1 dic 2020 12:13

CANDELA FLASH! CAOS A RAI3, PROBLEMI CON STUDI E SQUADRE TECNICHE A SAXA RUBRA COMPROMETTONO LA PROGRAMMAZIONE: DAL 7 DICEMBRE TUTTE LE TRASMISSIONI DEL MATTINO IN ONDA DAL MINUSCOLO STUDIO 10. ''AGORÀ'' TIENE LA DIRETTA (MA BUTTA LA SCENOGRAFIA?), ''MI MANDA RAITRE'' COSTRETTO ALLA REGISTRAZIONE, ''ELISIR'' SARÀ IN DIRETTA SOLO TRE GIORNI. FRANCO DI MARE ED ELSA DI GATI IN ATTESA DI RISPOSTE DA CECATTO (DIRETTORE PRODUZIONE TV) E DALL'AD SALINI