BYE BYE CARMELITA - PIER SILVIO BERLUSCONI PRESENTA I NUOVI PALINSESTI MEDIASET: COME DAGO-ANTICIPATO LA PRINCIPALE NOVITÀ E IL RIDIMENSIONAMENTO DI BARBARA D’URSO, A CUI RIMARRÀ SOLO “POMERIGGIO 5”. CANCELLATI “LIVE-NON È LA D’URSO”E “DOMENICA LIVE” - L’AD DEL “BISCIONE”: “È UNA BRAVISSIMA PROFESSIONISTA E RIMANE NELLA NOSTRA SQUADRA. ABBIAMO DECISO DI CAMBIARE QUALCOSA, INFOTAINMENT A 360° CHE PASSA DA POLITICA A CRONACA A GOSSIP NEL POST COVID NON HA PIÙ SENSO. ABBIAMO DECISO DI CAMBIARE SQUADRA…” – TUTTE LE NOVITÀ

Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

PIERSILVIO BERLUSCONI

La nostra strategia è semplice, più prodotto, più prodotto italiano e made in Mediaset. All’inizio della pandemia abbiamo avuto paura, non solo per la nostra salute, ma anche per l’azienda e invece abbiamo trovato il giusto modo per andare avanti senza fermarci mai grazie alla collaborazione di tutti.

Ascolti migliori del previsto, costi sotto controllo, se non oltre”, parola di Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato Mediaset ha incontrato la stampa facendo il punto sui temi caldi e svelando i palinsesti del Biscione della prossima stagione.

MARIA DE FILIPPI HA RINNOVATO CON MEDIASET. BERLUSCONI: “CI SARANNO NUOVI PRODOTTI”

maria de filippi 1

La conferma in autunno di “Tu si que vales“, titolo di punta del sabato sera e più in generale della lunga lista di successi di Maria De Filippi. Ora in onda “Temptation Island” ma torneranno “Amici“, “Uomini e Donne” e “C’è posta per te” ma Berlusconi ha soprattutto annunciato l’importante rinnovo contrattuale: “Il contratto con Maria De Filippi è stato rinnovato e di questo siamo molto felici. Sarà una collaborazione più profonda anche con nuovi prodotti. Sulle novità c’è un po’ di riserbo, ci stiamo lavorando ma aspettiamo per dire in più.”

alessia marcuzzi

PIOGGIA DI RINNOVI E NOVITA’. CANALE 5 PUNTA SULL’INTRATTENIMENTO

Canale 5 a tutto intrattenimento, accesa con molti prodotti inediti. La domenica sera al posto di “Live-Non è la D’Urso” si partirà con “Scherzi a parte” con Enrico Papi a seguire una nuova stagione di “All Together Now” con Michelle Hunziker che aggiunge due speciali natalizi per la nuova versione kids.

barbara durso

Nel 2022 sempre la domenica si ripartirà con Paolo Bonolis e “Avanti un altro” in prime time: “Siamo aperti a tutto ciò che vuole fare, abbiamo rinnovato contratto con Bonolis. Ha la certezza di Avanti un altro e alcune puntate la domenica sera. Sta lavorando a un nuovo prime time.”

maria de filippi amici 1

Pioggia di rinnovi anche per Ezio Greggio, Nicola Savino, Roberto Giacobbo ma soprattutto per Gerry Scotti e Piero Chiambretti: “Gerry è la nostra superstar farà Caduta Libera e Tu si que vales. A noi piacerebbe che lui facesse anche La Domenica del Villaggio.

Abbiamo rinnovato il contratto anche con Piero, siamo felici e speriamo di poter fare con lui nuovi prodotti su Canale 5 o Italia 1”, ha aggiunto Piersilvio Berlusconi confermando la presenza in palinsesto di “Tiki Taka”, con l’ipotesi di una versione quotidiana.

NOVITA’ PER BLAS, TORNA ZELIG. SHOW PER ZANICCHI E BAGLIONI

piersilvio e silvio berlusconi

Alfonso Signorini guiderà al lunedì sera il “Grande Fratello Vip“, si parte con 21 puntate (13 lunedì e 8 raddoppi al venerdì) ma in caso di buoni ascolti potrebbe esserci ulteriore allungamento. Confermato nel ruolo di opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Al martedì si punta sulla Champions League, sui film ma spazio anche a speciali di “Caduta Libera” in prime time. È il mercoledì il giorno della fiction e al giovedì spazio all’intrattenimento. “Star in the Star”, format prodotto da Banijay con la conduzione di Ilary Blasi, che sembra richiamare a Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato.

PIER SILVIO BERLUSCONI

A seguire sempre al giovedì “D’Iva“, one woman show con la Zanicchi. Per tre puntate Canale 5 riproporrà anche lo storico titolo “Zelig” con la celebre coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Si lavora per chiudere con Claudio Baglioni, uno show in tre puntate era previsto lo scorso maggio.

