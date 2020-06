CAIRO CHI? – RAIMONDO ZANABONI, DIRETTORE GENERALE DELLA DIVISIONE PUBBLICITÀ DI ‘RCS MEDIA GROUP’, MOLLA URBANETTO: “HO RITENUTO CONCLUSA LA MIA ESPERIENZA. NE HO VISTE TANTE, RCS HA FATTO MOLTI CAMBIAMENTI E IO SONO SEMPRE RIMASTO VOLENTIERI, MA ORA…CREDO DISPIACCIA MOLTO ANCHE ALLA PROPRIETÀ'' – LE DIMISSIONI ARRIVANO A SEI MESI DALLA RIORGANIZZAZIONE INTERNA CHE HA DATO ALLA ‘CAIRO COMMUNICATION’ IL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA PUBBLICITARIA DEL GRUPPO

raimondo zanaboni

(Il Sole 24 Ore – Radiocor Plus) – `Ho ritenuto conclusa la mia esperienza in Rcs e quindi, in pieno accordo con il presidente Cairo, ho deciso di uscire e interrompere il rapporto di lavoro per fare altre cose. Di certo non resterò fermo'. Così Raimondo Zanaboni, direttore generale della divisione pubblicità di Rcs MediaGroup, ha commentato con Radiocor la decisione di dimettersi dal gruppo editoriale (con efficacia dal 12 giugno).

raimondo zanaboni 3

Una scelta, spiega, fatta dopo lunga riflessione: `Non c'è nessun retroscena - continua – è stata una mia scelta fatta in piena autonomia, ci ho pensato bene, ma e' lo stesso un trauma, me ne vado con grande dispiacere. Rcs e' stata la mia azienda per 14 anni'. Il manager ripercorre a tappe veloci la sua esperienza nel gruppo, `ne ho viste tante in un momento molto difficile per l'editoria, Rcs ha fatto diventi cambiamenti, anche dal punto di vista della gestione, e io sono sempre rimasto volentieri´.

urbano cairo uberto fornara 1

Ma, aggiunge, nonostante questo `succede che poi si abbia la voglia, magari, di fare altro´ anche se `credo dispiaccia molto anche alla proprieta´`. Sul suo futuro professionale Zanaboni per il momento non vuole soffermarsi: ´Per adesso preferisco non fare commenti'. Le sue dimissioni arrivano a sei mesi dalla riorganizzazione interna, avviata a fine 2019, con la holding Cairo Communication che ora coordina a livello di gruppo la raccolta pubblicitaria e Uberto Fornara nel ruolo di responsabile direzione e coordinamento delle concessionarie pubblicitarie di Rcs MediaGroup e Cairo Pubblicita'.

