Marco Giusti per Dagospia

Cannes. Leggo che "Broker" il nuovo film di Hirokazu Kore Eda girato in Corea del Sud è già stato venduto in 171 paesi. Mentre un paio di film australiani di registi finora ignoti, "Aftersun" di Charlotte Wells e "The Stranger" di Thomas Wright sono fra le grandi novità del Festival.

Vicky Krieps come Sissi femminista in "Corsage" di Marie Kreutzer è la regina di questi giorni a Cannes. Verrà distribuito anche in Italia dalla Bim. E Virginie Efira e Lea Seydox dove vogliamo metterle? E Cedric Jimenez, il regista di "Bac Nord" che seguita col suo perfetto cinema realistico e violento con "November" dedicato alla caccia ai terroristi del Bataclan? Perfetto.

Ma, mi domando, tra tante novità dove sono i film e le nuove star italiane? Le opere prime eccellenti... eppure qualcosa di interessante, questa stagione si era intravisto... le grandi nuove attrici? E i nuovi attori, sperando che non siano già finiti come Giulio Berruti a fare I gigolo nei soft porno polacchi?

L'unica opera prima italiana presente in questi giorni a Cannes è "Marcel" di Jasmine Trinca, fuori da ogni competizione, un omaggio all'attrice, che è prestigiosa giurata. È un piccolo film che la Trinca dedica ai suoi genitori, un raccontino su una mamma artista di strada, una sorta di Pina Bausch che si esibisce al Festival di Sovana, che non trova più il suo cane, il buffo Marcel, il suo partner in scena.

E ha problemi con la Famiglia. Marcel lo ha fatto fuori la figlia. Malamente. Ma su questa intuizione, Marcel che non c'è, che è morto, la figlia che cerca di crescere nel casino della vita della madre con l'omicidio di Marcel, povera bestia, è costruito il film. Ben fotografato da Daria D'Antonio, ma molto fragile e molto fine a se stesso.

Permette a Alba Rohrwacher una bella esibizione da artista di strada, a una serie di amiche attrici come Paola Cortellesi, Valeria Golino, Valentina Cervi, qualche numero divertente, a Giovanna Ralli di fare la nonna della Trinca che stira. C'è pure un'apparizione di Umberto Orsini tra i pochi maschi del film, oltre al poro Marcel stecchino.

Ma, ahimè, non è un film che serva a molto, né alla carriera della Trinca, che aveva girato già un corto identico, mentre questo sembra un corto allungato un po' intellettualizzato per il pubblico del Sacher, né al nostro cinema né al nostro pubblico.

E dimostra anche quanto poco i francesi siano interessati a un cinema italiano diverso da quello che hanno in testa, che non va tanto oltre a Bellocchio-Moretti, ora rimpiazzato da Martone e le varie Golino e Trinca pettinate da Robertino. Un'idea della quale sono in parte responsabili, vedi il disastro di "Tre piani" dell'anno scorso, ma che credo e spero non corrisponda più alla realtà del nostro cinema.

