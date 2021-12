CAFONALINO LAURENTUM - CONSEGNATO, CON UNA CERIMONIA ONLINE, IL PREMIO LAURENTUM DEDICATO ALLA POESIA, ARRIVATO ALLA SUA 35ESIMA EDIZIOME: RICONOSCIMENTI PER MOGOL, VINCENZO MOLLICA, JAROSLAW MIKOLAJEWSKI, MARIO SANTAGOSTINI, LIA LEVI, MARIA SOLE SANASI D’ARPE E JACOPO MASTRANGELO - I RICONOSCIMENTI SONO STATO CONSEGNATI DAL PRESIDENTE DELLA GIURIA GIANNI LETTA…

Comunicato stampa

Il 20 dicembre 2021 alle 18 si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Laurentum, la storica rassegna dedicata alla poesia, arrivata alla sua trentacinquesima edizione. Durante la cerimonia di premiazione, che per il secondo anno consecutivo è stata studiata come un evento on line, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del Covid19, il Presidente della Giuria, Dott. Gianni Letta, ha consegnato tutti i riconoscimenti più prestigiosi.

La Giuria del Premio Laurentum, composta da Angelo Bucarelli, Corrado Calabro', Luca di Bartolomeo, Simona Izzo, Paolo Lagazzi, Davide Rondoni e Roberto Sergio (Direttore del Premio), ha deciso di attribuire il Premio Laurentum Edizione 2021 – “Alla Carriera” a Giulio Rapetti Mogol, scrittore e produttore discografico, fra i più conosciuti e rappresentativi autori di testi italiani.

“Mogol, è diventato celebre per il suo talento unico e la carriera di autore costellata da successi indimenticabili, considerati pietre miliari della musica leggera italiana, che hanno fatto da colonna sonora ai momenti più emozionanti della vita di ciascuno di noi, – è il commento di Giovanni Tarquini, Presidente del Centro Culturale Laurentum – ma ci tengo a sottolineare che ha dedicato la propria esistenza, oltre che al mondo della musica, anche ad attività di solidarietà, dando vita sia alla Nazionale italiana cantanti, che disputa incontri a scopo benefico, sia al Cet, un’associazione non profit che si occupa di formazione di autori, musicisti e cantanti. La bellezza della sua musica, quindi, nasce dalla bellezza del suo animo.”

Il Centro Culturale Laurentum ha inoltre decretato di assegnare il Premio “I Valori della Cultura 2021” a Vincenzo Mollica, il grande giornalista, scrittore, disegnatore, autore, conduttore televisivo e radiofonico.

“In questo caso – aggiunge Roberto Sergio, Direttore del Premio Laurentum – abbiamo inteso dare un riconoscimento all’enorme ed appassionato impegno profuso con intelligenza a favore della cultura e del mondo dello spettacolo attraverso la sua attività giornalistica ad uno dei volti e delle voci storici della RAI.”

Del XXXV Premio per la poesia è stato insignito Mario Santagostini, poeta e traduttore di chiara fama, mentre l’XI Premio Dante Alighieri, che nasce da un’idea dell’insigne poeta e giurato del Premio Laurentum per la poesia, Davide Rondoni, è andato ad un illustre artista straniero, Jaroslaw Mikolajewski, uno dei più apprezzati poeti polacchi contemporanei, oltre che saggista, scrittore di libri per bambini, pubblicista e traduttore di molti autori italiani, fra i quali proprio Dante.

Il Presidente della Giuria del Premio Laurentum, Dott. Gianni Letta, ha consegnato il Premio Laurentum per la Letteratura Ebraica – Edizione 2021 a Lia Levi. “Abbiamo scelto di attribuire a Lia Levi questo riconoscimento” – ha commentato Roberto Sergio –“ per aver dedicato la propria vita a trasmettere la memoria della Shoah e delle persecuzioni delle Leggi razziali alle generazioni contemporanee e future, a combattere tutte le forme di discriminazione e di persecuzione ancora presenti nella realtà contingente ma anche nell’individuare e stigmatizzare la radice forse più pericolosa dei mali che affliggono la società contemporanea: l’indifferenza verso coloro che soffrono e verso tutte le forme di ingiustizia, rifiuto e di vessazione".

Infine, un Premio Speciale sarà consegnato a Jacopo Mastrangelo, il giovane musicista divenuto celebre in tutto il mondo per aver suonato, in piena pandemia, con la sua chitarra elettrica sui tetti di Piazza Navona, la magnifica ‘Debora's Theme' (parte della colonna sonora del celebre ‘C'era una volta in America', composta dal maestro Ennio Morricone), lanciando un messaggio di speranza a tutti gli italiani con uno sguardo di fiducia nel futuro.

“La storia culturale del nostro Paese è fatta anche e soprattutto dalle idee e dalle parole con le quali i grandi autori sono stati capaci di tradurre le loro emozioni in versi e di trasmettercele nel tempo. Da oltre trent’anni il Premio Laurentum individua quelle personalità che con la loro creatività e la loro sensibilità lasciano un segno nella nostra vita, attraverso i più diversi canali di comunicazione. SIAE – ha dichiarato il Direttore Generale Gaetano Blandini - è da sempre con piacere e convinzione dalla parte di chi sa tributare il giusto valore al mestiere dell’autore, e dare spazio e tempo a chi con le parole sa farci sognare”.

Fra i premiati di spicco delle passate edizioni, citiamo: Raffaele La Capria , Antonello Venditti , Michele Placido, Maria Luisa Spaziani, Pippo Baudo, Antonio Paolucci, Davide Rondoni, Lina Wertmuller, Enrico Malato, Doriana Mandrelli e Massimiliano Fuksas, Renzo Arbore, Vincenzo Scotti, Giovanni Minoli e Walter Veltroni (per la sezione “Premio I Valori della Cultura”); Ennio Morricone, Ettore Bernabei, Giorgio Albertazzi, Sergio Zavoli, Adriana Asti, Giorgio Forattini, Carla Fendi, Mariangela Melato, Piero Angela e Gigi Proietti (per la sezione “Premio alla Carriera); la Senatrice Liliana Segre e lo scrittore Marco Buticchi (nella sezione “Premio Laurentum Speciale”) e Simona Agnes (per la sezione “Premio Laurentum di Cultura Radio Televisiva Web”).

Il Premio ha ottenuto fino ad oggi importanti riconoscimenti istituzionali: le Medaglie del Presidente della Repubblica, le Medaglie del Presidente del Senato e della Camera dei Deputati, oltre che il patrocinio di numerose istituzioni ed enti, tra i quali: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma Assessorato alle politiche culturali, il IX Municipio (ex XII), Camera di Commercio di Roma, Federlazio, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Accademia della Crusca, l'Università Tor Vergata – Facoltà di Lettere, la Libera Università Santissima Assunta (Lumsa) – Facoltà di Lettere, l'Associazione Roma Caput Mundi, l'Istituto Luce e Zetema.

