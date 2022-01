“A CHE SERVE AVER VINTO NELLO SPORT SE POI NON TI RESTA NULLA?” – AGOSTINO CARDAMONE, EX CAMPIONE DEL MONDO DI BOXE, TORNA A FARE IL CARPENTIERE: “NESSUNO MI HA AIUTATO”. L’EX PUGILE IRPINO, OGGI 57ENNE, PAGA LA CRISI DELLA PALESTRA IN CUI ERA ISTRUTTORE. “NON VOGLIO IL REDDITO DI CITTADINANZA MA HO BISOGNO DI GUADAGNARE. DEVO PUR DARE DA MANGIARE AI MIEI FIGLI” - VIDEO