Ivan Rota per Novella 2000

Finalmente si sa la data d’uscita dell’atteso Hustlers, film che vede Jennifer Lopez nei panni di una spogliarellista. Al suo fianco Constance Wu e Cardi B, Lili Reinhart, Keke Palmer, Julia Stiles e Usher, con Lorene Scafaria alla regia.L’uscita è prevista per il 13 settembre, e probabilmente ci sarà una premiere al Toronto Film Festival. Improbabile, invece, uno sbarco in Laguna, alla Mostra del Cinema di Venezia. Ricomincio da me, l’ultimo film con J Lo, ha incassato 72 milioni di dollari in tutto il mondo dopo esserne costati 16, mentre Shall We Dance? 170 milioni, ed è, ad oggi, il suo più clamoroso successo. Altri film con la star, però, sono stati dei clamorosi flop. J Lo si risolleverà?

La speranza: Mina a Sanremo nel 2020?

«Se la Rai le chiedesse di scegliere i brani in gara e le permettesse di mantenere la visione artistica, credo proprio che accetterebbe». Così Massimiliano Pani apre alla possibilità di vedere sua mamma Mina come direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Dalla Rai hanno colto l’opportunità: «Mina è Mina. E di fronte a un’apertura come questa manifesto tutto il mio interesse e quello dell’azienda. Chiamerò Massimiliano Pani nei prossimi giorni per dirgli che siamo ovviamente disponibili, per uno o più incontri, per ascoltarlo e ragionare sul futuro del Festival». Queste le parole dell’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini. Se si trovasse un accordo, sulla carta apparentemente molto complicato, sarebbe la notizia del decennio.

Lemme anaffettivo, ma il figlio lo difende

Il farmacista Alberico Lemme al Grande Fratello ha fatto indignare molti, quando ha reso pubblico il pensiero riguardo i suoi figli, ossia che è un «Anaffettivo. Sono andato in sala parto e non ho provato niente. Ho cresciuto i miei figli facendoli essere anaffettivi». Il figlio di Lemme, Enrico, ospite a Live! - Non è la d’Urso, lo ha difeso a spada tratta, dicendo che quelle parole lo hanno aiutato a rendersi responsabile. «Avevo 13 anni ed ero al ristorante con lui. A un certo punto, mentre pranzavamo, mio papà disse a me e a mia sorella: “Se voi morite, non mi interessa!”. Dopodiché dissi: “Se muori tu, a me non interessa!”. Questa frase è stata molto educativa perché ha educato me e mia sorella a essere responsabili nella nostra vita. Ci ha reso liberi delle nostre scelte». Sarà.

Predolin si è sposato domenica... “Live”!

Marco Predolin e la compagna Laura Fini si sono sposati, e l’hanno fatto davanti alle telecamere di Domenica Live condotto da Barbara d’Urso. Il conduttore e la sposa si sono detti sì con un rito civile celebrato a Sestri Levante. Gli sposi sono partiti in sidecar per arrivare al luogo della celebrazione, poi lo scambio degli anelli. Tra gli invitati, i tre figli di Predolin (Alan, Gilda e Bianca avuti da precedenti relazioni) e l’amico Marco Balestri. «Ce l’ho fatta!» ha infine esclamato Predolin a fine cerimonia. Adesso il viaggio di nozze, ma dove andranno? «A Porto Rotondo, ad aprire il ristorante» ha scherzato lui, si riferiva al ristorante che gestisce in Sardegna, Piratiitaliani. Quindi, per ora, la luna di miele può attendere!

Alessandro Cassaghi per novella 2000

Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli compleanno per due

Varese. Lucia Bramieri e il compagno Gianluca Mastelli hanno festeggiato il compleanno di entrambi con due torte speciali, su una c’era il pupazzo di Lucia, sull’altra uno con le sembianze di Gianluca. Da ricordare, il momento del “freeze”, come al Grande Fratello: tutti immobili, parte la musica del Gieffe e tra mille palloncini colorati un biglietto per Lucia: il regalo di Gianluca, una crociera romantica! Per lei, inoltre, una novità in arrivo: a breve uscirà la sua canzone Col cu... col cuore! tutta da ridere.

La Cioci si sposa

Manca pochissimo e finalmente Alessia Macari, diventata famosa come la “Ciociara” di Avanti un altro! e dopo aver vinto il primo Grande Fratello Vip, sposerà il 20 maggio a Foggia il suo fidanzato, il calciatore Oliver Kragl che gioca proprio nella squadra foggiana. Tra gli invitati alle nozze, ci saranno molti volti noti della tv, tra cui i concorrenti del Grande Fratello Vip, Barbara d’Urso e anche Mara Venier.

3.MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

A Milano il prestigioso premio "I Bronzi di Riace". L’iniziativa, presentata dal giornalista Andrea Radic assieme alla madrina della serata Daniela Javarone, ha visto protagonisti 23 professionisti nazionalia cui è stato consegnato il ‘premio dei guerrieri’.

L’iniziativa nata dall’intuizione del Presidente dellaPro Locodi Reggio Calabria Pino Tripodi:“Dopo Parigi ed il Principato di Monaco – ha dichiarato il presidente – quest’anno abbiamo organizzato il nostro evento a Milano partendo proprio dalla capitale mondiale della moda e del design".Un riconoscimento specialea personaggi dal prestigioso curriculum che, grazie alla propria determinazione, hanno raggiunto straordinari traguardi, contribuendo a veicolare la positiva immagine dell’Italia e dei territori di appartenenza.Tra i premiati Silvana Giacobini, Elena D'Amgrogio, Bob Krieger e Mario Furlan.

