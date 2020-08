IL MORSO DEL RANGNICK – IL MANAGER TEDESCO ANCORA ROSICA PER NON ESSERE ARRIVATO AL MILAN: “MALDINI È STATO UN GIOCATORE STRAORDINARIO, UNA LEGGENDA VERA, MA NON POSSO DIRE LO STESSO DA DIRETTORE SPORTIVO…” – “SE SI ERANO RIVOLTI A ME È PERCHÉ CERCAVANO UNA SVOLTA. I GIOVANI IMPARANO PIÙ IN FRETTA, NON È NEL MIO STILE INSISTERE SU GIOCATORI DI 38 ANNI. HA POCO SENSO PUNTARE SU IBRA. DOVREBBERO FARE COME L’ATALANTA. E CONTE…”