15 nov 2021 13:15

CANDELA FLASH! CLIMA NUOVO, VOLTI VECCHI. CANALE 5 HA DECISO DI PUNTARE SU FRANCESCO VECCHI: MATTINO 5 (FORSE CON UN TITOLO DIFFERENTE) PER LA PRIMA VOLTA NON SI SPEGNERA' DURANTE LE LUNGHE FESTE NATALIZIE. LA VERA NOTIZIA? IL GIORNALISTA DAL 13 DICEMBRE SARA' IN CONDUZIONE IN SOLITARIA SENZA FEDERICA PANICUCCI. COME AVRA' PRESO QUESTO STOP AZIENDALE?