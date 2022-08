CALDA, CALDISSIMA ARISA - LA CANTANTE MANDA IN ESTASI I PIPPAROLI DEL WEB PUBBLICANDO UNA SERIE DI SCATTI HOT PER PROMUOVERE IL NUOVO BRANO, "TU MI PERDICION", CANTATO IN SPAGNOLO - LE IMMAGINI SONO ACCOMPAGNATE DA UNA DIDASCALIA DOVE SI SFOGA PER LA DELUSIONE D'AMORE CHE L'HA PORTATA ALLA SUA "TRASFORMAZIONE" (ARI', LE DELUSIONI TE FANNO BENE: GUARDA CHE GNOCCHETTA SEI DIVENTATA) - VIDEO

arisa nuda sul set del video di tu mi perdicion

Arisa è sempre più audace e sexy. La cantante, che ha compiuto 40 anni pochi giorni fa, ha pubblicato uno scatto bollente in cui appare in topless, col seno coperto dalle mani e un paio di slip color carne effetto nude look. L'artista si trova sul set del video appena uscito del suo nuovo singolo dal titolo "Tu mi perdición", pezzo cantato tutto in spagnolo e con il quale ha già registrato un grande successo.

Vestita con un corpetto dalla scollatura audace, un mantello e pantaloni a vita bassa tutto in pizzo rosso, con i lunghi capelli scuri intrecciati, nella clip del singolo Arisa si trasforma in una sorta di odalisca/piratessa, un personaggio quasi fiabesco che si aggira in un paesaggio desertico. Sexy, provocante e bellissima come non mai.

arisa tu mi perdicion 6

Nella didascalia degli scatti condivisi sui social una frase tratta dalla canzone, a sottolineare la nuova consapevolezza raggiunta e la rinascita avvenuta dopo una dolorosa delusione d'amore: "Ti ordino di uscire dai miei pensieri, hai giocato sporco con i miei sentimenti per raggiungere i tuoi scopi.Pagherai per ogni lacrima che ho versato e l'amore che ti ho dato tornerà. Non sei altro che un bugiardo. Risorgerò una donna nuova con dentro la tua memoria, come segno ardente di ciò che non vorrò più nella mia vita. Sei la mia rovina, la mia rivelazione...", scrive la cantante.

arisa tutta bagnata nel video di tu mi perdicion

Pochi giorni fa era stata la stessa Arisa a spiegare come il suo nuovo aspetto fisico, i chili persi e la forma smagliante non fossero una conseguenza di drastiche diete o ginnastica. Senza negare come gli "allenamenti" per "Ballando con le stelle" (da cui è uscita vincitrice in coppia con Vito Coppola) abbiano sicuramente contribuito, la cantante ha confessato la causa principale del suo "dimagrimento": Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande... Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera.

arisa tu mi perdicion 1

Una trasformazione la sua che è un percorso di accettazione di sè e della propria femminilità, body positivity, di cui è paladina da tempo e nuova consapevolezza. Il tutto documentato sui social dove Arisa appare spregiudicata e radiosa, trasgressiva, sexy e orgogliosa del suo corpo, che mostra liberamente dopo anni di non accettazione.

