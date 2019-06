CACCIA ALLA VOLPE – GIANCARLO MAGALLI OSPITE DI SAVERIO RAIMONDO IN UN POLIGONO DI TIRO SPARA ALL’IMMAGINE DI UNA VOLPE, ALLUDENDO ALL’EX CO-CONDUTTRICE DEI “FATTI VOSTRI” – IL POST DI LEI SU INSTAGRAM: “BASTA! SI È SUPERATO IL LIMITE, NON POSSO TOLLERARE QUELLO CHÈ ANDATO IN ONDA. NON È IRONIA, È UNA MINACCIA, È UNA PERSECUZIONE. HO FATTO LA SCELTA CORRETTA NEL RIVOLGERMI ALLA GIUSTIZIA” – IL COMMENTO DI MARCELLO CIRILLO

Adesso dico BASTA !!!! Si è superato il limite ! Non posso tollerare quello che è andato in onda su Sky : Magalli dopo aver detto di essere stato un ufficiale istruttore dell’esercito , esperto conoscitore di armi da battaglia , SPARA ALL’IMMAGINE DI UNA VOLPE , (alludendo palesemente a me) , SPARA DRITTO IN FRONTE . Il conduttore dice : Ha una mira perfetta ! E lui risponde “Per l’appunto veda di non farmi incazzare “ . Questa non è ironia , è una minaccia ! Si va a sommare alla battuta : “ io non parlo con le bestie “ sempre rivolto a me sulla 7 da Giletti . BASTA a questa violenza verbale , basta alle intimidazioni,a questa violenza subdola e diffamatoria . Ennesimo attacco l’ennesima provocazione , questa è una vera e propria persecuzione! Sono immagini che si commentano da sole , comportamenti intimidatori che per quanto gravissimi non mi fanno arretrare di un passo e mi convincono anzi di aver fatto la scelta corretta nel rivolgermi alla giustizia . #nonènormalechesianormale

Un’ altra battuta riuscita malissimo che si aggiunge ad una infinita serie negativa che dura ormai da anni tesa a colpire colleghe/colleghi sapendo che la sua insolenza rimarrà impunita! Prima di sparare pensa......

Sembra un titolo acchiappaclick, ma è ciò che è realmente avvenuto nel corso della seconda puntata di CCN (Comedy Central News) il programma condotto da Saverio Raimondo in onda domani venerdì 31 maggio alle 23.00 su Comedy Central (Sky al canale 128).

Giancarlo Magalli ‘spara’ sulla volpe

Nel corso dell’intervista a Giancarlo Magalli viene affrontato il tema armi: forse non tutti sanno che il conduttore de I Fatti Vostri ha un passato di ufficiale istruttore dell’esercito, esperto conoscitore di armi da battaglia e di carri armati. L’intervista prosegue presso un poligono di tiro dove la perfidia di Raimondo porta Magalli a sparare, dimostrando peraltro un’ottima mira, prima all’euro, per via delle sue dichiarazioni definite “sovraniste”.

Poi punterà la pistola ad aria compressa al cavallo morente di viale Mazzini a causa delle polemiche sul rinnovo della sua conduzione del programma mattutina di Rai2. Successivamente il mirino cadrà sulla volpe, giocando sull’omonimia con il cognome della ex co-conduttrice de “I Fatti Vostri” dalla quale, a seguito di un diverbio avuto con lo stesso Magalli in diretta e poi proseguito sulle pagine dei rotocalchi e sui social, è stato denunciato per querela rispettivamente dei Tribunali di Milano e Roma.

