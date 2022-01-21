roberta capua roberta capua foto di bacco (2) roberta capua ROBERTA CAPUA
CANDELA FLASH! LA CONDUTTRICE DI 'PRIMAFESTIVAL', ANTEPRIMA DELLA KERMESSE SANREMESE IN ONDA DOPO IL TG1, ROBERTA CAPUA È RISULTATA POSITIVA AL COVID-19. LA TRASMISSIONE PRENDERÀ IL VIA IL 29 GENNAIO. RIUSCIRÀ AD ESSERE IN ONDA O CI SARÀ UNA SOSTITUZIONE?-
“SONO UN CACACAZZI” - MASSIMO RANIERI PARLA DI SANREMO, DI UN POSSIBILE TOUR IN TRIO CON AL BANO E MORANDI E POI PRENDE A SASSATE "L'INVERNO DEMOGRAFICO" - "DOPO IL FESTIVAL VOGLIO DIVENTARE PADRE. HO 71 ANNI MA NON MI FACCIO SPAVENTARE DALL'ETÀ. MIO FIGLIO PENSERÀ DI AVERE UN PAPÀ VECCHIO? E CHISSENEFREGA. ANCH' IO QUANDO AVEVO 16 ANNI E MIO PADRE NE AVEVA 50, PENSAVO FOSSE VECCHIO - POTREI ESSERE UN PADRE IDEALE PRIMA DELLE TRE DI NOTTE NON MI ADDORMENTO...” – VIDEO+LIBRO
CAFONALINO - CAMBIO DELLA GUARDIA AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA TRA IL NUOVO SOVRINTENDENTE FRANCESCO GIAMBRONE E IL PREDECESSORE CARLO FUORTES, IN OCCASIONE DEL DEBUTTO DELL'OPERA "KÁT' A KABANOVÁ" - OLTRE AL SINDACO GUALTIERI, NEL PARTERRE L'AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA CECA IN ITALIA HANA HUBÁKOVÁ E L'AMBASCIATORE DI FRANCIA IN ITALIA CHRISTIAN MASSET, GIANCARLO DE CATALDO, MARISELA FEDERICI, LA PRINCIPESSA MARIA PIA RUSPOLI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
L’EMERGENZA SANITARIA DEL FUTURO - OLTRE 1,2 MILIONI DI MORTI NEL 2019, A CAUSA DI INFEZIONI ANTIBIOTICO-RESISTENTI, MENTRE ALTRE 5 MILIONI PER CAUSE LEGATE INDIRETTAMENTE - LE INFEZIONI DELLE BASSE VIE RESPIRATORIE SONO QUELLE CHE FANNO PIÙ VITTIME, SEGUITE DA QUELLE DEL SANGUE E DA QUELLE ADDOMINALI – SI STIMAVA CHE ENTRO IL 2050 LE VITTIME POTREBBERO ARRIVARE A 10 MILIONI, CON I NUMERI EMERSI DI RECENTE SI RISCHIA DI ARRIVI MOLTO PRIMA A QUESTO TRISTE TRAGUARDO…