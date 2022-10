“ER GOL DE TURONE ERA BONO”: AL CINEMA IL DOCU-FILM SU JUVE-ROMA DEL 1981 E SUL FUORIGIOCO PIÙ DISCUSSO DELLA STORIA DEL CALCIO ITALIANO (CHE COSTO’ UNO SCUDETTO AI GIALLOROSSI) – LA RABBIA DI ROBERTO PRUZZO, LA BATTUTA DI ENRICO VANZINA IN “VACANZE IN AMERICA” (“VI SIETE PAGATI IL VIAGGIO CON LO SCUDETTO CHE CI AVETE FREGATO”) E TURONE CHE CONFESSA COME DOPO PIÙ DI 40 ANNI, NON ABBIA MAI RIVISTO QUELLE IMMAGINI – LA PRESENTAZIONE ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA- FOTO BY DI BACCO+VIDEO