BERLUSCONI BARBARA DURSO

IL COLPO A SORPRESA: NEL 2022 TORNA SU CANALE LA TALPA

Un passo avanti, forse precoce, verso il 2022 ma il colpo ha un nome: Canale 5 porterà in onda l’amatissimo reality “La Talpa“, ancora senza conduzione. Così come ci sarà spazio per una nuova edizione dell'”Isola dei Famosi“, si punta su un nuovo titolo prodotto da Fascino ancora misterioso anche sul ritorno di “Felicissima Sera” con Pio e Amedeo. In piedi l’ipotesi della messa in onda di un concerto di Renato Zero.

maurizio costanzo e maria de filippi sposi

CANCELLATI LIVE-NON È LA D’URSO E DOMENICA LIVE, D’URSO SOLO A POMERIGGIO 5 (CHE CAMBIERA’)

Confermato in blocco il daytime anche “Pomeriggio 5” che sarà l’unico titolo a disposizione di Barbara D’Urso. Dopo anni per la prima volta la conduttrice napoletana è stata ufficialmente ridimensionata da Mediaset con la cancellazione di “Live-Non è la D’Urso” e di “Domenica Live“, non prevista l’edizione nip del Grande Fratello e nemmeno il ritorno de “Lo Show dei Record”.

Non solo cambierà anche Pomeriggio 5: “Barbara D’Urso ha fatto un grandissimo lavoro, ho apprezzato il suo lavoro durante il lockdown. È una bravissima professionista e rimane nella nostra squadra. Farà Pomeriggio 5 che sarà orientato all’attualità, abbiamo deciso di cambiare qualcosa, infotainment a 360° che passa da politica a cronaca a gossip nel post Covid non ha più senso. Abbiamo deciso di cambiare squadra.

silvia toffanin pier silvio berlusconi silvio berlusconi

La durata dipenderà dai cambi di scaletta, vogliamo inserire una soap tra Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei tornerà in prime time di intrattenimento”, ha spiegato l’amministratore delegato del Biscione.

alessia marcuzzi cade su silvia toffanin 2

SILVIA TOFFANIN RADDOPPIA CON VERISSIMO, TORNA SCENE DA UN MATRIMONIO

Cosa andrà in onda la domenica pomeriggio? “Commercialmente non è una fascia così importante, proviamo a fare qualcosa di diverso”, ha aggiunto Berlusconi. Si punta sul reebot di “Scene da un matrimonio” con la conduzione di Anna Tantangelo e a seguire il raddoppio di “Verissimo” con Silvia Toffanin. Il talk del sabato pomeriggio visto il successo di ascolti occuperò anche lo spazio festivo. Questo quanto previsto per otto/dieci settimane, con una successiva valutazione e altre idee pronte da mettere sul tavolo.

veronica gentili

PIERSILVIO BERLUSCONI: “NESSUN PROGETTO PER LA ISOARDI. LA MARCUZZI PUO’ TORNARE”

L’annuncio a sorpresa di Alessia Marcuzzi, che ha salutato Mediaset dopo 25 anni, ha suscitato stupore: “Ho grandissimo affetto e stima per Alessia. È lei che ha lasciato, è una brava conduttrice. Banalmente non siamo più soliti fare contratti di rete in esclusiva. Abbiamo parlato di Scene da un matrimonio, c’erano anche questioni economiche, la domenica dobbiamo spendere poco. Per quanto mi riguarda potrebbe essere in onda a gennaio con un prodotto tutto suo. Io adoro Alessia, non ho nulla contro di lei”, ha spiegato Piersilvio Berlusconi che pure ha smentito l’interesse verso Elisa Isoardi fuori dai giochi: “Con la Isoardi nessun progetto specifico, nessuna preclusione ma ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla. Ci sono già tantissimi volti.”

BERLUSCONI DURSO

ITALIA 1 SPINGE SULLE NOVITA’: SAVINO, RAMAZZOTTI, ALVIN E GENTILI

La rete diretta da Laura Casarotto punta finalmente sulle novità. La domenica sera spazio a un nuovo titolo “Mistery Land” con Aurora Ramazzotti e Alvin, a seguire “Freedom” con Giacobbo. Se il giovedì e il sabato saranno trasmessi film novità sono previste al martedì in autunno con un nuovo programma informativo “Buoni o cattivi” con la conduzione di Veronica Gentili e a seguire “Le Iene” che si presenterà al pubblico con nuovi conduttori ancora non definiti, probabilmente presi dalla squadra interna. Il titolo di Davide Parenti raddoppierà al venerdì da fine ottobre. Tris di novità al mercoledì con un nuovo programma comico “Hololulu” ma anche un nuovo show “Ritorno a scuola” con alunni vip e la conduzione di Nicola Savino. Bisognerà aspettare la primavera del 2022 per “Talentissimo me” dedicato a ragazzi e bambini.

RETE 4 A TUTTA INFORMAZIONE E RICONFERME

silvia toffanin

La rete diretta da Sebastiano Lombardi rimette in campo la stessa squadra: al lunedì “Quarta Repubblica” con Nicola Porro, “Fuori dal coro” con Mario Giordano al martedì, “Zona Bianca” con Giuseppe Brindisi al mercoledì. Al giovedì spazio a Paolo Del Debbio con “Dritto e rovescio” e al venerdì il ritorno di “Quarto Grado” con Gianluigi Nuzzi. Film sabato e domenica dove si pensa però alla realizzazione di prodotti inediti.

pier silvio e silvia toffanin veronica gentili VERONICA GENTILI amici di maria de filippi veronica gentili 3 alessia marcuzzi a capri 1 amici maria de filippi 1