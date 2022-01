21 gen 2022 17:58

CANDELA FLASH! LA CONDUTTRICE DI 'PRIMAFESTIVAL', ANTEPRIMA DELLA KERMESSE SANREMESE IN ONDA DOPO IL TG1, ROBERTA CAPUA È RISULTATA POSITIVA AL COVID-19. LA TRASMISSIONE PRENDERÀ IL VIA IL 29 GENNAIO. RIUSCIRÀ AD ESSERE IN ONDA O CI SARÀ UNA SOSTITUZIONE?