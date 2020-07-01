CANDELA FLASH! - SARA' FEDERICO RUFFO A CONDURRE ''MI MANDA RAI3'', L'INVIATO DI ''REPORT'' E PRESENTATORE DE ''IL POSTO GIUSTO'' SARA' AFFIANCATO DALLA GIORNALISTA LIDIA GALEAZZO (IN FORZA A ''CHI L'HA VISTO?'', IL SUO NOME ERA CIRCOLATO PER IL DOPO SCIARELLI) - FRANCO DI MARE DOVREBBE AFFIDARE COMUNQUE UNO SPAZIO ALLA SUA EX COLLEGA BENEDETTA RINALDI. QUALE? RUMORS DELLE ULTIME ORE DICONO LA CONDUZIONE DI ''TUTTA SALUTE'' CON MIRABELLA E MANTOVAN

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CAFONALINO DELLE “STELLE CADENTI” - MAI TITOLO FU PIÙ AZZECCATO! ANNALISA CHIRICO PRESENTA IL SUO LIBRO ALLA CASINA VALADIER E CHI PARLA? MATTEO SALVINI! - IL 'CAPITONE' NON SA PIÙ CHE DIRE E LA BUTTA LÀ: “NON SONO DI DESTRA", POI DÀ DEL CRETINO A ZINGARETTI E RITRATTA SUBITO: “RITIRO L’AGGETTIVO” – "LA MELONI MANGIA CONSENSI? SE RIMANE NEL CENTRODESTRA VA BENE COSÌ” - LA CHIRICO INVECE BACIA E ABBRACCIA TUTTI: DAL PRESIDENTE DI HUAWEI ITALIA DE VECCHIS ALL’AMBASCIATORE DI ISRAELE DROR EYDAR E MALAGÒ...

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