10 nov 2021 11:40

BUONE NOTIZIE PER I FAN DI “SQUID GAME”: È IN ARRIVO LA SECONDA STAGIONE! - HWANG DONG-HYUKH IL CREATORE E REGISTA DELLA SERIE TV DA RECORD: C'È STATA COSÌ COSÌ TANTA RICHIESTA E COSÌ TANTO AMORE PER UNA SECONDA STAGIONE... È NELLA MIA TESTA IN QUESTO MOMENTO. ADESSO SONO IN FASE DI PROGETTAZIONE"- "PENSO CHE SIA TROPPO PRESTO PER DIRE QUANDO E COME ACCADRÀ. MA VI PROMETTO CHE…”