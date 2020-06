8 giu 2020 18:17

CANDELA FLASH! AMADEUS FA IL BIS A SANREMO DOPO IL SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO MA NIENTE INDIGESTIONE COME PREVISTO DA ALCUNI: A DIFFERENZA DI QUANTO ANNUNCIATO NON SARA' ALLA CONDUZIONE DELLA SERATA EVENTO (ORA IN BILICO) PER L'INAUGURAZIONE DEL PONTE DI GENOVA E NEMMENO ALLA GUIDA A SETTEMBRE DI DUE SERATE DEDICATE ALLA MUSICA ANNI 70 E 80. CONFERMATA LA CONDUZIONE DEI SOLITI IGNOTI