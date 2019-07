CAMERON BOYCE E LA MALEDIZIONE DEI "CRE-TEEN" IDOL! A PORTARE VIA A VENT'ANNI LA STELLA DI “DISNEY CHANNEL” SAREBBE STATA UNA CRISI EPILETTICA - CAMERON BOYCE È SOLO L'ULTIMA STAR DELL'INTRATTENIMENTO PER GIOVANISSIMI FINITA VITTIMA DI UN DESTINO DRAMMATICO. PRIMA DI LUI ERA TOCCATO ALL'EX BAMBINA PRODIGIO DELLA DISNEY, DEMI LOVATO: RICOVERATA PER OVERDOSE, HA CONFESSATO DI FARE USO DI COCAINA - FINITA IN REHAB ANCHE SELENA GOMEZ E BRITNEY SPEARS

«Addio Cameron, addio infanzia». «Sarai sempre il Luke di cui mi innamorai da piccola: riposa in pace». «Si è spenta una giovane stella, ma non lo dimenticheremo mai». Con il sorriso e il volto lentigginoso aveva conquistato il pubblico teen prima nel ruolo di Luke, il ragazzino appassionato di videogame della serie Disney Jessie, accanto a Debby Ryan, e poi nei panni di Carlos della saga di The Descendants: e sono proprio loro, i ragazzi di tutto il mondo, a piangere sui social la scomparsa di Cameron Boyce, a soli vent'anni.

LA FAMIGLIA Giovanissimo era una star di Disney Channel ed è morto nel sonno a causa di una grave patologia che curava da tempo. A portarlo via, secondo i media americani, sarebbe stata una crisi epilettica. «Il mondo ha perso una delle sue luci più luminose», ha annunciato un portavoce della famiglia alla Abc, «ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Siamo molto tristi e chiediamo la dovuta privacy per affrontare la perdita del nostro prezioso figlio e fratello».

Nato a Los Angeles il 28 maggio 1999, Boyce aveva cominciato molto presto: modello a sette anni, ballerino, volto di campagne pubblicitarie. Dopo aver esordito in tv nella soap General Hospital: Night Shift, al cinema ha recitato nei film Riflessi di paura, Eagle Eye, Un weekend da bamboccioni (1 e 2), Justin Bieber: Never Say Never, e Judy Moody and the Not Bummer Summer. Ma era diventato famoso grazie alla serie Jessie e al personaggio di Carlos De Mon, figlio di Crudelia De Mon, nella saga Descendants.

Cameron è solo l'ultima star dell'intrattenimento per giovanissimi finita vittima di un destino drammatico. Subito prima di lui era toccato all'ex bambina prodigio della Disney Demi Lovato, 25, cantante e protagonista di popolari sit com (Quelli dell'intervallo) e del film Camp Rock: un anno fa era stata ricoverata per overdose e aveva confessato di fare uso di cocaina da quando aveva 17 anni.

IL CROLLOPer non parlare di Miley Cyrus, lanciata dalla serie Hannah Montana: l'attrice e cantante è stata protagonista di un crollo a causa della dipendenza da alcol e droga, ed è poi diventata la star del twerking, una forma di intrattenimento distante anni luce dal mondo Disney. È finita in un rehab anche Selena Gomez, oggi 26, già idolo dei teen ager su Disney Channel ed ex fidanzata di Justin Bieber: per colpa, ha rivelato, dell'eccessiva esposizione sui social. E prima ancora disintossicazioni ed eccessi avevano scandito la vita delle altre due ex star di Disney Channel Linsay Lohan e Britney Spears. Passate in un attimo da idoli dei ragazzi a cattive ragazze.

Su Instagram, dove il profilo di Boyce ha oltre 10 milioni di follower, lo ricorda il regista di Descendants, Kenny Ortega: «Cameron portava amore, risate e solidarietà. Il suo talento sconfinato. La sua gentilezza e generosità infinite. Un onore conoscerlo e lavorare con lui. Sarai il mio ragazzo per sempre!». Al cordoglio si unisce Bob Iger, presidente e ceo Disney: «Per tanti di noi era un amico, pieno di talento e di vita, troppo giovane per morire». Scrive invece su Twitter Adam Sandler, che con Boyce ha recitato in Un weekend da bamboccioni: «La tua morte ci ha spezzato il cuore».

