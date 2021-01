28 gen 2021 10:43

CANDELA FLASH - CLAMOROSO! LA PRESA DI POSIZIONE FRANCESCHINI SUL PUBBLICO A SANREMO 2021 AGITA VIALE MAZZINI - AMADEUS E FIORELLO AVREBBERO AVVISATO LA RAI: "O COMPATTI O LASCIAMO IL FESTIVAL" - LA SPARATA NASCONDEREBBE ALTRE MOTIVAZIONI (PER ORA MISTERIOSE) CON SALINI PRONTO, COME SUO SOLITO, A NON PRENDERE POSIZIONE - IL DPCM SOSTIENE IN REALTA' UNA COSA DIFFERENTE E IL PUBBLICO E' IN TV DA MESI...