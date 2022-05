rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show

Giuseppe Candela per Dagospia

È finita a mazzate tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Una rissa, accennata da Tvblog, avvenuta oggi pomeriggio durante la registrazione del "Maurizio Costanzo Show", in onda domani sera in seconda serata su Canale 5. Tensione esplosa durante un dibattito sulla Russia, con successivo scontro fisico e caduta per terra di Sgarbi. Dagospia mostra in esclusiva le prime immagini. I due erano già arrivati allo scontro fisico nel 2019 durante una puntata di Stasera Italia.

LA VERSIONE DI MUGHINI

Caro Dago, le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me e Vittorio al Tearo Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto. Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo Giampiero Mughini

