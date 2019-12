LA BUONA "NOVELLA” – “FAI TUTTO CON MOLTA LENTEZZA E FAI IN MODO DA FARLO DURARE A LUNGO”, GWYNETH PALTROW SI REGALA UN VIBRATORE PER NATALE (SPOT VIDEO): COME SONO LONTANI I TEMPI DI “SHAKESPEARE IN LOVE” – STEFANO DE MARTINO: "PROPOSTE INDECENTI? DI CONCRETO NON È MAI SUCCESSO NULLA. MA FORSE UN PO’ MI DISPIACE, GIUSTO QUALCHE MESSAGGIO BIPARTISAN” – IL RITORNO DI NICCOLO’ FABI – IL NUOVO SINGOLO DI BEN DJ CHE OMAGGIA IL CELEBERRIMO BRANO DI AMBRA “TI APPARTENGO” – VIDEO

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

GWYNETH PALTROW

“Per prima cosa, mettete della buona musica per creare un po’ di atmosfera. Fai tutto con molta lentezza. Fai in modo da farlo durare a lungo. Trova il tuo look preferito. Oppure cambiane 11 diversi. Fai in modo da sembrare fantastica con ognuno di essi. E poi eccitati un po’. Sui tacchi, ovviamente. Fai qualcosa per gli altri, ma non dimenticarti della numero uno. Sì, è un vibratore.” Il tutto nell’ “elegante” spot con Gwyneth Paltrow che pubblicizza un articolo hot prodotto da lei. Sono lontani i tempi di “Shakespeare in Love”....

“Proposte indecenti? Di concreto non è mai successo nulla. Ma forse un po’ mi dispiace, perché l’avrei raccontata con gusto. Giusto qualche messaggio bipartisan”. Questo ha dichiarato Stefano De Martino, solo messaggi soft da donne e uomini. Ma ne siamo sicuri?

gwyneth paltrow

Per i cento anni dalla nascita il Comune di Codogno dedica al grande giornalista Gianni Brera, lo spettacolo Gioàn Brera. L’inventore del centravanti, di Sabina Negri con Lorenzo Loris, regista storico del Teatro Out Off, Sabina Negri, con la partecipazione del giornalista sportivo Stefano Borghi, dell'attore Francesco Butteri e la regia di Bebo Storti.La pièce, fra parole e musica, fa riemergere la personalità complessa di Brera, inserendo la sua vicenda umana e professionale..Subito dopo lo spettacolo – la risottata del Gioàn a cura degli Chef della Federazione Italiana Cuochi.

gwyneth paltrow e il padre

E' una settimana decisamente impegnativa per Ben Dj, professionista del mixer che sa passare con naturalezza dai grandi festival ai club più esclusivi. Solo chi lo conosce davvero sa che per Ben un periodo come questo è solo un po' più denso del solito. Andiamo con ordine:ha fatto ballare come ormai fa da anni, il party di presentazione del mitico The Cal, il Calendario Pirelli, uno dei simboli dello stile italiano nel mondo. A Verona, al Giardino e Palazzo Giusti, ha trovato un attimo per farsi un selfie con Whoopi Goldberg.Non è l'unica grande notizia per Ben Dj. E' in uscita su Ego a giorni il suo nuovo singolo "T'Appartengo", una cover del successo anni '90 di Ambra Angiolini. Il brano verrà presentato con un party decisamente hot al Cost di Milano. Fa parte della giuria della seconda edizione di All Together Now, show musicale condotto da Michelle Hunziker con J-Ax . Nella foto é con Marco Tronchetti Provera.

gwyneth paltrow

Il ritorno di un grande cantante.Dopo la data zero a La città del Teatro di Cascina vicino Pistoia, é partito dal Teatro Alighieri di Ravenna il nuovo tour di Niccolò Fabi che , tra dicembre e gennaio, sarà protagonista sui palchi dei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album “ Tradizione e Tradimento” e le canzoni del suo repertorio, riproposte al pubblico in una nuova veste musicale.

In occasione del Natale 2019, il Museo del Tessuto di Prato inaugura una mostra dedicata al pluripremiato costumista cinematografico Massimo Cantini Parrini. La mostra presenta in anteprima assoluta il suo ultimo straordinario lavoro: oltre 30 costumi realizzati in collaborazione con la Sartoria Tirelli di Roma per il film“Pinocchio” di Matteo Garrone, in uscita nelle sale il prossimo 19 dicembre distribuito da 01 Distribution e interpretato da un cast di assoluta eccezione, con Roberto Benigni nei panni di Geppetto, Gigi Proietti di Mangiafuoco, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini in quelli del Gatto e la Volpe

harvey weinstein, gwyneth paltrow e cameron diaz 1

L' "Artivista" Adele Ceraudo, famosa anche per i suoi capelli verdi, protagonista al Riff di Roma.A partire dalla prima edizione del 2002, il RIFF è diventato sempre di più un appuntamento seguito con interesse dal pubblico di Roma e un riferimento per i filmakers di tutto il mondo.Un’installazione nel foyer del Nuovo Cinema Aquila e il cortometraggio fuori concorso IO NON SONO PAZZA realizzato in collaborazione con il regista Duccio Forzano, sono stati al centro della 18sima edizione del RIFF - ROME INDIPENDENT FILM FESTIVAL.

Harry Styles ha festeggiato l’uscita dell’album "Five Line" con un evento speciale a Los Angeles: “Harry Styles – Fine Line live at the Forum – One Night Only” . Sabato 16 novembre Harry ha condotto per la prima volta il famoso “Saturday Night Live”, in onda su NBC, e ha presentato dal vivo in anteprima televisiva la musica del suo nuovo album. La settimana successiva,il cantautore é stato ospite del talk show inglese “Later... with Jools Holland”.

harvey weinstein e gwyneth paltrow 8

Pierre Prandini, nato a Caracas da genitori bresciani è considerato un intraprendente creativo, da chi lo conosce sia per motivi professionali che umani. Stilista capace di creare una collezione “ Made in Italy “, rappresentata da pellicce, gioielli e abiti da sera. Impegnato anche nel “sociale”, come dimostra il suo rapporto con Marinella Di Capua, Presidente di ASM Onlus e della Fondazione ASM per la salute dell’infanzia. Prandini ha organizzato un cocktail natalizio per clienti e amici nel suo atelier a Milano: ch.ampagne e sfiziosità.

gwyneth paltrow e winona ryder

Cher ha spento 73 candeline. In occasione del suo compleanno, l'inossidabile popstar ha scelto di omaggiare tutti i suoi fan con un regalo speciale: un nuovo profumo. La cantante ha annunciato il lancio di Eau de Couture by Cher, fragranza a cui ha lavorato per ben quattro anni e destinata a tutti i sessi.

Chi è quel personaggio televisivo che durante l’anno fa incetta delle scorte di acqua e bibite che le vengono offerte per poi portarle nella sua casa al mare durante le vacanze? Quando essere tirchi sorpassa ogni limite....

