 27 giugno. Monica Setta e Tiberio Timperi lasceranno il posto all’altrettanto favolosa coppia Beppe Convertini e Anna Falchi. Ma per la conduttrice pugliese è una stagione d’oro. A metà giugno conclude anche le 22 puntate della trasmissione al femminile su Isoradio mentre il suo libro Quadrare i conti manuale di economia per le famiglia(Rai libri) è pronto ad una terza edizione e scala le classifiche di vendita sulle piattaforme di digitali. Prima di venire in Puglia c’è ancora da lavorare per Monica. Le prossime ospiti di Isoradio? Roberta Capua, Adriana volpe Milena Miconi, Tonia Strippoli, Paola Quattrini, Benedicta Boccoli, Antonella Martinelli e Lidia Schillaci.

Tommaso Zorzi scritto su Instagram di frequentare l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani senza però farne mai il nome, ma dicendo apertamente: “Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità“. E chi se ne frega...

Solo un pettegolezzo? A quanto pare, Lorella Cuccarini sta per appropriarsi della domenica pomeriggio di Canale 5. Le prima indiscrezioni erano arrivate da parte di TvBlog ed avevano rapidamente preso piede. Ora, a confermare queste parole arrivano le informazioni postate da The Post Internazionale. A prendere la decisione di affidare questo importante appuntamento alla Cuccarini sarebbe stata Maria De Filippi che, come si sa, non nutre simpatia verso Barbara D’Urso...

Sono state le veline più longeve e, dopo quattro anni, si preparano a dire addio all’amato tg satirico. Stiamo parlando di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le veline di Striscia la Notizia. Nel salotto di Verissimo le due ballerine hanno confessato che sabato 12 giugno quella dello storico tg satirico sarà, per loro, l’ultima puntata. Peccato che nessuno in questi quattro anni si sia accorto di loro.

Un gran tifoso», ha commentato Luciano Moggi al telefono con MOW circa l'ingresso di Maurizio Arrivabene nel ruolo di nuovo amministratore delegato della Juventus. «Lo conosco da tempo – ha spiegato al magazine lifestyle di AM Network - ed è una persona saggia, che può dire la sua nell’economia della squadra. È un gran tifoso della Juventus, e anche quando era alla Ferrari so che non ha mai perso una partita. Credo sia una buona scelta per i bianconeri, di una persona riflessiva che cerca sempre di guardare al futuro».

Dopo il successo straordinario della loro ultima hit “A un passo dalla Luna” che ha raggiunto i 5 dischi di PLATINO in Italia e sta conquistando il mercato internazionale scalando le classifiche di America Latina, Spagna e Francia, ROCCO HUNT e ANA MENA rinnovano la loro fortunata collaborazione internazionale e tornano a farci ballare con “UN BACIO ALL’IMPROVVISO”,il nuovo singolo fuori ovunque tra poco. Tra i due pare ci sia ancora del tenero.

Con l’omaggio all'attore americano Danny Huston, figlio del maestro John Huston, e il ritorno sull'isola verde della star britannica Jack Huston (recente co-protagonista di The House of Gucci con Lady Gaga), la 19esima edizione di Ischia Global Film & Music Festival (18-25 luglio) celebra la grande dinastia hollywoodiana che ha fatto la storia del cinema.

''La presenza a Ischia Global di queste grandi star ci è sembrata una occasione straordinaria per celebrare il cinema e il ponte sempre più solido, nonostante tutte le difficoltà di questo periodo, tra l’Isola verde e lo starsystem internazionale. Ci fa piacere ricordare che Jack, è già stato già premiato nel 2016 con un riconoscimento ai nuovi miti del cinema 'nel nome di Bud Spencer', e il legame di Danny, che è nato a Roma, con l'Italia'' dichiara Tony Renis, presidente onorario dell’Accademia Internazionale Arte Ischia in occasione della conferenza al Regina Isabella al termine dell’evento in cui ha affiancato il presidente della Regione De Luca per la presentazione di Ischia Covid Free.

Maria Coniglio, maria Scompiglio, maria Conigl/iena. Le Real House Wives di Napoli, in onda su Real Time e su Discovery, non si lasciano più insultare dalla finta-nobile che si vanta di essere personaggietto televisivo ( per dirla alla De Luca). All’inizio era Maria Consiglio Visco. Poi si è aggiunta Marigliano, a ogni nuova puntata del Reality si aggiunge un pezzo di cognome, un titolo e una palla araldica.

Strada facendo, MC al cognome si è attaccata anche un Dal Monte ( in verità, cognome tipico dell’ alto Lazio)… ci aspettiamo per la fine della serie televisiva che si trasformi in contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare, di fantozziana memoria.Per la vera aristocratica donna Marchesa Januaria Piromallo Capace Piscicelli di Montebello dei duchi di Capracotta, è solo un gioco.Dove la finta fama da social manda fuori di testa le persone. MC adesso punta a un reality tutto suo: dove lei va a cucinare nelle cucine dei vip. Chi si candida a fare da cavia.?

Innovazione in chiave green, per il periodico Novella 2000: lo storico settimanale, diretto da Roberto Alessi ed edito da Visibilia, in edicola con il primo numero stampato su carta riciclata al 100%. La nota rivista è nata agli inizi del Novecento e, da oltre un secolo, racconta agli italiani: il costume e la società, i pettegolezzi del mondo dello spettacolo e gli scoop della cronaca rosa. In cento anni, autorevoli firme e grandi autori hanno collaborato alle pagine di Novella 2000 in edicola, quali: Gabriele D'Annunzio, Grazia Deledda, Luigi Pirandello ed Enzo Biagi. Ma la svolta ecologica del settimanale arriva a maggio 2021 ed è sintetizzata nel termine coniato per l'occasione dal direttore Roberto Alessi: "ecomagazine". A celebrare la rivoluzione verde della popolare rivista è l'editore Daniela Santanché.

Ludovico Tersigni debutta nel mondo della conduzione a X Factor dato che di lavoro fa l’attore (Skam Italia, Summertime..) e Sky avrebbe deciso di confermare in toto la giuria dello scorso anno, ovvero Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone ed Hell Raton.

