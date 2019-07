12 lug 2019 13:29

CANDELA FLASH – GIRA VOCE CHE LA CANCELLAZIONE DEL PROGRAMMA "BELVE" DI FRANCESCA FAGNANI SUL CANALE NOVE SIA UN MODO PER NON ROMPERE LE UOVA A DARIA BIGNARDI E AL SUO PROGRAMMA "L'ASSEDIO": BEPPE CASCHETTO E LA GIORNALISTA NON VORREBBERO CONCORRENZA INTERNA SULLO STESSO GENERE (CON COSTI DIFFERENTI), PER EVITARE PARAGONI E AVERE LIBERTÀ SUGLI OSPITI – DISCOVERY: "'BELVE' POTREBBE TORNARE IN PRIMAVERA" (DOPO AVER VISTO I RISULTATI DELLA BIGNARDI?)