CADUTA MITOMANI - SENTITE COME PARLA DI SE’ ILARIA D'AMICO CHE, DAL 27 OTTOBRE, TORNA SU RAI 2 CON "CHE C'È DI NUOVO": “MI ERO PRESA UN ANNO SABBATICO PER LA FAMIGLIA. QUANDO LA RAI È ARRIVATA A GENNAIO CON L'IDEA DI RIPORTARMI A ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO DELL'INFORMAZIONE SONO STATA FELICE” - ALLORA DA QUESTO “PUNTO DI RIFERIMENTO DELL’INFORMAZIONE” BISOGNERA’ ASPETTARSI GRANDISSIMI ASCOLTI…

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

ilaria damico alle mauritius

[…] Ilaria D'Amico, 49 anni, […] si prepara al debutto su Rai 2, il 27 ottobre, con Che c'è di nuovo .

[…] Come ha maturato la scelta?

« Mi ero presa un anno sabbatico per la famiglia. Quando la Rai è arrivata a gennaio con l'idea di riportarmi a essere un punto di riferimento dell'informazione sono stata felice.

Lavoro con Alessandro Sortino, con cui facevo Exit su La7, i ragazzi partiti con noi sono diventati cronisti di punta, firmano bellissimi reportage. Il nostro obiettivo è fare un racconto sfaccettato per far nascere dubbi, il dubbio è la mia filosofia di vita».

ilaria damico alle mauritius

[…] Con i social è cambiato tutto: che valore gli attribuisce?

«[…] Sono molto meno capace di far entrare i social nella mia vita, non li userò mai per raccontarmi. Avevo aperto il mio Twitter perché facevamo le dirette tweet dal Parlamento. Ma ho sempre avuto difficoltà […] Non leggo mai i giudizi della gente, nella maggior parte dei casi già so cosa ci trovo: la bile. […]». […]

LE LACRIME DI ILARIA DAMICO A CARDIFF DOPO JUVENTUS REAL MADRID ILARIA DAMICO