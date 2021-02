BUTTA LA PASTA, LO SCRIVE IL ‘’NEW YORK TIMES’’ - IL PIÙ AUTOREVOLE QUOTIDIANO DEL MONDO HA RAGGIUNTO QUASI 5 MILIONI DI ABBONATI SOLO DIGITALI NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI. DIRETE: GRAZIE ALLE NOTIZIE SUI MISFATTI DI TRUMP? MACCHÈ: CIRCA UN TERZO DEI SUOI NUOVI ABBONAMENTI DIGITALI PROVIENE DALLE APP DI CUCINA E CRUCIVERBA! - ANZI: L’INFORMAZIONE È IL SUO FIANCO DEBOLE PERCHÉ IL NYT HA DOVUTO SPESSO AFFRONTARE REAZIONI NEGATIVE DA PARTE DEI LETTORI E DEI DIPENDENTI PER LE DECISIONI EDITORIALI, IN PARTICOLARE DALLA SUA SEZIONE “OPINIONI”

Il New York Times ha raggiunto quasi 5 milioni di abbonati solo digitali negli ultimi quattro anni, contribuendo a trasferire saldamente la sua attività da un'azienda di giornali di 170 anni a un moderno colosso digitale. Il giornale ha circa 6,7 milioni di abbonati solo digitali in totale.

Nessun altro editore di notizie statunitense si avvicina nemmeno a quel numero. Il Washington Post e il Wall Street Journal hanno rispettivamente 3 milioni e 2,46 milioni di abbonati digitali.

Mentre il ciclo di notizie di Trump ha dato al giornale un impulso agli abbonamenti , la vera opportunità per la ‘Grey Lady’ negli ultimi quattro anni è venuta da investimenti strategici aziendali e tecnologici, come l' acquisizione di una società di podcast , la revisione del funzionamento dei dati e il lancio di app di abbonamento autonome. per cucina e giochi.

Sebbene l'azienda abbia vissuto quattro anni di trasformazione, il 2020 è stato di gran lunga il più importante in termini di crescita. Il Times ha aggiunto 2,3 milioni di nuovi abbonati digitali lo scorso anno, un record storico. Tutti e tre i suoi prodotti in abbonamento (notizie, cucina e giochi) hanno battuto i precedenti record di aggiunte nette annuali nel 2020.

new york times sulle rivolte seconda versione

Ben 273 milioni di lettori globali hanno visitato le proprietà digitali del Times durante la settimana elettorale, quasi raddoppiando il suo precedente record settimanale.

Le nuove attivazioni dei lettori, come il database del coronavirus virale, hanno generato un traffico elevato.

Sotto la guida di Kopit Levien e con l'assunzione di tecnologi intelligenti e leader di prodotto sotto di lei, The Times è diventata una società di servizi per lo stile di vita oltre che un leader mondiale delle notizie.

Circa un terzo dei suoi nuovi abbonamenti digitali proviene dalle app di cucina e cruciverba. Kopit Levien ha detto che la società raddoppierà i puzzle in futuro come parte della sua strategia di gioco, visto il successo di NYT Spelling Bee.

The Times, che ha fatto enormi investimenti sia in audio che in video , ha raccolto quasi $ 40 milioni di entrate da podcast solo nel 2020. L'azienda ha 10 progetti di programmi televisivi in fase di sviluppo con argomenti che vanno dall'amore alla razza.

Sì, ma: la società non è stata immune da alcuni dei venti contrari legati alla pubblicità che l'industria dei media deve affrontare. Mentre la sua attività di abbonamento è aumentata vertiginosamente, la sua attività pubblicitaria è diminuita notevolmente negli ultimi quattro anni.

L'azienda a volte ha dovuto affrontare reazioni negative da parte dei lettori e dei dipendenti per le decisioni editoriali, in particolare dalla sua sezione Opinioni .

Nel raddoppiare un'attività di abbonamento durante l'era Trump, The Times si è appoggiato maggiormente a Opinion, assumendo diversi giornalisti di grande fama per la sezione e lanciando una sfilza di nuovi podcast di opinione.

Quando due anni fa The Times ha annunciato il suo nobile obiettivo di raggiungere 10 milioni di abbonati digitali a pagamento entro il 2025, l'ambizione sembrava ambiziosa. Ora sembra più che fattibile. Oggi 7,5 milioni di persone pagano per i contenuti del New York Times.

Il Times prevede che ci sono 100 milioni disposti a pagare per le notizie in inglese.