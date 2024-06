17 giu 2024 12:17

CANDELA FLASH! RAIDUE RIACCENDE IL GIOVEDI SERA CON UNA "IENA"? ANTONINO MONTELEONE SALUTERA' IL PROGRAMMA DI DAVIDE PARENTI ED E' IN POLE POSITION, SOSTENUTO DAL SUO MANAGER BEPPE CASCHETTO, PER OCCUPARE LA FASCIA CHE FU DI MICHELE SANTORO, NEGLI ANNI INVASA DA DIVERSI TITOLI FLOP. INIZIALMENTE, COME ACCENNATO DA TVBLOG, ERA STATO INDICATO AL MARTEDI' SERA SU RAI3, POI IL CAMBIO IN PALINSESTO...