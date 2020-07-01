salvo sottile federico ruffo sigfrido ranucci lidia galeazzo FRANCO DI MARE BENEDETTA RINALDI. FRANCO DI MARE BENEDETTA RINALDI federico ruffo 3 federico ruffo
CANDELA FLASH! - SARA' FEDERICO RUFFO A CONDURRE ''MI MANDA RAI3'', L'INVIATO DI ''REPORT'' E PRESENTATORE DE ''IL POSTO GIUSTO'' SARA' AFFIANCATO DALLA GIORNALISTA LIDIA GALEAZZO (IN FORZA A ''CHI L'HA VISTO?'', IL SUO NOME ERA CIRCOLATO PER IL DOPO SCIARELLI) - FRANCO DI MARE DOVREBBE AFFIDARE COMUNQUE UNO SPAZIO ALLA SUA EX COLLEGA BENEDETTA RINALDI. QUALE? RUMORS DELLE ULTIME ORE DICONO LA CONDUZIONE DI ''TUTTA SALUTE'' CON MIRABELLA E MANTOVAN-
salvo sottile federico ruffo sigfrido ranucci lidia galeazzo FRANCO DI MARE BENEDETTA RINALDI. FRANCO DI MARE BENEDETTA RINALDI federico ruffo 3 federico ruffo
LA NUOVA ALITALIA PARTE CARICA. DI AVVOCATI - RYANAIR FA RICORSO ALL'UE CONTRO LA NEWCO IN CUI IL GOVERNO HA MESSO 3 MILIARDI. MENTRE LA COMMISSARIA VESTAGER AVVERTE: LA DISCONTINUITÀ ECONOMICA TRA LA VECCHIA E LA NUOVA DEVE ESSERE REALE. MA DOV'È LA DISCONTINUITÀ SE L'EX NUMERO DUE (LAZZERINI) È ORA IL NUMERO UNO?
CAFONALINO DELLE “STELLE CADENTI” - MAI TITOLO FU PIÙ AZZECCATO! ANNALISA CHIRICO PRESENTA IL SUO LIBRO ALLA CASINA VALADIER E CHI PARLA? MATTEO SALVINI! - IL 'CAPITONE' NON SA PIÙ CHE DIRE E LA BUTTA LÀ: “NON SONO DI DESTRA", POI DÀ DEL CRETINO A ZINGARETTI E RITRATTA SUBITO: “RITIRO L’AGGETTIVO” – "LA MELONI MANGIA CONSENSI? SE RIMANE NEL CENTRODESTRA VA BENE COSÌ” - LA CHIRICO INVECE BACIA E ABBRACCIA TUTTI: DAL PRESIDENTE DI HUAWEI ITALIA DE VECCHIS ALL’AMBASCIATORE DI ISRAELE DROR EYDAR E MALAGÒ...
CHI VA PIANO, LA VACANZA SE LA GODE ANCHE SE NON VA LONTANO - SARÀ UN'ESTATE DAL TURISMO SLOW. ARCHIVIATI I VIAGGI LONTANISSIMI, MA ANCHE QUELLI LOW COST O MORDI E FUGGI, CHI DECIDE DI PARTIRE LO FA CON UNO SPIRITO LENTO – NELLE PREFERENZE DEGLI ITALIANI LA SPIAGGIA PERDE 10 PUNTI MENTRE PRENDE SEMPRE PIÙ PIEDE LA MONTAGNA O LA CAMPAGNA – SARÀ UN’ESTATE PER SCOPRIRE I BORGHI D’ITALIA E PER SPERIMENTARE LA FOREST THERAPY…
QUANTO CI COSTA IL COVID - PER OGNI PAZIENTE AMMALATO SI SPENDONO DAI 9MILA AI 22MILA EURO. I CALCOLI DELL’UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO: UNA GIORNATA DI DEGENZA COSTA 427,77 EURO PER UN MALATO A BASSA INTENSITÀ DI CURA E 582,38 PER LA MEDIA. PER L’ALTA INTENSITÀ SI ARRIVA INVECE A…