Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

1) Ieri Amadeus ha lasciato la conferenza stampa in anticipo per raggiungere Bordighera per incontrare Roberto Benigni. Tutto blindato e bocche cucite su quello che farà questa sera l'attore premio Oscar, il suo spazio dovrebbe durare circa 40 minuti. Mica poco.

fiorello amadeus

2) La terza serata vedrà i 24 big alle prese con cover e duetti, l'ex Amici Giordana Angi ha scelto il brano di Mia Martini "La nevicata del '56". Gira voce che la cantante avrebbe voluto duettare con Loredana Bertè ma quest'ultima avrebbe declinato l'invito. La Bertè a distanza ha però sostenuto il suo amico Tiziano Ferro, non proprio la stessa cosa...

3) Gli autori corrono ai ripari per soccorrere Diletta Leotta dopo il disastroso monologo della prima puntata, la conduttrice di Dazn al debutto aveva ottenuto molte critiche e proverà il riscatto nella puntata di sabato. Cosa farà? Lavori in corso.

massimo ranieri tiziano ferro

4) La fuga di Monica Bellucci aveva sorpreso tutti, l'attrice annunciata da Amadeus aveva dato forfait. Un problema improvviso ma anche un cachet importante risparmiato. La sua presenza era prevista proprio per la serata del mercoledì, proprio una parte del suo compenso è stato usato per la reunion de I Ricchi e Poveri. Meglio così!

5) Dopo le polemiche dello scorso anno quest'anno in sala stampa al Roof del Teatro Ariston il clima è molto composto, un modo per evitare nuovi casini e strumentalizzazioni. Alla sala stampa Lucio Dalla al Palafiori, dove presenziano radio e alcuni siti, se ne fregano e fanno i trenini per I Ricchi e Poveri.

sabrina salerno amadeus

6) Mistero in sala stampa: che fine ha fatto il giornalista cinese? Quest'anno al Fesival l'inviato non si è visto e la sua postazione è scoperta. Effetti del Corona Virus?

7) In sala stampa alla giornalista de La Stampa Marinella Venegoni alcuni chiedono informazioni su Gemma Galgani di Uomini e Donne. Il motivo? Le due sono amicissime da anni!

sala stampa sanremo durante mamma maria dei ricchi e poveri

8) Chi è quel giornalista sposatissimo che si aggirava intorno a un noto hotel della città, subito dopo la puntata del Festival, in attesa di una escort bionda molto nota a Sanremo per le sue prestazioni?

9) Cristiano Malgioglio ci sta prendendo gusto. Dopo aver scritto il brano inedito che Albano e "Rovina" Power hanno presentato a Sanremo, la Malgy avrebbe ora in mente di "donare" ai Ricchi e Poveri una canzone cult per festeggiare la loro reunion. A quando il lancio della nuova hit?

10) A proposito di Cristiano Malgioglio, al debutto presenziava al teatro Ariston ma la notizia è che ha trovato spazio in prima fila anche il suo assistente Lorenzo con i volti Rai e Albona Parietti costretta ad accomodarsi in seconda fila. Come l'avrà presa la regina dei picchi (dice lei)?

marina occhiena angela brambati

11) La Milano duomo-sessuale pazza di Elettra Lamborghini e del suo look sanremese. Anche Marisela, la trans più famosa e potente di viale Monza, ha apprezzato l'outfit della bombastica ereditiera e starebbe facendo fuoco e fiamme per trovare un sarto che le confezioni lo stesso modello. Ci riuscirà?

12) E' una star a breve attesa a Sanremo. Si sussurra stia facendo problemi su tutto, dalla scelta dell'hotel, all'orario in cui dovrà salire sul palco dell'Ariston e sta minacciando di dare forfait. Come andrà a finire?

elettra lamborghini 13 junior cally 3 diletta leotta a sanremo 4 achille lauro diletta leotta a sanremo 5 elettra lamborghini 11 cristiano malgioglio LEVANTE. amadeus sabrina salerno elettra lamborghini 10 fiorello amadeus elettra lamborghini amadeus sabrina salerno 4