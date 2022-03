LA CACCIA AI PUTINIANI - “REPUBBLICA” INDICA IL “FATTO” COME PEZZO DEL “PARTITO RUSSO” IN ITALIA MA IL QUOTIDIANO DI TRAVAGLIO RICORDA AI RADICAL-TILT DI LARGO FOCHETTI CHE ERANO LORO AD OSPITARE, FINO A POCHI ANNI FA, L’INSERTO “RUSSIA OGGI” OGGI A CURA DELLA PROPAGANDA (E DEI RUBLI) DI PUTIN - “ERA LO STESSO GIORNALE ALLORA DIRETTO DA EZIO MAURO AD AMMETTERE IL LEGAME TRA IL CREMLINO E IL SUO SUPPLEMENTO: ‘QUESTO INSERTO FINANZIATO DAI PROVENTI DELL'ATTIVITÀ PUBBLICITARIA E DAGLI SPONSOR COMMERCIALI, COSÌ COME DA MEZZI DI ENTI RUSSI’”

stefano folli

1 - PREMI PARACULUM

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

Sambuca News. In due pregiati articoli di Vecchio e Folli, Repubblica stila le liste di proscrizione del "partito russo" in Italia e vi iscrive il Fatto, "No Vax", "No Green pass", 5Stelle, "Pino Cabras, analista finanziario contrario al Mes" (roba da fucilazione) e "il putiniano più illustre". Chi è, B.? No, Egli ora è buono e non ha mai detto "Putin è un dono del Signore". È Salvini. E quale quotidiano ospitava fino a pochi anni fa l'inserto Russia Oggi a cura della propaganda (e dei rubli) di Putin? Il Fatto? No, Repubblica, che comprensibilmente glissa.

ezio mauro

2 - SOLDI DA MOSCA E LODI A VLADIMIR: LA MEMORIA CORTA DEI RUSSOFOBI

Estratto dell’articolo di Lorenzo Giarelli per “il Fatto quotidiano”

Dal 2010 fino al 2016, Repubblica è uscita in edicola con un supplemento mensile dal titolo Russia Oggi (a un certo punto trasformato in Russia Beyond), evidente richiamo a quel Russia Today oggi bandito da tutto l'Occidente per essere emanazione mediatica del governo di Mosca.

Concetto Vecchio

D'altra parte era lo stesso giornale allora diretto da Ezio Mauro ad ammettere il legame tra il Cremlino e il suo supplemento: "Questo inserto - si poteva leggere in uno degli avvisi che accompagnavano la pubblicazione - è stato realizzato senza la partecipazione dei giornali e dei redattori di Repubblica. È finanziato dai proventi dell'attività pubblicitaria e dagli sponsor commerciali, così come da mezzi di enti russi".

Gli "enti russi" fanno riferimento a Rossiyskaya Gazeta, ovvero il quotidiano (a sua volta finanziato da Mosca) che curava la realizzazione dell'inserto. Stare dietro alle scatole cinesi - o alle matrioske, visto il contesto - può essere complicato, ma il senso è chiaro: per anni Repubblica ha fatto uscire in Italia una rivista megafono delle magnifiche sorti e progressive della Russia. È lì che si sono potuti leggere analisi del tipo: "Dialogo, impegno e pacifismo: i sentieri della democrazia".

RUSSIA OGGI - INSERTO DI REPUBBLICA RUSSIA OGGI - INSERTO DI REPUBBLICA