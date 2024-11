BUONE NOTIZIE PER CHI ODIA I MESSAGGI VOCALI - WHATSAPP INTRODUCE LA POSSIBILITA’ DI TRASCRIZIONE DEGLI AUDIO RICEVUTI VIA CHAT, CHE SARANNO CONVERTITI IN TESTO: BASTERÀ PREMERE SUL MESSAGGIO VOCALE E SELEZIONARE L’OPZIONE "TRASCRIVI" - PER ATTIVARE LA TRASCRIZIONE È NECESSARIO AGGIORNARE WHATSAPP ALL’ULTIMA VERSIONE DISPONIBILE...

Estratto dell’articolo di Bruno Ruffilli per www.lastampa.it

TRASCRIZIONE MESSAGGI VOCALI WHATSAPP

Per chi detesta i messaggi vocali, il momento della svolta è vicino: WhatsApp finalmente introdurrà la funzione di trascrizione. Come anticipato dai primi test nelle versioni beta e confermato in un recentissimo post, questa opzione consentirà di convertire l’audio in testo, offrendo una soluzione discreta per chi non può o non vuole stare a sentire i messaggi vocali.

La procedura è semplice: basterà premere sul messaggio vocale e selezionare l’opzione "Trascrivi". Il testo verrà generato automaticamente e apparirà subito sotto il messaggio, seguendo un funzionamento simile a quello già offerto da altre applicazioni.

Per attivare la trascrizione, è necessario aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile e seguire nell’app questo percorso: Impostazioni > Chat > Trascrizione dei messaggi vocali > Lingua di trascrizione. […]

La funzione sarà disponibile a breve in italiano e in altre lingue come inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo, turco, cinese e arabo su iPhone con iOS 16 o versioni successive. […]

