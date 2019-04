BYE BYE DARWIN: UN CONCORRENTE RISCHIA LA PARALISI DOPO LA SFIDA SUI RULLI - LO SHOW DI PAOLO BONOLIS NON ANDRÀ IN ONDA VENERDÌ. UNA DECISIONE CHE NON HA NULLA A CHE VEDERE CON GLI INCIDENTI MA CHE HA LA SUA RAGIONE SOLO PER SALVAGUARDARE GLI ASCOLTI…

Da www.ilfattoquotidiano.it

bonolis

Niente Ciao Darwin venerdì sera. Mediaset ha infatti deciso di sospendere la messa in onda della puntata del 26 aprile e di dare appuntamento ai telespettatori direttamente venerdì 3 maggio. Il motivo? “Canale 5 ha deciso di evitare la messa in onda del 26 aprile, in pieno periodo festivo, per non privare i telespettatori del loro programma preferito del venerdì sera”, hanno spiegato da Cologno Monzese.

bonolis ciao darwin

Una decisione che non ha nulla a che vedere con gli incidenti capitati a due concorrenti, uno dei quali ora rischia la paralisi come ha rivelato il cugino, ma che ha la sua ragione solo in un’ottica di attenzione agli ascolti che finora hanno sempre premiato il programma di Paolo Bonolis, con una media superiore al 25% di share, come fanno sapere da Mediaset.

bonolis ciao darwin bonolis ciao darwin