CANDELA FLASH! IL VIRUS SBARCA AD "AMICI": CAUSA COVID SALTA LA PUNTATA DOMENICALE DEL TALENT CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI. SONO RISULTATI POSITIVI DIVERSI BALLERINI PROFESSIONISTI, AL SUO POSTO UNO SPECIALE CON MONTAGGIO E SENZA STUDIO...-
CANDELA FLASH! IL VIRUS SBARCA AD "AMICI": CAUSA COVID SALTA LA PUNTATA DOMENICALE DEL TALENT CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI. SONO RISULTATI POSITIVI DIVERSI BALLERINI PROFESSIONISTI, AL SUO POSTO UNO SPECIALE CON MONTAGGIO E SENZA STUDIO...-
“A CHE SERVE AVER VINTO NELLO SPORT SE POI NON TI RESTA NULLA?” – AGOSTINO CARDAMONE, EX CAMPIONE DEL MONDO DI BOXE, TORNA A FARE IL CARPENTIERE: “NESSUNO MI HA AIUTATO”. L’EX PUGILE IRPINO, OGGI 57ENNE, PAGA LA CRISI DELLA PALESTRA IN CUI ERA ISTRUTTORE. “NON VOGLIO IL REDDITO DI CITTADINANZA MA HO BISOGNO DI GUADAGNARE. DEVO PUR DARE DA MANGIARE AI MIEI FIGLI” - VIDEO
CAFONALINO - IL QUIRINABILE ANDREA RICCARDI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI DONATELLA DI CESARE "SE AUSCHWITZ È NULLA": "SONO ONORATO E CONTENTO CHE IL MIO NOME SIA STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE" - AL CINEMA FARNESE ERANO PRESENTI ANCHE IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH MARIO VENEZIA, IL DIRETTORE DE "L'ESPRESSO" MARCO DAMILANO, IL RABBINO CAPO DI ROMA RICCARDO DI SEGNI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...