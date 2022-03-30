CANDELA FLASH! – MORTO UN PAPI (ENRICO, ORA A MEDIASET) SE NE FA UN ALTRO. TV8 PUNTA ANCORA SU "NAME THAT TUNE", LO SHOW MUSICALE CONTINUERÀ CON UNA NUOVA CONDUZIONE: CIRO PRIELLO E FABIO BALSAMO DEI "THE JACKAL"-
CANDELA FLASH! – MORTO UN PAPI (ENRICO, ORA A MEDIASET) SE NE FA UN ALTRO. TV8 PUNTA ANCORA SU "NAME THAT TUNE", LO SHOW MUSICALE CONTINUERÀ CON UNA NUOVA CONDUZIONE: CIRO PRIELLO E FABIO BALSAMO DEI "THE JACKAL"-
FLASH! - TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE: ECCO LA FOTO DEI D’ALEMA BOYS E DEI LORO INTERLOCUTORI COLOMBIANI, IL 27 GENNAIO A BOGOTÀ. STASERA “LE IENE” TORNANO A OCCUPARSI DEL COLOMBIA-GATE, CON UN SERVIZIO DI ANTONINO MONTELEONE E MARCO OCCHIPINTI - SUPER SCAZZO A DISTANZA TRA D’ALEMA E BELPIETRO - “BAFFINO” ACCUSA “LA VERITÀ” DI AVER PUBBLICATO LE ORMAI FAMOSE TELEFONATE (CHE “AVEVANO TUTTI I GIORNALI”) “PERCHÉ AVVEZZA ALLA MONNEZZA”, SOSTENENDO CHE QUELLA REGISTRAZIONE È STATA CAPTATA ILLEGALMENTE, E BELPIETRO RISPONDE PER LE RIME: “LE FRASI SONO SUE O NON SONO SUE? SE SONO SUE, DI COSA DOBBIAMO DISCUTERE?
CUCCAGNA TURCA PER ROMAN - LA DECISIONE DI ERDOGAN DI NON APPLICARE SANZIONI ECONOMICHE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA (ALLA FACCIA DELLE SANZIONI NATO) E LASCIARE APERTO LO SPAZIO AEREO HA RESO LA TURCHIA UNA DELLE POCHE METE A DISPOSIZIONE DEI RUSSI CHE HANNO DECISO DI LASCIARE IL PAESE. TRA QUESTI, BRILLA ABRAMOVICH CHE NON SOLO HA ORMEGGIATO LE SUE DUE NAVI-YACHT NEL PORTO DI BODRUM MA HA TRASFERITO IL SUO PATRIMONIO MILIARDARIO NELLE BANCHE DI ISTANBUL, DOVE HA COMPRATO UNA SONTUOSA VILLA SUL BOSFORO
MASSOLO IN CADUTA SU ATLANTIA - L’EX DIRETTORE DEL DIS SARÀ NOMINATO PRESIDENTE DELLA HOLDING DEI BENETTON E LASCERÀ FINCANTIERI – IL PROSSIMO 29 APRILE CI SARÀ L’ASSEMBLEA DI ATLANTIA E OGGI È STATA PRESENTATA LA LISTA DEI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CDA: CARLO BERTAZZO È STATO CONFERMATO AMMINISTRATORE DELEGATO - CHI SOSTITUIRÀ MASSOLO A FINCANTIERI?
L'OSCAR DEL PENSIERO UNICO - “L'ARTE DOVREBBE FUGGIRE DA BUONISMO, ED ESSERE SORPRENDENTE, PERSINO TRASGRESSIVA, SOPRATTUTTO MAI IPOCRITA” – NATALIA ASPESI SI SCAGLIA CONTRO L’INDIGNAZIONE DA MANUALE DEL POLITICAMENTE CORRETTO PROVOCATO DALLO SGANASSONE DI WILL SMITH: “SI È OFFESA L'ACADEMY PERCHÉ NEL MONDO FINTO DI OGGI IL NERO NON PICCHIA NÉ NERI NÉ BIANCHI, E NOI SIGNORE ABBIAMO SUBITO ACCUSATO LO SCHIAFFEGGIATORE DI ESSERE ALFIERE DEL PATRIARCATO, IN QUANTO DOVEVA LASCIARE CHE FOSSE LA SUA SIGNORA A SALIRE SUL PALCO A DIFENDERE MANESCAMENTE LA SUA BELLA TESTOLINA NUDA…” - VIDEO
"QUATTRO ANNI FA HO SUBITO UNA LAPIDAZIONE. SONO DIVENTATO L'UOMO NERO, QUELLO CHE NON SI E' DIMESSO PERCHE' VOLEVA RUBARE UNO STIPENDIO" - L'EX CT VENTURA CONTINUA LA SUA CROCIATA PER RIPULIRSI L'IMMAGINE DOPO IL FIASCO CON LA SVEZIA NEL 2017 (STASERA IL MONOLOGO ALLE "IENE") - "I PROBLEMI DI OGGI DEL CALCIO ITALIANO C’ERANO ANCHE QUATTRO ANNI FA E LA MIA SCONFITTA, PURTROPPO, NON È SERVITA A CAMBIARE NULLA…"
CAFONALINO - IL SUPERBAROCCO ECCOLO QUA! INAUGURATA ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE DI ROMA LA MOSTRA "ARTE A GENOVA DA RUBENS A MAGNASCO", CON UNA SELEZIONE DI OGGETTI, DAGLI ARGENTI SCOLPITI AGLI OPULENTI TAVOLI DA MURO, CHE SI AGGIUNGE ALLE TELE, ALLE PALE D'ALTARE, ALLE SCULTURE, IN MARMO E IN ARGENTO, AGLI ARAZZI - PRESENTI ALL'APERTURA PECORARO SCANIO, MELANIA RIZZOLI, LA REGINA DEI SALOTTI MARISELA FEDERICI, ILARIA BONITO CON LA MADRE DANIELA PORRO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
QUARTA DOSE. SÌ O NO? - NEL GIRO DI UNA SETTIMANA ARRIVERÀ UNA PROPOSTA UNICA EUROPEA RELATIVA ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA QUARTA DOSE DI VACCINO ANTI COVID: NON SI TRATTA DI UNA CHIAMATA AL SECONDO BOOSTER GENERALIZZATO MA, MOLTO PROBABILMENTE, SI PARTIRÀ CON GLI ANZIANI E I FRAGILI – NEGLI USA GANNO ANNUNCIATO IL SÌ ALLA QUARTA DOSE PER GLI OVER 50: SECONDO L’FDA IL RICHIAMO MIGLIORA LA PROTEZIONE CONTRO…