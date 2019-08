QUANDO DAGO PROFANO' CAPALBIO, LA FU PICCOLA ATENE DELLA INTELLIGHENZIA DELLA SINISTRA - 2018, PREMIATO PER “DAGO IN THE SKY”, ASCOLTA BASITO UN FURIOSO FURIO COLOMBO PER I MIGRANTI OSTAGGIO DELLA NAVE DICIOTTI. DAGO REPLICA: “MA VOI CON CHE CORAGGIO VI INDIGNATE SE PROPRIO QUI, A CAPALBIO L’ANNO SCORSO VI SIETE RIFIUTATI DI ACCOGLIERE LA MISERIA DI 50 MIGRANTI?” - VIDEO-CULT