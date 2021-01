IL CANCRO SI PORTA VIA LA MOGLIE DI ALAIN DELON: MUORE A 79 ANNI NATHALIE, PER LEI IL DIVO NEGLI ANNI ’60 LASCIO’ L’AMORE DELLA SUA VITA ROMY SCHNEIDER - L’INCONTRO DA RÉGINE, LA DISCOTECA PIÙ IN DI PARIGI, LA STORIA CLANDESTINA (LEI AVEVA GIÀ AVUTO UN MARITO ED ERA MADRE DI UNA BAMBINA CHE ERA STATA AFFIDATA AL PADRE), IL TRASFERIMENTO A LOS ANGELES, LA NASCITA DI ANTHONY, LA FUGA DI LEI: LUI, FEDELE AL PROPOSITO FORMULATO AL MOMENTO DEL DIVORZIO, NON SI SPOSERÀ PIÙ – VIDEO

Gloria Satta per “il Messaggero”

È stata la prima e unica moglie di Alain Delon che per lei negli Anni Sessanta lasciò l' amore della sua vita, Romy Schneider: Nathalie Delon, vero nome Francine Canovas, attrice e regista, è morta ieri a Parigi all' età di 79 anni, stroncata da un cancro. «Se n' è andata circondata dai suoi affetti», ha annunciato sui social il figlio Anthony, 56, primogenito del divo francese, «la malattia è stata rapida. Riposa in pace, mamma».

SPAGNOLA Di origine spagnola, bellissima ed emancipata, stessa infanzia difficile, identico carattere indomabile e uguale sguardo magnetico di Alain con cui è stata sposata dal 1964 al 1969, Nathalie recitò al fianco del celebre marito nei film Frank Costello - faccia d' angelo (Le Samouraï, 1967) di Jean-Pierre Melville e L' uomo di Saint-Michel di Jacques Deray (1971).

Nella filmografia dell' attrice figurano anche Una romantica donna inglese di Jospeh Losey e alcuni lungometraggi italiani: Un sussurro nel buio di Marcello Aliprandi, I gabbiani volano basso di Giorgio Cristallini e Occhi dalle stelle di Mario Gariazzo.

L' ultima interpretazione è del 2009 in Mensch di Steve Suissa.

Nel 1982 l' attrice passò dietro la cinepresa dirigendo il film Ils appellent ça un accident, 5 anni dopo fece il bis con Dolci bugie. Nel 2006 scrisse l' autobiografia: Pleure pas, c' est pas grave (Non piangere, non è grave). E confessò che la sua storia d' amore con Delon era stata dominata dal fantasma della Schneider: «Alain non mi parlava mai di lei ma nel suo sguardo coglievo un velo di tristezza».

Quando il divo conosce la futura moglie, nel 1963, il suo legame con Romy è in crisi. Alain e Nathalie si incrociano da Régine, la discoteca più in di Parigi, e tra i due scoppia la passione, destinata a rimanere clandestina finché lui non lascia l' attrice austriaca per intraprendere con Nathalie una storia ultra-passionale e burrascosa. Belli, giovani, affamati di vita e di successo, i due attori si sposano nel 1964.

Lei, nata in Marocco a Oujda il 1° agosto 1941 e sbarcata a Parigi nel 1962, ha già avuto un marito ed è madre di una bambina che è stata affidata al padre. La nuova coppia, inseguita dai paparazzi del mondo intero, si trasferisce a Los Angeles e nel settembre del 1964 nasce Anthony, attore, che con il padre avrà sempre dei rapporti difficili.

I RAPPORTI Durante le riprese di Frank Costello - Faccia d' angelo Nathalie e Alain sono già ai ferri corti e sul set si respira la tensione. Il divorzio arriva nel 1969, l' attrice abbandona la casa coniugale («Ho lasciato tutto dietro di me, sono andata via con mio figlio e la tata», racconterà) e Alain inizia la sua lunga storia d' amore con Mireille Darc (scomparsa nel 2017).

Ma, fedele al proposito formulato al momento del divorzio, non si sposerà più. Tuttavia i rapporti con l' ex moglie sono rimasti distesi, caratterizzati da affetto e complicità.

