12 dic 2019 10:14

BUONE NOTIZIE PER I FAN DI QUENTIN TARANTINO - IL REGISTA ANNUNCIA A FOX NEWS: “NEI PROSSIMI TRE ANNI MI DEDICHERÒ A 'KILL BILL: VOL. 3'. L'IDEA MI È VENUTA L'ALTRA SERA MENTRE ERO A CENA CON UMA THURMAN IN UN RISTORANTE GIAPPONESE. DEVO SOLO TROVARE DETTAGLI BUONI PER LA STORIA, IL PERSONAGGIO LO MERITA..."