Il Cafonal di Natale non finisce mai! Le feste dei morti di fama, parte II: Di Maio tiene la cravatta pure in famiglia (''è incancrenita?''), la Boschi eterea, Filippo Magnini chiede a Giorgia Palmas di sposarlo davanti all'albero (e lei dice sì), Cristiano Ronaldo on the beach, Drew Barrimore mangia spaghetti instantanei, il milionario Fabio Volo in casa celebra un Natale pauperista molto nordico (la moglie è islandese), Fabrizio Corona fuori dal carcere riabbraccia il figlio Carlos.

Madonna cancella i concerti per motivi di salute ma anche i suoi connotati a forza di filler e botulino, Jerry Calà fa il cenone al cinese, Naomi Campbell rispolvera ''Playboy'' natalizi, Riccardo Tisci mette il clan sulle scale, i Trump festeggiano con i consuoceri, ovvero i genitori del fidanzato di Tiffany, Michael Boulos.