Ornella Vanoni, tornata ai fasti di un tempo, ospite a una presentazione di moda, appare alquanto scocciata dalla troppa folla: si fa "rinchiudere" in una saletta privata e dice di non sopportare i selfie che i fan le richiedono. All'entrata, in effetti, era stata assalita da numerose persone. Nervosa, se l'é presa poi con alcune amiche che gentilmente, visto il suo stato, le avevano chiamato un taxi. In ogni caso, l'hanno poi convinta a prenderlo...

Daniel Osvaldo, il ballerino di Ballando con le stelle,ha fatto innamorare un po’ tutti.Fino al 2016 è stato il calciatore che assomiglia di più all’attore Johnny Depp, oggi la sua vita è dedicata alla musica, e dal 30 marzo anche alla danza visto che Pablo Daniel Osvaldo è nel cast di Ballando con le stelle 2019. E tutti se ne sono già accorti, compresa la giudice Selvaggia Lucarelli che ha già fatto ottimi apprezzamenti su di lui.Pablo Daniel Osvaldo è nato a Lanús, Argentina, il 12 gennaio 1986 ed è un ex calciatore argentino naturalizzato italiano, di ruolo attaccante. Pablo è anche papà e ha 4 figli avuti da tre compagne diverse. Qualche tempo fa alcune sue foto intime sono state hackerate e diffuse sul web con tanto di apprezzamento da parte di donne e uomini.

Dopo un brutto periodo passato a leccarsi le ferite ecco che Alex Migliorini, ex tronista gay di Uomini e donne, ha finalmente ritrovato l’amore. Dopo la triste esperienza avuta con Alessandro D’Amico, la sua scelta a Uomini e donne, oggi Alex è felice e alla fine ce l’ha fatta a rincorrere e acchiappare la sua gioia! E il suo nuovo fidanzata ci sembra ancora più bello del vecchio, di quell’Alessandro che sembrava così innamorato ma che alla fine non era riuscito a scrollarsi di dosso l’ombra del suo ex!

We Are Town, il broker immobiliare di Milano, da sempre attento all’innovazione e alla sperimentazione, mantenendo sempre un focus sulla cultura, ha riunito presso la sede a Palazzo Rasini oltre cento ospiti , che hanno potuto rivivere le atmosfere magiche del grande cinema, evento in cui l’agenzia ha anche presentato il suo nuovo #instamagazine.La serata è stata organizzata grazie a Arianna Bonucci e Alessandro Grimoldieu, nella foto con al centro Francesco Zanotti, CEO del gruppo. A completamento dell’experience, gli artisti Maurizio Temporin, Franz Samsa, Maria Beatrice Zagarese hanno esposto opere a tema cinematografico.Il nuovo canale social di We Are Town proporrà contenuti culturali dedicati alla città e al suo spirito glamour di capitale europea sempre attenta al costume a ai punti di forza di una città dall’energia 2.0. Instagram: #we_are_town

Elettra Lamborghini, grazie al reality di successo "Riccanza" e ai social ,é diventata una star internazionale. La ragazza era partita con il piede sbagliato quando, ospite di Piero Chiambretti, annunciò di voler girare un film hard. Questa nuova icona pop con il tempo ha cambiato idea e, grazie alla partecipazione al Grande Fratello Spagnolo, è volata verso la celebrità visto che, dopo essere stata ospite di Amici, la vediamo ora giudice a "The Voice of Italy".Simona Ventura, la conduttrice, punta su di lei.

L'uomo di spettacolo nel centro del mirino ha avuto una relazione lunga otto anni con un bellissimo ragazzo. Erano un cuore e una capanna, ma poi, di punto in banco, lo ha lascato. Tutti lo sanno, ma nessuno lo dice.E' in uscita il suo nuovo film...

Giada Oricchio per tv.iltempo.it

A "Domenica In", Mara Venier show con Dani Osvaldo. L’ex calciatore e attuale ballerino di “Ballando con le Stelle (è tra i candidati alla vittoria di questa 14esima edizione, nda), in coppia con Veera Kinnunen, è stato ospite di Zia Mara e ha raccontato con schiettezza la decisione di dire addio al calcio a soli 32 anni: “Ho amato il calcio fin da bambino e mi ha lasciato bei ricordi. Mi ero stancato del mondo che lo circonda e ho deciso di smettere. Avevo quest’altro sogno, la musica e ho deciso di cambiare. Il calcio mi piace, ma dopo un po’ che l’ho fatto ad alti livelli mi sono stancato dell’ambiente, è tutto finto. Già che abbiamo un prezzo è come se fossimo oggetti.

C’è poco spazio a livello umano, nessuno si interessa a te. Se rendi vali, se non rendi non vali. E poi ti valutano persone che non hanno mai giocato a calcio, è un mondo strano. Mi sentivo fuori luogo. Con i compagni benissimo, li sento ancora adesso, il calcio mi ha dato tutto, è quello che ruota intorno. Non ero un loco come hanno detto, semplicemente mi piaceva suonare la chitarra, andare a un concerto e invece il calcio non ti permette altre passioni, sembra che devi vivere al 100% per le partite. Io avevo altri interessi. Come il barbecue!”. Poi la Venier non resiste, lo invita a ballare e scherza: “Rosicate, rosicate”.

